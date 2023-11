En los orígenes de José Ángel: un "cacho de pan, despistado" que ya era un "portento"

"Era un niñato, un poco como la mayoría de chavales de esa edad, despistado, supongo que venía un poco de hacer lo que le daba la gana. Algo desordenado. Pero era un cacho de pan. Muy muy buena persona. Y un portento como jugador. Como decís por allí: un ‘paisano’. Y míralo, ahí está...". Rafel Sastre era el capitán de un Sporting mítico que hizo ruido en Primera División de la mano de Manolo Preciado. LA NUEVA ESPAÑA recuerda con sus excompañeros los orígenes de José Ángel Valdés, "Cote", en el primer equipo rojiblanco ahora que el de Roces vive, a sus 34 años, una especie de segunda juventud. En Villarreal, marcó gol con el equipo de su vida casi quince años después. No se inmutó.

Como avanzó en exclusiva este periódico, el lateral izquierdo roza ya su renovación automática con el Sporting al estar muy cerca de que se active una cláusula acordada en la letra pequeña de su contrato, que recogía su ampliación por un tercer curso si disputaba entre las dos temporadas un mínimo de 45 minutos en 50 partidos. Para ello le quedan unos diez partidos. Y José Ángel es indiscutible para Ramírez, además del futbolistas que más asistencias regala de toda Segunda División. Pero, sobre todo, explican quienes le conocen, un carácter "singular", una "persona maravillosa". "Recuerdo su gol contra el Dépor.... Casi rompe la red de la fuerza con la que dio al balón con la zurda", dice entre risas Míchel Madera, uno de sus amigos íntimos de aquel vestuario (2009-2010).

"Era un chaval que venía de Roces y de estar siempre en el barrio con sus amigos. Al principio lo del fútbol profesional le cogió un poco así de golpe. Pero pronto nos dimos todos cuenta de que era un portento de la naturaleza: tenía una gran potencia, pero, sobre todo, un golpeo con la zurda que era diferente. Bueno, su carrera ya ha demostrado qué clase de jugador es: Oporto, Roma... Ha tenido una carrera impresionante", entra en la conversación Alberto Rivera, uno de los veteranos de aquel equipo.

Carácter singular, tímido, discreto, "noble", en seguida se ganó a todos en Mareo por su autenticidad: al grupo de los más jóvenes como él, y a los veteranos. "Ante todo, era un tipo entrañable", reconoce Rivera.

Habla ahora otro de los pesos pesados de aquella generación, Iván Hernández, quien recuerda algunas anécdotas que resumen el carácter de Cote. "Era uno de sus primeros partidos en el primer equipo. Estábamos en San Mamés. Y se le acercó Diego (Castro). Y le dice: ‘Oye, si te ves apurado, la tiras así larga por encima del defensa, que yo la corro...’. Y entonces en un momento del partido se vio apurado. Le estaba apretando el interior. Él empezó a meter el culo para hacerse un hueco. Igual estaba cerca de nuestra área. Y se giró y le metió un ‘bimbazo’ (sic) que la cogió Iraizoz en su área pequeña (risas). Ese es uno de los golpeos de Cote. Otra vez recuerdo en uno de los primeros entrenamientos con nosotros que estábamos haciendo un partido en espacios reducidos. Como era zurdo, le cerraba la zurda para que no tirase. Se la dio por la derecha, y dio igual. Le metió también un ‘bimbazo’".

"No nos sorprende su nivel", confirman todos los excompañeros del defensa. "Tiene una zurda de oro, de Champions", dice un futbolista de la actual plantilla del Sporting. "Juega de lateral, tiene físico de central, recorre la banda como un carrilero, centra como un extremo... Así es él. Tiene una edad avanzada para una categoría que es complicada como Segunda. Pero está marcando la diferencia. Pero no una cuestión física, sino por carácter, personalidad, juego... Todo eso hoy se paga", destaca sobre él un excompañero de demarcación y de club como Pato Graff. Capitán desde el pasado verano junto a Zarfino, Izquierdoz y Djuka, Cote no cambia "Me encanta el fútbol, lo vivo con pasión. Es lo que llevo haciendo toda mi vida", reconoce.