El temporal originado por "Ciarán" ha hecho que el Sporting vuelva al "carretera y manta". Los rojiblancos se desplazaron en la mañana de este viernes a Valencia, entrenándose finalmente en Paterna, para después trasladarse a Castellón, donde tienen el hotel de concentración. El sábado espera en el estadio de La Cerámica el Villarreal B (16.15 horas). Miguel Ángel Ramírez explica la baja de Pascanu, sus planes para suplir a Hassan (ausente por la cláusula del miedo) y la manera de gestionar tantas horas por carretera además de abordar otros temas como un posible bloqueo mental de Djuka, a quien se le sigue resistiendo el gol.

Ocho horas de autocar por "Ciarán". "La situación se ha dado así. Teníamos que adaptarnos y poner la solución que menos nos pudiera condicionar. Hay tiempo para que los jugadores descansen. Condiciona, pero vamos a intentar descansar lo más posible para llegar en las mejores condiciones".

Invertir el tiempo del viaje. "Les intento dejar lo más tranquilos posible (a los jugadores). En algún momento intentamos mostrar algún vídeo a nivel individual. El cuerpo técnico trata trabajar y adelantar cosas, pero con los jugadores intentamos molestar lo menos posible sabiendo que es ya bastante pesado el viaje. Aprovechamos con ellos algo, pero poca cosa".

Pascanu, baja. "Es un proceso gripal que está pasando. Entendíamos que igual podía estar el sábado, pero viajando ya no es posible. Preferíamos que se quedara recuperándose, también por la salud del resto del grupo".

Nueva banda diestra. "Condiciona que no estén (Pascanu y Hassan), pero lo que estamos demostrando es que tenemos una plantilla muy amplia. Que la gente que entra lo hace igual de bien. Se vio en Copa. Condicionará algún compartamiento del equipo, pero en general es una plantilla larga y está todo el mundo preparado para entrar".

Recambios. "Cuando uno alinea o prepara un plan de partido piensa en características de jugadores que estén próximos. Pienso cuál es el mejor perfil que puede tener uno con otro. Es algo normal que pasa cada semana. Lo hacemos en cada partido".

Cláusula de miedo. "No soy director deportivo. En esos asuntos no me meto. Siempre que hay un acuerdo de clubes hay uno que cede. Dentro de ese pacto las normas del juego estaban claras. Hassan iba a venir aquí con unas condiciones que propuso el Villarreal y el Sporting aceptó. No hay más".

El rival. "Es complicado (en su casa). Es un equipo valiente, tener protagonismo y someter al rival. Les gusta tener el balón, dominar y estar en campo contrario. Sabemos que eso también conlleva unos riesgos y que podemos hacerles daño. Dentro de los límites que tenemos para preparar el partido, intentamos con vídeos y lo poco que podamos hacer en el campo trasladarles a los jugadores por dónde tenemos que ir tanto en defensa como en ataque".

Tres derrotas seguidas del rival. "Siempre les veo con el mismo espíritu y ganas de imponerse. Independientemente de dónde jueguen y las circunstancias. Veo un patrón que se repite y no creo que haya más que eso".

Calendario ante los de abajo. "Hay ejemplos de sobra tanto con nosotros como los equipos que están o han estado en la zona alta en Segunda División. Cualquiera te puede llegar, ya sea en su campo, o en el tuyo, y como no tengas un mínimo de tensión y estés bien concentrado en cada acción cualquiera te gana. No es un tópico, es una realidad. Pasa semana tras semana. Como no nos lo tomemos con la importancia que se merece no vamos a poder competir".

Motivación por el play-off. "No hay consigna de nada en el vestuario respecto a la clasificación, porque creo que ahora no nos ayuda en nada. No nos desvía la atención del trabajo, de ganar el partido. La clasificación es a final de temporada, ahora toca preparar bien los partidos e intentar ganar".

Djuka, bloqueo mental. "No creo (que lo tenga). Lo veo sereno, comprometido, conectado en el entrenamiento y los partidos. Consciente de que un delantero siempre va a vivir de rachas. Y cuando las rachas no sean como le gustaría, que todo lo demás siempre esté presente. Trabajo, predisposición, ayuda, plan de partido. Lo demás llegará como consecuencia".

Lesiones, menor número. "Siempre van a existir en el fútbol. Da igual que hagas todo bien. En un deporte con tanta demanda física, mental y emocional, tienes que convivir con la posibilidad de lesión. Obviamente puedes cuidar una serie de aspectos. Hemos mejorado en la prevención, en el trabajo preventivo de cada jugador con un programa individualizado, con mucha atención por parte del cuerpo técnico y médico para cada uno según sus necesidades e historial de lesiones. Con el tema nutricional llevamos tiempo dando pasos agigantados y con el compromiso de la plantilla para poder cuidarse. Es todo un trabajo coordinado entre el cuerpo técnico y médico para ayudar al jugador a estar en el estado de forma óptimo".

Delantero en invierno. "Estamos todavía a principios de noviembre. Cuando se abra el mercado seguramente tendremos ya discutido el nivel de los jugadores, pero igual en ese tiempo aparece otra necesidad por rendimiento o por lesión, o por lo que sea. Estar en noviembre pensando en lo que tiene que venir en enero es irreal y con nosotros no está pasando. Seguramente el club esté trabajando, porque lo tiene que hacer, pero no nos estamos deteniendo en eso".

Un tercio de temporada. "Hemos ido creciendo con el paso de las jornadas. Nos estamos convirtiendo en un equipo que merezca mejores resultados que los que estábamos teniendo. Hay un compromiso por parte de todos, hay también un factor suerte en el deporte en el que puedes hacerlo todo bien y a veces los resultados no aparecen. En el día a día estamos dando pasos para convertirnos en el equipo que queremos ser: el que alcance resultados extraordinarios y es capaz de competir, semana a semana, de la mejor manera posible. Ha habido una evolución, estamos satisfechos, pero queriendo más. Este equipo tiene mucho margen de mejora".