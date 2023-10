Guile Rosas, lateral derecho del Sporting de Gijón, confirmó que estará a disposición para el choque que afrontan los rojiblancos este domingo, en el Carlos Belmonte, del Albacete. "Hoy entrené bien... Me encuentro muy bien. Y puedo estar".

Estas fueron las respuestas en sala de prensa:

¿Cómo se encuentra? "Fue una contusión. Hoy entrené muy bien. Ya no tengo dolor. Me encuentro muy bien. Y puedo estar disponible para el partido"

Momento de su carrera. "Necesitaba mejorar físicamente. Ahora estoy mucho mejor. Me encuentro más suelto. Tengo que seguir así y hacer el trabajo que vengo haciendo".

Gol de Insua. "Fue una locura. Fue un gol de pillo. Nos lo merecíamos; creo que no fuimos inferiores al Zaragoza en ningún momento"

Inicio del partido ante el Zaragoz. "Fuimos superiores en los primeros treintas minutos. Ese ímpetu no perjudicó en los últimos diez. El Zaragoza tuvo más balón. Prefiero ser menos rácano… estamos preparados para cualquier situación"

Tiempo de descuento ante el Zaragoza por las pérdidas de tiempo. "En la labor del árbitro no me voy a meter. Podría haber añadido un poco más, al final metimos el gol. E incluso pudimos meter otro"

Revisar la nutrición."Miré todo. Tema de plantillas. No tenía unas plantillas que me acomodasen en el pie. Y el tema de la nutrición me ayudaron mucho: los servicios médicos son una pasada. Estamos haciendo esfuerzos muy altos de alta intensidad"

Rol en el proyecto. "Es complicado. Viví muy pocas veces esta situación a no ser que estuviese lesionado o un ciclo de tarjetas. El entrenador es cercano, tenemos buena relación".

Objetivo del club. "Es muy pronto. Intento siempre ver los partidos de Segunda. Es una categoría muy complicada. Ayer al Levante contra el Racing de Ferrol le costó. Daría tiempo. Ojalá la afición siga así (por el día del Zaragoza)".

Albacete. "Es un equipo que tiene casi los mismos jugadores que al año pasado. Conocimos al mister. Tienen menos puntos de los que merecen. Tienen un gran entrenador"