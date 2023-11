"Lo que quiero es que no se confunda ... Que no piense que es jugador del primer equipo o que merece ser titular en el filial. Esto es parte de su proceso de formación. Sé que no se va a confundir ,porque es muy inteligente", pedía Miguel Ángel Ramírez en la sala de prensa del Estadio Municipal Luis Ramos al último guaje en debutar con el primer equipo. Marcos Fernández vivió ayer uno de los mejores -sino el mejor- días de su vida. "Cumplió un sueño", dicen quienes le conocen tras el gol marcado por este potente atacante formado en Mareo, de 18 años, que se estrenó de la mejor forma con el primer equipo del Sporting de Gijón al marcar un golazo al Guijuelo en su estreno con el equipo sportinguista.

🖼 ⚽️ 0-3. Esta obra de arte.



👏🏼 ¡Qué debut, Marcos!#RealSporting pic.twitter.com/Xhq0vJhJnc — Real Sporting (@RealSporting) 1 de noviembre de 2023 Tras una tarde triunfal y una noche soñando con su tanto, la jornada de después ha sido en definitiva la confirmación de que Fernández, joven disciplinado, seguirá las recomendaciones de Ramírez: hoy el "guaje" del Sporting ha acudido a la Universidad de Oviedo para realizar un examen de ADE, la carrera que está cursando. El examen era de Economía de Empresa y ya estaba fechado con anterioridad. Antes, se entrenó en Mareo con el Sporting Atlético. Las primeras horas de este potente delantero tras su primer gol con el Sporting responden a su vida cotidiana como estudiante y a su día a día como un jugador más en la dinámica del filial que dirige Aitor Zulaika. El sueño de la Copa no le ha hecho cambiar su rutina, ni tampoco le ha desviado de su camino.