Después de mantener un encuentro con la Federación Española en Las Rozas, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, el Sporting solicitó en las últimas horas al Ayuntamiento de Gijón un encuentro para abordar el proyecto de El Molinón como una de las sedes candidatas al Mundial 2030. El club rojiblanco presentará ante el gobierno local los avances de su plan con el estadio rojiblanco y, según distintas fuentes, mostrará ante el Consistorio un proyecto menos ambicioso al mostrado en la última cubre celebrada hace tan solo unas semanas. Entonces, como avanzó este periódico, el Sporting planteó dos proyectos de obra: uno, por 330 millones; y otro, sin entorno, rebajado a los 280. Ahora el montante total de la operación estaría en unas cifras inferiores.

El encuentro entre los mandatarios del club rojiblanco se celebrará en los próximos días y en él estarán David Guerra, presidente ejecutivo del club rojiblanco y principal promotor del proyecto, y previsiblemente la alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón, la forista Carmen Moriyón. El Sporting mantiene un profundo hermetismo sobre algunos aspectos básicos de su proyecto. Uno, la financiación.

Las últimas declaraciones de Víctor Francos, Presidente del Consejo Superior de Deportes, confirmando que el Gobierno Central no destinará ni un solo euro a los proyectos que planteen la creación de nuevos estadios, limitan aún más el margen de maniobra del Sporting con su superproyecto con El Molinón. Desde el último contacto formal, el Ayuntamiento de Gijón ha insistido en que el proyecto requiere una "redimensión". El gobierno local ha abogado por la prudencia y la mesura, insistiendo en que el camino más viable y realista, dada la situación, pasa por la reforma del estadio para ajustarse a las exigencias de la FIFA, y no por una obra que suponga la creación de una nueva infraestructura. Aunque el Sporting no se ha cerrado a ninguna operación, ha priorizado crear una nueva infraestructura, pese a la dificultad de conseguir la financiación, entendiendo que el retorno será mayor y que la reforma obligaría al equipo a jugar más de un año en otro estadio de local.