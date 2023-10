La contracrónica del Sporting-Espanyol: los reencuentros de Campuzano y Gragera con sus exequipos, el fortín de El Molinón y el estreno en los penaltis

"Campu" quiere ser el "9": ya van tres jornadas seguidas marcando

Sucede muchas veces en el fútbol que un jugador descartado y que roza la salida acaba quedándose, se gana el puesto y es un jugador determinante. Hay ejemplos de esta situación en el Sporting. Como el equipo de los Guajes del último ascenso, con Isma López sin jugar un partido hasta diciembre, reconvirtiéndose a lateral zurdo, y acabando como pieza fundamental y alargando su trayectoria en Gijón. Campuzano, que llegó en enero de 2021 al Sporting, ha vivido con esa sensación de incertidumbre y de quedarse a medias desde entonces. Este verano estuvo cerca de salir. No entraba en los planes. Pero se quedó. Y el tiempo le ha dado la razón en su empeño de querer demostrar su potencial y continuidad. Se cerró la última ventana de fichajes sin la llegada de un delantero. Pero Campuzano está demostrando que quiere ser ese "9" rojiblanco. "Campu" ha puesto la directa, lleva tres jornadas seguidas marcando. Esos tres tantos que lleva en total solo los supera Gaspar, "pichichi" con seis. El partido ante el Espanyol era especial para Campuzano: jugaba ante su exequipo. Y fue protagonista. Con un robo de pillo recuperó un balón para darle medio gol a Otero. Ya en la segunda mitad marcó esos goles de jugador de área, espero el pase atrás de Cote –que suma otra nueva asistencia– y puso la sentencia. Ante Zaragoza, Albacete y Espanyol "Campu" ha celebrado tres goles que han sido claves. Y con los que demuestra que debe seguir jugando de titular.

El primer penalti del curso llega en contra y con parada

Hubo que esperar hasta la jornada número trece –que no jugó como el número de la mala suerte– para ver un penalti en un partido del Sporting. La pega fue que cayó en contra, tras un mano de Djuka, en un disparo del rival, que le pilló girando parte del brazo. Acción discutida, aunque el árbitro lo tuvo claro desde el inicio. Pero Yáñez adivinó las intenciones de Braitwhaite –el delantero por el que había pagado 20 millones el Barça al Leganés en un mercado de invierno–. Esa parada evitó el sufrimiento de los últimos minutos del partido para el Sporting. Esta vez hasta los detalles se pusieron de lado de un equipo que da síntomas de que puede ser su año. Aunque todavía no ha tocado la papeleta del penalti a favor, siempre es una buena noticia tener un portero "parapenaltis" de tu parte.

El Molinón, intratable en la grada y en el terreno de juego, allana el camino

El estadio más antiguo del fútbol español se presenta esta temporada como un auténtico fortín y una plaza dura para los rivales. Otro partido en casa y de nuevo victoria para el Sporting. Ni siquiera que estuviese enfrente el llamado equipo a batir este curso fue un impedimento para que los rojiblancos se mantengan invictos en El Molinón. Solo el Zaragoza pescó un punto hace dos semanas. Son 16 de 18 puntos como locales. El camino se allana y se nota en la clasificación. Aunque solo vaya casi un tercio de competición, el Sporting está en estos momentos a un punto del líder. Por eso la fiesta y la superioridad no se transmite solo en el terreno de juego. También en la grada. Faltaron apenas 49 aficionados para llegar a los 20.000. Pero El Molinón votó, vibró, celebró dos goles más, sonaron algunos "olés" en los instantes finales y la ilusión y confianza crece cada partido.

Los cambios de Ramírez en el once dan fruto: Otero goleador

Fueron apenas un par de modificaciones, pero de nuevo Miguel Ángel Ramírez volvió a darle un giro a la alineación. En un momento dulce, con casi toda la plantilla disponible, el entrenador del Sporting busca mantener a todos enchufados. Fueron dos cambios en el once, con "Josín" Hassan –como le ha bautizado la Mareona– retornando a la banda derecha en lugar de Queipo. Y con Otero, tras superar sus problemas físicos, desplazando a Djuka al banquillo. Y el delantero colombiano regresó con fuerza y con gol, y ya lleva tres este curso.

Gragera se lleva una derrota en su regreso y pitos por parte de la grada

El 29 de enero, prácticamente hace nueve meses, Gragera disputaba su último partido en El Molinón con la camiseta del Sporting. Ante el Málaga, en los últimos 14 minutos, y ya con su fichaje encarrilado por el Espanyol, el gijonés y canterano se despedía de su casa. Se iba para jugar en Primera, donde debutó. Pero el Espanyol bajó. Y ayer volvió a jugar en su ciudad, aunque con la camiseta del rival. Gragera no tuvo su día en el plano personal ni tampoco en el colectivo, con derrota para su equipo. Aunque lo más notorio fue el recibimiento por parte de la afición de Sporting. Hubo pitos en una parte de la grada al comenzar el partido, que fueron más notables cuando fue sustituido. Muchos no le perdonaron su deseo de irse. Y otros sí que enfatizaron su gen rojiblanco y gijonés. Con división de opiniones, sin duda no fue la vuelta soñada para Gragera.