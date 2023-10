El entrenador del Sporting tiene claro que este sábado se enfrentará en El Molinón "a uno de los mejores equipos de la categoría". El técnico rojiblanco subraya la importancia de ·"ser inteligentes" para saber interpretar los momentos del partido y sacar adelante un encuentro que volverá a poner a prueba la condición de invicto del equipo gijonés. Desvela que mantiene relación con Gragera, sufre por la suplencia de Villalba y se rinde ante el "revolucionario" Hassan.

Vuelta de Otero. "Cualquiera que entra en convocatoria muy raro es que no pueda hacerlo para ser titular. Salvo alguna excepción. Había sentido sobrecarga y no queríamos que forzara. Ahora está bien".

Pareja de delanteros. "No sé si de las que más (decisión más difícil), pero sí hay que darle vueltas. Están los cuatro que están disponibles. El rendimiento que están teniendo es bueno y los entrenamientos, también. Hay que pensar en todos los aspectos: balón parado, lo defensivo… Hay que darle una vuelta".

Cómo hacer daño al Espanyol. "Hemos tenido información durante la competición de quién les ha competido bien, quién ha defendido bien ese ataque que tienen. También quién le ha atacado bien. Hubo momentos en el que sus rivales le han dominado. Seguramente sea el mejor equipo de la categoría".

Gragera. "Estuve poco con él. Sigo en contacto con él. Tengo muy buena relación. Solemos hablar de vez en cuando. Cada uno tiene su propio proceso. A veces, uno cuando va a los sitios siente desde dentro que el periodo se acaba. Hablo por mí. Por varios motivos, pero uno lo siente. Seguramente él estaba sintiendo que era el momento de marchar. A veces puedes pensar que es demasiado temprano, pero es algo muy personal y totalmente respetable".

Partido."Va a haber momentos durante el partido. Tenemos que ser capaces de tener una buena estructura y una buena organización y presencia para distinguir los momentos. Tenemos que ser inteligentes durante el juego para ver qué nos está dando éxito y qué no. Nos va a requerir eso. Jugamos en casa y tenemos que ser protagonistas y llevar el peso. Eso no quiere decir que no tengamos que saber lo bueno del rival e intentar frenarlo. ".

Cambiar dibujo. "Sí, No soy tan rígido. No me cierro a un cambio, pero tampoco quiero cortar lo que estamos haciendo bien".

Rivales que le gustan. "No sólo me gustan los que están arriba. Aprendo de lo que veo. Hay muchos que me gustan. La Liga se está partiendo un poco sabiendo que la Segunda hasta la última jornada todos se juegan cosas".

Salir rápido cuando llegue el bache. "Cuando afrontamos dificultades, es la respuesta a esa dificultad la que te marca como persona. Y lo mismo pienso de los equipos. Los malos momentos te llegarán y cómo sea la respuesta para reponerte te marcará un poco tu camino".

Contudencia en el gol o defensiva. "Aunque pueda preferir uno u otro, es muy difícil ser uno u otro todo el tiempo. En Albacete tuvimos momentos después del arreón de ellos que fueron nuestros mejores minutos. A veces toca hacer lo que hicimos el otro día para competir bien".

Villalba. "Es la decisión que más dolor me está causando. Me gusta mucho Fran, y no es ningún problema de él ni mío que no me guste ese perfil. El hecho de jugar con dos puntas le saca de poder estar en esa posición (la mediapunta) y le sitúa en otra posición en la que comptie bien sabiendo que no es su fuerte. Que le va a tocar (jugar), no tengo ninguna duda. Hablo con él y trato de tenerle preparado".

Gaspar y Hassan. "Gaspi estamos de acuerdo que por el proceso que estaba viviendo, entendía él y el club que lo mejor era salir y seguir creciendo. Al igual que siempre les aconsejo a los estudiantes hacerlo fuera, también en el caso de los jugadores. Vino más preparado de lo que se marchó. Hassan te revoluciona la segunda, la primera parte, los descuentos… Es revolucionario".

Comprar a Hassan. "El club no ha tenido esa conversación conmigo. Eso es misión de la dirección deportiva. Ahora mismo está hasta el 30 de junio. A partir de ahí, dependerá de Hassan y del Sporting".

¿Pagaría 3 millones por Hassan?. "Habrá que analizar muchas cosas, presupuesto, prioridades, a qué renuncio si pago 3 millones… Hay un estudio más profundo de plantilla más que poner el dinero en un jugador. Hay ejemplos en los que se hipotecan clubes por jugadores. Si da el presupuesto para eso y mucho más pues… seguramente Hassan tiene que seguir demostrando que eso lo vale".

Odia la tontería del fútbol. "Todo lo que no sea el juego, el entrenamiento, la competición, que es la esencia del fútbol Jugar, competir. Yo amo eso del fútbol. Lo demás no me gusta. Entiendo que estoy en ello y lo vivo con naturalidad a pesar de que no me guste".