"Antes de empezar quiero mandarle un abrazo a Gio (Zarfino), que tenga toda nuestra fuerza: salió todo bien, nos alegramos por él… Esperamos tenerlo de vuelta pronto. Esto pasa volando. Espero que pronto esté con nosotros". Nacho Méndez compareció este mediodóa en Mareo. Antes de las preguntas de los periodistas lo primero que hizo el de Luanco fue acordarse de un compañero que lo está pasando mal como es Gio Zarfino, que esta mañana regresó a Mareo tras ser intervenido con éxito de su lesión. Zarfino arranca ahora un proceso de recuperación complicado. Un camino que ya recorrió Nacho Méndez, que ya superó una grave lesión en la rodilla.

Todas las declaraciones.

Momento del equipo. Al final lo único que nos tiene que preocupar es no desviar nuestra atención y foco del día a día: creo que gran parte de la dinámica que llevamos es que no prestamos atención a la negatividad y pesimismo que envolvía al equipo en pretemporada o al inicio. No ha afectado al grupo. Ahora lo contrario no debe llevarnos demasiado arriba. Debemos mantenernos estables. Estamos en un muy buen momento. Debemos mantenerlo. Esto es larguísimo, pero estamos en el camino bueno

¿Es el mejor Sporting desde su promoción? Los datos reflejan que este es el mejor arranque que hemos tenido desde que estoy en el primer equipo. Ganar en Segunda es complicado. Nadie te regala nada. Si estamos ahí es por los méritos que hemos hecho. Tenemos una plantilla amplia y competitiva. Todos conocen su rol.

Candidato al ascenso. Queda mucho. La única certeza que tenemos es que de los 22 equipos, solo 3 tenemos que subir. ¿Por qué no? Somos conscientes de que estamos en un buen momento. Pero nada nos puede desviar del camino. El Amorebieta es un rival muy complicado. Veremos lo que el equipo es capaz de alargar esta fianza. Y al final de temporada, Dios dirá qué pasa. Pero para nosotros es un sueño poder mantener esta segunda posición. Mientras tanto vamos a disfrutar de lo que hacemos y lo que se está viviendo en El Molinón

¿Hay mejores plantillas? Veo plantillas muy potentes, largas, competitivas y con jugadores de nivel. Es una categoría muy igualada. Pero me gusta ser optimista. Veo la exigencia del grupo y la mía. No sé si habrá gente mejor. Pero los equipos que se enfrenten a nosotros tendrán que hacer muchas cosas bien. Ahora mismo no le tenemos miedo a nadie. Para mi mis compañeros son los mejores de la categoría y mi entrenador es el mejor. Con ellos, al fin del mundo. Y al final de la temporada la clasificación dirá si hay equipos mejores. Cuantas más facetas consigas controlar, más cerca estás de ganar. Estamos consiguiéndolo con la racha de Campu, con los goles de los delanteros, de Gaspi, de la segunda línea. Y en defensa somos muy fiables. Los tres centrales que entraron el otro día son nivel top de la categoría

Partido a partido. Pensar más allá en Amorebieta no desviará de lo que estamos haciendo, de tomarnos cada partido como una final. Tenemos que dar el 101% cada semana. Creo que mirar la tabla y más ahora no es positivo ni nos va a ayudar. Los equipos vendrán con extra de ganas de ganarnos en El Molinón.