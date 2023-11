La defensa del Sporting, de campeonato

Dice el refrán que no hay mejor defensa que un buen ataque, pero en el caso de este Sporting de Ramírez lo cierto es que pocos ataques son más temibles que su defensa. La zaga rojiblanca se ha convertido en un arma de doble filo y en una figura crucial para entender la segunda posición en la tabla que luce hoy el segundo proyecto deportivo de Orlegi Sports. La retaguardia es capaz de solventar su cometido jornada a jornada de forma excelente –el equipo rojiblanco ha dejado la portería a 0 en 7 de los 14 partidos disputado, con un promedio de un 50%–, pero además está mostrando un notable colmillo ofensivo.

De los 22 tantos marcados por el Sporting –el cuarto club de la Liga con mejores números goleadores, solo por detrás de Éibar (26), Espanyol (24) y Leganés (23), y empatado con el Mirandés–, 4 han sido convertidos por jugadores llamados a defender.

La defensa sportinguista es la más goleadora de toda Segunda División: Pablo Insua (2), Pascanu (1) y José Ángel (1) han contribuido a que la producción anotadora de la zaga sea potente. Cali Izquierdoz, otro de los grandes peligros de la defensa en ataque, especialmente en la estrategia, aún no ha encontrado el gol, aunque cuando está sobre el verde es el faro en muchos de los envíos a balón parado.

Un caso distinto es el de Cote, el rey de asistencias de Segunda. El de Roces es, junto a Íñigo Vicente (Racing) el máximo asistente, con seis pases definitivos. Ya ha igualado los registros de la pasada campaña. De 34 años, termina contrato el próximo 30 de junio, pero es un caso peculiar, con matices. El Sporting está muy contento con su sobresaliente papel y con su liderazgo (desde el verano es uno de los capitanes). José Ángel tiene una cláusula de renovación por una campaña más por partidos que ve cerca, a la espera de otras opciones que pueda valorar abrir el club para negociar. El defensa gijonés debería jugar más de 45 minutos en 50 encuentros en las dos temporadas que tiene firmadas. Bajo este promedio, estaría a unos diez encuentros de cumplir ya esta cláusula. Es indiscutible y quedan aún 28 encuentros de Liga. Más la Copa, claro.

La zaga es una de las líneas más fiables del equipo, si no la que más, y también una de las que más incertidumbre contractual arroja: solo Róber Pier tiene contrato (2025) entre los centrales. Insua, Pascanu y Cali terminan el 30 de junio. También Cote, aunque su caso es distinto al tener una opción para renovar por partidos. Pieza clave, Insua termina contrato tras dos años donde ha sido indiscutible con Abelardo y Ramírez, apreciándose un mayor impacto este año. No solo atrás; también en ataque: sus dos agónicos goles han dado al proyecto tres puntos muy valiosos. Ante el filial del Villarreal, dio incluso una asistencia tras una gran salida de balón desde atrás. De momento, el club no ha iniciado conversaciones para abordar su posible renovación. Cali también termina contrato y no tiene noticias. Por Pascanu, el club tiene una opción de compra por unos 700.000 euros, como desveló LA NUEVA ESPAÑA.