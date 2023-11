El Molinón, un año de trámites urbanísticos para aspirar a ser sede del Mundial

El equipo de arquitectos liderado por Fernando Sordo Madaleno trabaja en completar los dos modelos de El Molinón que expuso el pasado lunes en el Consistorio el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra. Nada está confirmado aún, lo único que se da por seguro es que el proyecto se ha rebajado en más de la mitad, hasta estar ahora valorado por los promotores en unos 150 millones de euros como tope, y que se mantendrá la antigüedad del campo más longevo del fútbol nacional.

Las dos opciones con el estadio que el ejecutivo madrileño presentó ante el gobierno local en el último encuentro entre ambas partes siguen sobre la mesa y de momento ninguna parece estar mejor posicionada que la otra para el Sporting: tanto la reforma integral como la vía para tirar las cuatro gradas y levantar otro estadio preservando el césped están siendo exploradas por Sordo Madaleno y su equipo. Para el gobierno local fue una reunión muy fructífera.

De momento, solo han mostrado al Ayuntamiento un principio de propuesta de lo que sería el nuevo estadio, que agrada y es muy distinto al primero que se proyectó hace un año y que resultó rompedor en fondo y formas, en lo que parece claramente una declaración de intenciones de la dirección del club rojiblanco para recalcar que están verdaderamente manos a la obra para poder mostrar ya un diseño tangible y claro y que cuente con el visto bueno de las administraciones. El Sporting considera que no hay tiempo que perder mientras el resto de candidaturas también avanzan y después de que en las últimas semanas varias informaciones dejasen caer que El Molinón no está entre los favoritos para ser una de las sedes elegidas por la Federación Española.

Aunque en el club mantienen la prudencia y aguardan a saber ya de primera mano cuántas sedes se van para España, quieren zanjar ya un proyecto que genere consenso para mandar un mensaje a Las Rozas. En Mareo quieren tener más detalles para presentar en cuestión de semanas ante el Ayuntamiento y Principado su boceto. El tiempo también aprieta pese al giro del grupo mexicano con El Molinón. Los trámites urbanísticos serán igualmente pesados y deberán superar muchos filtros antes de que se pueda comenzar la obra. Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA estiman que toda esta burocracia no se resolvería en menos de un año al implicar la reordenación y el incremento del aprovechamiento urbanístico pese a que la obra conserve la ubicación de El Molinón.

El Sporting pretende comenzar estos trámites en 2024. Las últimas informaciones que maneja el club estiman que será en el primer semestre del próximo año cuando se anuncien los estadios y ciudades que serán sede en 2030. Aunque el Ayuntamiento no tiene un proyecto aún entre manos, por lo que todavía no se ha podido avanzar nada en cuanto a trámites urbanísticos, sí sabe que el Sporting no solo plantea modificaciones con el estadio, también lo hace con su entorno. De hecho, una de las vías de financiación abiertas, como desveló este periódico, es la de generar ingresos a través de nuevos equipamientos en el entorno. Esta es una de las ideas que tiene Orlegi para recaudar parte de los 150 millones en los que ahora fijan la obra. Para que la obra pueda tener el visto bueno para su inicio, habría que revisar el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), según explican distintas fuentes. E, incluso, podría requerir de la redacción de un plan especial. Pero este extremo dependerá del proyecto que finalmente presente el equipo de arquitectos.

Hoy se celebra una Comisión de Urbanismo que será importante tras el giro de Orlegi. El PSOE tiene en mente preguntar qué trámites urbanísticos se requieren ahora con los nuevos planes del grupo mexicano para el estadio, además de si hay previsión de retomar la mesa de trabajo del Mundial.