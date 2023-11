La contracrónica del Villarreal B-Sporting: El liderazgo de Cote, la defensa de cinco y ¿Cuál fue la última vez en ascenso directo y que se ganaron tres partidos seguidos?

Una goleada para volver dos años y 19 días después al ascenso directo, que se suma a volver a enlazar tres triunfos consecutivos

Era la jornada decimosexta de Liga, de un sábado 16 de octubre de 2021, cuando apareció Djuka para marcar en el minuto 91 y dar la victoria al equipo que entrenaba David Gallego ante el Alcorcón en el descuento. Se situaba el Sporting líder, un mes después de conseguir tres triunfos seguidos en Liga –ante Mirandés, Girona y Leganés de la tercera a la quinta jornada–, algo que se ha repetido ahora. La alegría en aquel entonces no duró mucho, a la siguiente jornada el Sporting ya se salió del ascenso directo. Tuvieron que pasar 749 días, o, lo que es lo mismo, 2 años y 19 días después, para volver a puestos de privilegio. No deja de ser anecdótico, porque queda todavía un mundo. Pero la sensación que transmite el equipo invita a ilusionarse. Por varios motivos. Hay pegada, clave para estar arriba, y que se ha ido mejorando con el paso de las jornadas. Hubo días como en Santander, donde se perdió y se acabó pagando por perdonar ocasiones claras. Pero esa actitud ambiciosa se ha mantenido con el paso de las jornadas. En La Cerámica es cierto que el gol tempranero, en una acción de estrategia, puso el encuentro muy de cara. Pero la segunda mitad el Sporting tuvo de nuevo varias ocasiones para marcar. Acompaña la propuesta, el juego, los detalles y la confianza de los jugadores, que semana tras semana demuestran que más allá de un buen once inicial el Sporting cuenta con un fondo de armario para pelear en la zona alta.

Cote, máximo asistente de la categoría, demuestra una vez más que es el líder

Siempre es difícil para un jugador que ya va enfilando el tramo final de su carrera plantearse el retorno a casa. Tiene ese punto de magia, pero también el riesgo de no cumplir con la expectativas. Cote apostó por volver a Gijón. Y lo ha hecho para ser un líder, un jugador diferencial en el juego, en el vestuario y en actitud. Lo demuestra cada semana. Hasta el punto de que su guante al balón parado –y en otras acciones– le ha convertido, tras el gol de Otero en La Cerámica, en el máximo asistente –van seis– de la categoría. Y ayer hasta pudo sumar otras dos más, con otros dos córners a pierna cambiada cuyos remates casi cuelan. Pero es que además la fiesta fue completa para Cote, ya que a la asistencia sumó su primer gol del curso. Es el segundo que festeja con el Sporting. El otro lo marcó al Deportivo en El Molinón el 15 de marzo de 2009, con el equipo en Primera, hace 14 años.

El Sporting se crece fuera: de nuevo dos victorias seguidas

Hay que remontarse al mes de marzo de 2021, en las jornadas 24.ª y 26.ª de aquel curso 2020-2021, de la primera temporada de David Gallego, para encontrar dos triunfos seguidos a domicilio en Liga del Sporting. Se produjeron ante el Logroñés (0-4) y Albacete (0-1). Desde entonces, dos años y nueve meses, al Sporting le costó horrores arrancar victorias fuera, que llegaron prácticamente a cuentagotas. Pero algo parece estar cambiando ya este curso en un equipo que vuela en la zona alta, que está decidido a tirar todos los muros. Ya son tres las victorias seguidas en Liga, dos de ellas a domicilio –en Albacete y la de ayer ante el Villarreal B–. El Sporting, que se mantiene invicto en El Molinón, donde solo ha dejado escapar dos puntos, navega ahora también con firmeza como visitante. La inercia positiva se mantiene.

Retorno a la defensa de cinco, que solo se usó en el derbi

Las bajas de Hassan y Pascanu provocaron que Ramírez tuviese que dar una vuelta de tuerca al planteamiento. Apostó el entrenador del Sporting por recuperar la defensa de cinco, que solo había utilizado este curso en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Y el plan funcionó. Está el Sporting en ese momento dulce que va todo sobre ruedas. Entraron Guille Rosas, Izquierdoz y Rivera como novedades. Perdió su puesto de inicio Roque Mesa. Pero la apuesta de cinco defensas no evitó ver de nuevo una apuesta ambiciosa del Sporting.

Otero y Campuzano le cogen el gusto al gol y Yáñez a las grandes paradas

Como ante el Espanyol, Otero abrió la lata y Campuzano sentenció. La diferencia ante el Villarreal B es que Cote apareció para hacer el tercero. La pareja de delanteros de Ramírez se encuentra en un gran momento. Siguen sumando goles. Tanto Otero como Campuzano llevan cuatro, a dos del "pichichi" Gaspar. En el caso de Campuzano su racha no se detiene: lleva cuatro jornadas seguidas marcando. La confianza, clave para cualquier delantero, se refrenda en forma de goles para las dos referencias ofensivas del Sporting en este momento. Pero no son los únicos que se están haciendo notar. Yáñez se esforzó especialmente por segundo partido consecutivo por dejar su portería a cero. Si ante el Espanyol detuvo un penalti, frente al Villarreal B sacó una mano providencial debajo de la línea de gol, tirando de reflejos y destreza.