Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se mostró más que satisfecho con la clasificación del equipo rojiblanco tras golear (0-3) al Guijuelo en Copa del Rey.

Estas fueron sus palabras.

Análisis del partido. “Sabíamos que teníamos que madurar el partido porque no sería sencillo… El tiempo no acompañaba para tener continuidad en el volumen ofensivo. Pero insistimos en el descanso que con frío o lluvia… había que poner balones al área. Lo complicado en estos partidos es abrir el marcador”

Lluvia y campo de hierba sintética. “Nos tocaba adaptarnos y ser inteligentes. Habíamos hablado que había zonas encharcadas. Teníamos que saber adaptarse. Es parte de la Copa y de la diversión de la competición

Marcos Fernández. “Me alegro mucho porque lo conozco personalmente porque Marcos es un tesoro. Se lo que trabaja. Le ha tocado la enorme suerte de estar aquí. Quiero que no se confunda. Que no pienses que ahora mereces ser titular en el filial. No, estás en tu proceso. Y a partir de ahora te necesitará el filial o el juvenil A. Sé que no se va confundir”

Jeraldino. “No es fácil entrar en un partido así y jugar noventa minutos. La carrera que se merece tras jugar 90 minutos para que no marquen gol…”

Hassan. “Hoy teníamos una sesión de vídeo analizado el partido del Espanyol, y nos pegamos más tiempo analizando lo defensivo que lo ofensivo, eso ya lo tiene. Eso ya lo tiene de fábrica. Hassan seguramente va a dar ese salto si añade a lo que tiene ese trabajo defensivo”

Fran Villalba. “Pone en valor el trabajo del día a día. Les he dado las gracias por la actitud y predisposición y por haber respetado al rival. Los jugadores del Guijuelo me felicitaron por la actitud del Sporting: vinieron a competir. Fran se mató a correr. Lo ha intentado. Habla muy bien del equipo que Fran no esté participando”.

Partido en Villarreal. “Se trata de recuperar a la gente. Ya hemos analizado el partido. Tenemos que prepararlo en un día”

La Mareona. Se nos acaban los adjetivos. Da igual dónde y da igual las condiciones: han estado dos horas mojándose y pasando frío por amor a este club. Conozco a Carlos Quintana central del Guijuelo y me preguntaba “¿cómo estoy en Gijón?”. Y le dije “no conozco una ciudad más futbolera”

Expulsión de Mario Sanchez. Le trate de tranquilizar y que viese las condencurnias que tenía protestar. Que no le perjudicase en adelante perderse partidos.