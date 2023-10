¿Sabes qué dice la estadística sobre qué resultado obtendrá el Sporting en su partido en el Carlos Belmonte?

Es el Carlos Belmonte un campo que tradicionalmente se le ha dado bien al Sporting. El conjunto rojiblanco volverá este domingo (18.30 horas) a un escenario en el que ha sumado en doce de sus diecinueve visitas entre Primera y Segunda División. La estadística se concreta en siete victorias y cinco empates en territorio manchego. El equipo dirigido Rubén Albés, decimosegundo, ha cedido una derrota en su feudo en este inicio de campaña, frente al Levante (0-2), en su último partido en casa, y dos empates, ante Espanyol (1-1) y Amorebieta (2-2).

La última visita del Sporting a Albacete rompió lo que venía siendo una sólida tendencia. Los rojiblancos cayeron en el Carlos Belmonte (2-1) después de que Djuka adelantara al equipo a los nueve minutos. Dubasin y Maikel Mesa, goleador también la pasada jornada en El Molinón con el Zaragoza, le dieron la vuelta al partido antes del descanso. Hasta entonces, el Sporting había encadenado seis partidos consecutivos en el Belmonte sin perder.

Los partidos ante el Albacete también acabaron con serios correctivos a los rojiblancos en dos de sus partidos en el campo manchego. Fue el caso del 4-0 de la temporada 2002/03, en Segunda División. Munteanu adelantó a los de casa y la expulsión de Sastre en el minuto 63 dio paso a los otros tres goles, obra de Perera, Parri y Duré.

Hubo un castigo mayor para el Sporting, en este caso en Primera División, en la campaña 1992-93. El Albacete se llevó el triunfo por un abultado 6-2. Lo curioso es que partido ya iba 2-2 a los 25 minutos. Christiensen adelantó a los rojiblancos en el primer minuto de juego y Manjarín empató después de que el conjunto manchego le diera la vuelta al marcador a través del uruguayo Dos Santos, que aquel día firmó un hat-trick. El resto de los tantos de los blanquillos fueron obra del asturiano Menéndez, Julio Soler y el ya fallecido Rommel Fernández.

El Sporting llega a este partido en el noveno puesto, con cuatro puntos más que su rival. También en un momento en el que el equipo ha dado un paso al frente lejos de El Molinón. A la victoria en Huesca, la primera de la temporada como visitante, hay que sumar el buen papel mostrado por los de Ramírez en Santander, pese a caer ante el Racing en los últimos minutos. El Albacete llega con dos bajas sensibles, como las de Olaetxea y Álvaro Rodríguez, ambos por sanción.

Guille, a tope. "Estoy disponible para el partido". Guille Rosas, quien tuvo que ser sustituido durante el encuentro ante el Zaragoza tras recibir un golpe en la rodilla, se ve ya recuperado para ayudar al equipo en la visita al Albacete. Un encuentro en el que volverá a competir con Pascanu por el lateral derecho. Ambos se entrenaron ayer con normalidad junto al resto del grupo. En esa competencia, Guille reconoce que no había pasado en el primer equipo por algo similar a lo de este año, donde sólo ha sido titular en dos ocasiones. "Es complicado. Viví muy pocas veces esta situación a no ser que estuviese lesionado o un ciclo de tarjetas. El entrenador es cercano, tenemos buena relación", señaló el gijonés. Por último, explicó que este año está cuidando especialmente su preparación. "Necesitaba mejorar físicamente. En el tema de la nutrición me ayudaron mucho: los servicios médicos son una pasada. Estamos haciendo esfuerzos muy altos", concluyó.