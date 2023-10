La historia de Nel Olivar, el recogepelotas de El Molinón que festeja con los jugadores y su 'anécdota' del Manchester United

–¿Que sintió para correr tan deprisa con el agónico gol de Insua?

Y Nel Olivar Sánchez se encoge de hombros, aún ruborizado, para recordar la fotografía del tanto del empate de Insua ante el Zaragoza, en una acción que ha dado la vuelta al mundo. Porque las carreras de este recogepelotas, situado a la izquierda de los banquillos de El Molinón y nacido hace quince años en Gijón, para festejar los goles sobre la bocina de Insua se han convertido ya en celebraciones icónicas, en imágenes para el recuerdo. "Ya me había pasado hace unas semanas cuando marcó otro gol Pablo (Insua) también en el 95 (ante el Tenerife)... Me tiré ahí con todos ellos al montón. Aunque fue un empate, lo celebré como una victoria. Me pilló a unos cinco metros", dice de su acción eufórica.

"Ni lo pensé. Primero fui corriendo a abrazarme con el de seguridad, que lo tenía a mi lado, y después ya fui a celebrarlo con todos ellos. Fue muy emocionante...", se explica este defensa central zurdo que milita en el Cadete A rojiblanco de Iván Otero y que ha completado sesiones de trabajo con el juvenil. Hace un año, explica, llegó a Mareo procedente del Roces. Y todo cambió, de repente. "Llevo siendo socio del Sporting, desde pequeño. Empecé con tres años. Iba siempre al campo con mi padre (Manuel). Pasar de verlos hace un año desde la grada todos los partidos a celebrar goles con ellos...", dice aún incrédulo el recogepelotas más popular del sportinguismo: "Me ha escrito gente, sí (risas). Te pasan la foto amigos, algún familiar. Y en colegio (Universidad Laboral) los niños pequeños me preguntan)".

Nel empezó a ser recogepelotas de El Molinón el año pasado –el mismo de su llegada–. "Nos preguntaron quiénes querían ir... Somos entre 10 y 12 por partido. El año pasado éramos más de 12 y se elegían de forma aleatoria. Pero este año como casi siempre éramos los 12, prácticamente vamos los mismos". Y desvela una anécdota que, en cierto modo, explica la importancia que tienen estos canteranos cuando el Sporting compite en El Molinón.

"El año pasado tuvimos una charla con Gerardo (García, director de gestión deportiva del Sporting) para enseñarnos cómo otros recogepelotas habían ayudado a sus equipos estando ‘metidos’ en el partido. Nos mostraron imágenes de un gol importante del Manchester United donde el papel de un recogepelotas fue importante. Y luego llevaron al recogepelotas a cenar con ellos.... Gerardo nos dijo que todos éramos parte del equipo. Y como esas semanas estábamos todos ayudando... nos prometió nos regalaría una camiseta de un jugador del primer equipo por sorteo. Y me tocó el sorteo. Me tocó la camiseta de Varane", desvela.

–Varane es justo el jugador que está debajo en la "melé".

"Sí, lo tengo justo a la izquierda. Cuando estaba ahí tirado no me di cuenta, es mucha casualidad", se ríe Nel, que rebela una comunicación reciente con Ramírez. "Miguel Ángel me reaccionó a las fotos. Nos dio las gracias por estar apoyando y nos dijo que un día nos invitaría a cenar". Fan del Cali Izquierdoz por su "liderazgo", a Nel se le ilumina la cara cuando se imagina algún día ser él Insua... "Todos los gijoneses soñamos con el Sporting en El Molinón y que me viesen mis padres y abuelos. Sería un sueño, sí".