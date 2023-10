Miguel Ángel Ramírez, sobre el debut copero: "No llevo a nadie para ir de viaje"

Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, ha comparecido esta mañana en la previa del debut copero. El equipo rojiblanco se enfrentará mañana a las 17.30 horas al Guijuelo en la competición del KO. El canario ha convocado a 22 futbolistas en una lista en la que no figuran varios habituales titulares. Estas fueron sus declaraciones.

Oportunidad para los menos habituales. "Los que se quedan fuera, la mayoría de ellos no han terminado de recuperar para afrontar con solvencia el partido. Volvemos a jugar el sábado y hay que tenerlo en cuenta. Tenemos muchas ganas de comenzar esta competición y sabemos que gusta mucho la posibilidad de competir entre categorías del fútbol y que siempre hay ambientes bonitos. Es una oportunidad para que gente que viene participando menos tenga minutos y que lo merece. Lo afrontamos con mucha ilusión".

Paso de Gio Zarfino por el quirófano. "No remitían las molestias y habían probado todo lo que se podía. No había manera de que pudiera entrenar libre de molestias, así que junto con el cuerpo médico han decidido intervenir para ver si puede volver a competir sin molestias. Llevaba arrastrando eso mucho tiempo".

Álex Lozano. "Está en esa etapa a la que me he referido otras veces como sensible. Hay que acompañar al jugador porque se pueden generar expectativas que luego generan frustración cuando no se cumplen. Está tocando el primer equipo y eso genera ilusión, y cuando no tienen continuidad ellos pueden verlo como un fracaso cuando realmente no es así. Es un proceso normal y cada jugador tiene el suyo. Unos llegan más tarde y otros más temprano. Ya estuvo con nosotros en pretemporada y lo hizo muy bien. Ha crecido en todos los aspectos, también en madurez. Se ha asentado y está muy centrado, compitiendo muy bien y le vuelve a llegar la oportunidad. Se trata de estar preparado y seguir con su proceso de aprendizaje y todo llega si tiene que llegar".

Preparación del partido y opciones de los canteranos. "Si vienen convocados es porque lo pueden hacer perfectamente de inicio o durante el partido. No llevo a nadie de viaje, si están en una convocatoria es para poder participar. La preparación del partido ha sido normal, no ha habido gran diferencia independientemente de la superficie o la categoría del rival".

Marcos Fernández. "Seguramente nos conozcamos más. Estuvo entrenando con nosotros el año pasado y sé lo que nos puede dar y lo que no. Está teniendo buena competencia en el filial y por las características que estamos buscando Marcos se adapta mejor a eso, aunque no quiere decir que sea peor o mejor. Hemos entendido que por perfil le toca a él. Es intenso y generoso en el esfuerzo, con buen juego aéreo y bueno en duelos, e históricamente ha convivido con el gol. Los delanteros tienen que saber convivir con las rachas y él trata de buscarse el mejor espacio y tiene hambre de gol. Es un chico fabuloso, trabajador y muy centrado".

Jordan Carrillo. "Sabíamos que podía irle bien ir con la selección y sentirse importante. Aquí tiene mucha competencia. Cuando esté aquí tiene que ganarse el puesto y tiene condiciones de sobra para ser titular. Lo sabemos todos, pero está caro entrar en el once".

Motivación del equipo. "Al jugador le gusta competir y jugar, más que entrenar. En Brasil jugábamos cada dos días y al brasileño no le gusta entrenar, le gusta jugar. Da igual quién esté enfrente, va en la naturaleza del jugador de fútbol".

Tipo de rival. "En su campo trata de proponer más. Tienen buena estructura para salir con el balón controlado y centrales que condicen y tratan de eliminar líneas de presión. También tienen delanteros grandes y fuertes capaces de ganar duelos. Son buenos en las segundas pelotas porque los interiores están cerca. Creo que proponen más de lo que yo vi el otro día en Luanco y siempre buscan un perfil de entrenador que juegue y proponga".

Pedro Díaz. "Me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Tenemos una relación muy especial en lo profesional y personal. Él sabe lo que lo respetamos y valoramos. Tiene una conexión especial con el cuerpo técnico, trabajamos muy a gusto juntos. Cuando existe esa conexión, hay una mayor capacidad de poder conectar y poder rendir mucho más. Espero lo mejor para él y que el equipo pueda ser capaz de remontar. Seguro que le está viniendo muy bien esta experiencia fuera".

Cercanía del próximo duelo liguero. "En la preparación vemos cómo podemos distribuir la carga entre un partido y otro. Tomaremos decisiones en el partido a ese nivel. A lo mejor un jugador que tiene que jugar el sábado no puede jugar mañana 90 minutos. Condiciona la toma de decisiones del partido, pero los calendarios no los pongo yo y tenemos que adaptarnos porque es algo que no está en nuestra mano".

Ocasión para reivindicarse. "En el día a día, cada uno va llamando a la puerta. No encuentro a nadie que no esté llamando a la puerta en el día a día. Varane tuvo su momento de desierto, de no jugar, y aprieta y cuando entra en los partidos va dando un nivel superior. El secreto de los que lo hacen bien está en que los que juegan menos aprietan. El éxito de un equipo siempre está en cómo quienes tienen menos minutos aprietan a los titulares".

Situación de la portería. "En la convocatoria ya doy la respuesta. Está Christian Joel. Flo es sub-25, no es sub-23 y la Federación española no te permite llevar un portero sub-23 porque no es una competición profesional. Flo no puede participar al tener ficha B. Por eso viene Pablo Díez, que es sub-23".