Así afronta el renacido Campuzano el "miniderbi" ante el Espanyol: "Será un partido especial"

Desde hace dos semanas, Víctor Campuzano es el director de la película de su vida. Una que va de un carácter resistente que es capaz de superarse ante las circunstancias. Protagonista de sus sueños tras sufrir en verano al ser propuesto para salir. Hoy, "Campu" le ha dado la vuelta, sonríe en el club rojiblanco (y de qué manera): encadena dos jornadas consecutivas marcando gol, es titular para Miguel Ángel Ramírez, que lo ha ensalzado de forma pública y, en definitiva, tiene "al fin" lo que tanto anhelaba poseer: continuidad para demostrar.

El domingo en Albacete el atacante volvió a rozar los noventa minutos tras muchos meses entrando y saliendo. Un esfuerzo enorme que, confiesa, le llevó al límite –tuvo que ser cambiado a falta de ocho minutos para el final del encuentro–. "Estoy bien", tranquiliza el jugador a cerca de su estado físico tras ese pequeño susto en el Belmonte. Campuzano vive su mejor momento desde que llegó a Mareo en el ocaso del mercado de invierno en 2021. Como si el destino le acechase, este sábado recibe en pleno subidón la visita de su ex, el Espanyol. "Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Será especial".

Es por todo una semana "muy especial" para el delantero nacido en Barcelona hace 26 años. Y Víctor la analiza con el corazón abierto con LA NUEVA ESPAÑA. Abre sus emociones en días de muchos sentimientos encontrados: en la cantera "perica" creció antes de un viaje de ida y vuelta a La Fábrica de Valdedebas; con el Espanyol pisó por primera vez el fútbol profesional, debutó en Primera División, e, incluso, se convirtió en goleador por los campos de Europa (marcó hasta 3 goles en Europa League). Pero luego llegó una caída a los infiernos durísima: descenso a Segunda División, problemas físicos... y una pesadilla interminable ante la falta de oportunidades pese a la resistencia del Espanyol a facilitar su salida al Sporting donde le aguardaba uno de sus padres en el fútbol, David Gallego.

–"Fueron ocho años allí, que es mucho tiempo... Me llevo muchos amigos. Sigo teniendo grandes amigos en el Espanyol. Es el club donde crecí. Pero tampoco me regalaron nada... Sudé y lloré sangre literalmente para poder jugar. Incluso cuando estuve en el primer equipo. Hasta que no pude ni andar. Si hubiesen apostado bien, de verdad, por mí, a lo mejor hubiese seguido allí, que era lo que en ese momento quería y lo digo de corazón. Pero no fue así. Siempre tendré buenas palabras por el Espanyol. Me han ayudado a ser lo que soy ahora".

–¿Pero le guarda rencor?

–No, rencor no. Al final esto es fútbol y esto es así: puede que seas bueno, tengas las condiciones o incluso lo merezcas, pero pasa algo y no llega la oportunidad.

Hay miradas que definen momentos. La del dorsal 11 trasmite convicción. Una seguridad llamativa. "Ahora mismo siento que si me cae una (ocasión) un poco clara... La voy a mete –dice–. Siento que estoy haciendo muchas cosas bien".

–¿Y que salía mal antes?

–"Antes también las hacía, pero cuando tuve que forzar, me salió mal... Pero es que ahora ya no tengo nada que forzar, porque estoy bien, me encuentro bien".

En el Carlos Belmonte de Albacete formó, por primera vez en lo que va de temporada, binomio atacante junto a Uros Djurdjevic. De un esfuerzo del delantero balcánico llegó la acción que luego supuso el 0-1, y que fue precisamente obra de "Campu".

"Me acuerdo cuando David (Gallego) me llamaba para venir al Sporting. Siempre me comentaba lo mismo: que formaría con Djuka la mejor pareja de delanteros de toda Segunda División", rememora el delantero catalán tras las palabras del técnico de Suria en su entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, y que ayer le hicieron llegar por distintas vías. Campuzano se muestra de acuerdo con David Gallego y destaca su complicidad con Djuka. "Creo totalmente que somos la mejor pareja atacante de Segunda, sí. Siempre he dicho que una de mis grandes virtudes es mi capacidad para adaptarme con el compañero que tengo al lado. Con Djuka nos entendemos tan bien que a veces sobran las palabras: con una mirada, ya sabemos qué tenemos que hacer", se despide.