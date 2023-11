La historia de Abril, el último fichaje del rival del Sporting para pasar de ronda en la Copa del Rey

Es el último fichaje del Guijuelo para el partido de esta tarde (17.30 horas) ante el Sporting en Copa y promete dar energía extra al capitán del equipo. Abril Gil, hija de Cristóbal, el jugador que más temporadas consecutivas suma en el cuadro salmantino (encadena su quinta campaña), llegó al mundo en la madrugada del pasado sábado. Hizo a su padre perderse la visita al Marino de Luanco, pero llegar más motivado al duelo ante los rojiblancos. "Todo el que ha sido padre sabe lo que supone esto, te da más fuerza que nunca. Conocemos la entidad del rival, pero lo afrontamos como un reto ambicioso y con muchas ganas", cuenta el dueño del brazalete en el municipal Luis Ramos.

La Copa del Rey le ha regalado a Cristóbal Gil (Málaga, 1992) algunos de sus mejores momentos en el fútbol. Formado en las categorías inferiores del Málaga, "en juveniles fiché por el Almería. Fue allí donde debuté en Segunda B y más tarde tuve la oportunidad de tener minutos por primera vez en el primer equipo, precisamente en una eliminatoria copera, en Mallorca. Fue un día de Reyes". No hubo mejor regalo para un currante del fútbol que, tras vivir su estreno también en Segunda División en las filas indálicas, ha ido haciendo carrera en diferentes clubes españoles. Cultural Leonesa, Extremadura y Arenas de Guetxo fueron sus siguientes destinos antes de hacerse con el brazalete en Guijuelo. Allí también ha vivido días para el recuerdo a través de la Copa del Rey.

"Hace dos temporadas ya competimos de manera sensacional ante el Rayo Vallecano en Copa. Acabó decidiéndose en los penaltis. Lo tuvimos en la mano. La pasada campaña, tras eliminar al Deportivo de La Coruña, llevamos a la prórroga al Villarreal, que estaba metido en Europa. Les llevamos al límite", resume sobre las últimas gestas de un conjunto salmantino acostumbrado a sacar el máximo rendimiento a sus partidos en casa. "Hace años me enfrenté a Nacho Méndez, cuando él estaba en el filial, y también conozco a Gaspar por amigos que tenemos en común. Me gusta mucho el fútbol y claro que les he seguido en las últimas jornadas. Tienen buena plantilla, pero utilizaremos nuestras armas. Creo que podemos y estamos capacitados para eliminar a un club profesional y vamos a intentar conseguirlo", avisa el padre de Abril, con ganas de dedicar una victoria a la pequeña de la casa.