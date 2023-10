Miguel Ángel Rodríguez, entrenador del Sporting, valoró la importante victoria de su equipo ante el Espanyol en El Molinón, donde los rojiblancos permanecen invictos. Estas han sido sus palabras:

Victoria. “Queríamos dar un golpe encima de la mesa. Responder a la gente, ganar a un favorito al ascenso. Preparamos muy bien el partido. Teníamos muy clara la hoja de ruta. Gran trabajo de todos”.

Momento. “Sabemos que aparecerán momentos complicados. Lo importante será estar unidos para que pasen lo antes posible. Ahora toca que la gente disfrute de su equipo. Nuestra responsabilidad es currar con mucha intensidad. Espero que la mejor victoria esté por llegar”

La clave. “El plan de partido sabíamos el juego interior que tienen, cómo sus extremos conviven dentro, necesitábamos reforzar la línea con uno más y que Roque a otra altura nos permitiera corregir. En ataque sabíamos que podíamos aprovecharnos de ciertos espacios. Hemos sabido transitar cuando estamos en un bloque más bajo”.

Terceros. “Me preocupa que respeten las lesiones. Que podamos contar con este grupo de soldados. Y también ser conscientes de que no hemos logrado nada. Se logran en la 42, no ahora. Lo importante es sumar lo más posible para vivir la jornada 42 con más opciones de estar arriba que abajo”.

Candidato al ascenso. “Nos equivocamos si nos ponemos a pensar ahora en la jornada 42. Hay que ir pensando jornada a jornada. Siempre hay cosas que podemos hacer mejor”.

Campuzano. “Se va contento por el gol, pero yo por su despliegue físico y mental. El gol, fantástico, pero todo lo demás que ha hecho ha sido muy bueno”.

Fe en el equipo. “Sabía que si éramos capaces de reforzar ciertas posiciones en cantidad y calidad, íbamos a ser capaces de hacer un buen trabajo. Si algo he aprendido en la vida es que cuando no tengo talento, que a trabajo no me ganen. Soy de insistir y persistir, de creer que en algún momento llegarán las cosas buenas”.

Yáñez. “No es solo un profesional increíble, el club estuvo rápido y agresivo para posicionarnos frente a otras opciones. Le dije que no se iba a arrepentir. No se está arrepintiendo. Se merece que le pasen cosas buenas”.

El vestuario. “Cuando el año pasado me refería al equipo como familia, Imanol Ibarrondo me decía que no era así. Porque la familia cuando tienes un conflicto te lo tienes que tragar, en un equipo es distinto, no hay esos vínculos. Se trata de construir relaciones de calidad entre ellos para que cuando vengan mal dadas nos podamos decir las cosas sin que nadie se sienta juzgado”.

Charla con Aguado. “Compartimos agencia, pero siempre me ha encantado. Me parece un centrocampista con condiciones de Primera División. Nos conocíamos y tenía muchas ganas de decirle lo buen jugador que me parece. Le admiro, me gusta mucho”.

Rotaciones en Copa. “Vamos a ver. Hemos cambiado el plan para recuperar a la gente y tomar decisiones a partir de ahí”.

Frenar euforia. “No quiero parar la ilusión de la gente, otra cosa será dentro. Nosotros tenemos que movernos en un equilibrio constante. Cuando nos iba mal éramos los primeros en intensidad de las críticas. ¿Por qué ahora que nos va bien no puede ser la misma intensidad en positivo?”.