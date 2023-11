A fondo con Insua, de su calvario con las lesiones y un susto por culpa del corazón a su protagonismo en el Sporting: "Soy feliz en Gijón, ojalá subamos a Primera"

Pablo Insua (30 años, Arzúa, La Coruña) tiene ese porte de central, de tipo duro, que se explica desde la timidez de un futbolista sin estridencias. Un tipo normal al que le ha tocado vivir experiencias maravillosas en este negocio, pero también duras que le han ayudado a madurar a una velocidad de crucero. El coruñés fue uno de los centrales más prometedores del fútbol español en su momento y campeón de Europa sub-19. Pero los avatares de la vida le obligaron a aprender a levantarse. Una pericarditis y dos roturas del ligamento cruzado –una por rodilla– en algo más de dos años frenaron la que es una carrera muy exitosa (tres ascensos y una dilatada etapa en Primera División, además de jugar en la Bundesliga). Hoy, el central es uno de los grandes líderes de un Sporting que vuelve a soñar con algo grande. Un bastión defensivo que ha emergido también como un salvador en El Molinón, donde recibe a LA NUEVA ESPAÑA. «Soy feliz en el Sporting», admite.

–El fútbol para usted no ha sido ni mucho menos un camino de rosas. Le tocó sufrir.

–Tuve momentos buenos y otros malos. Pero los malos siempre estuvieron relacionados con problemas de salud y lesiones.

–En octubre de 2017 llega el mayor susto de su vida: le diagnostican un problema en el corazón cuando estaba en el Schalke.

–Fue una etapa muy complicada. Llegué a un club muy grande. Tenía mucha ilusión. Sucedió de repente. Me costaba subir escaleras, correr… Al principio me dijeron que era un catarro fuerte, como una neumonía. Me vieron y tenía liquido en los pulmones. Me tuvieron que hacer una extracción.

–¿Qué pasó después?

–Al día siguiente noté un problema como en la zona del corazón. Ellos (los médicos) me dijeron que no tenía nada que ver. Pero la verdad es que fue al día siguiente. Me dijeron que tenía una pericarditis: tenía liquido alrededor del corazón. Entonces, me llevaron al hospital. Como tenía cada vez más líquido, el corazón no... Me trasladaron a otro hospital que tenía especialidad en cardiología.

–Entiendo...

–Ese momento... ¡Uff! Fue un recuerdo fatal. No entendía bien el idioma. El inglés para temas médicos era muy complicado para mí. Luego me metieron en una sala en la que estaban cinco o seis médicos y escuché como uno me decía: «Tienes un problema en el corazón». Me llevaron en ambulancia de un hospital a otro. En ese momento no entendía muy bien qué estaba pasando. La verdad es que pensé que estaba grave.

–Mucha incertidumbre…

–Claro. Me tuvieron en observación. Si la inflamación iba a más, tenían que hacer una punción en el corazón. Esa punción tiene un poco de riesgo que si se complica pueden tener que ponerte un marcapasos. La idea era no recurrir a eso. Me dieron antibióticos y antiinflamatorios. Estuve cinco o seis días en cuidados intensivos. Suena mal, pero creo que era por ser futbolista del club que otra cosa. Luego estuve casi veinte días más en una habitación del hospital por si no remitía. Una vez que salí estuve tres meses sin hacer deporte porque no podía subir de pulsaciones. Cuando estás tres meses sin hacer deporte volver a competir a esa exigencia es complicado. Todo me llevó mi tiempo. Fui poco a poco. Y prácticamente cuando estaba bien acabó la temporada. Fue un año muy complicado.

–Uno no piensa en ese momento: «¿se me está escapando el fútbol entre las manos?»

–A ver, de primeras ya no es que pensase en el fútbol, es que pensé que me pasaba algo grave de verdad. Vamos, que me quedaba allí. Después pregunté: «¿Esto me va a impedir para el fútbol el día de mañana?». Me dijeron que no tenía por qué. La verdad es que así fue.

–Pero el calvario sigue. En dos años se rompe dos veces el cruzado, una vez en cada rodilla.

–Sí, sí. Al siguiente año me fui a Huesca. Jugué 10-11 partidos y me rompí el cruzado. La temporada siguiente juego otros 15 o 20, y me vuelvo a romper. Es muy complicado todo eso. La última la llevé mucho mejor. Relativizas un poco. Cuando me pasa lo del corazón o me rompo por primera vez el cruzado fue casi como si el mundo me cayera encima. Luego aprendes a llevar las cosas. A disfrutar de otros momentos, como estar con la familia. Podía estar en los meses de febrero o marzo un día por la tarde con la familia o un sábado cenar con los amigos. Esto me ayudó porque todo eso lo valoras más. Me hizo madurar mucho. Mentalmente estoy preparado para todo tipo de adversidad.

–¿Se planteó bajar los brazos?

–La primera vez fue más compleja que la segunda y estaba realmente preocupado. Le das vueltas a la cabeza. Te preguntas: «¿Y si no puedo volver a jugar como antes?». Pero una vez que te vas recuperando, vas ganando confianza, te vas encontrando mejor. Vuelves a estar como antes. Y diría que casi incluso mejor. Lo veo no solo en mí, sino en otros compañeros como Nacho Méndez. Es verdad que no lo conozco tanto previo a la lesión. Creo que te jode en el momento, pero te hace ser mejor.

–¿Es consciente de lo que se pierde por el fútbol?

–Claro que eres consciente. Pero, aún así, no lo cambiaría. Me encanta estar con la familia, pero echaría mucho de menos el competir, el fútbol, si lo pierdo. Está claro que hay cosas que ves en tus amigos o que lees en los grupos –deWhatshApp– donde se hacen planes que no son compatibles con mi vida. Da un poco de envidia. Pero no hay nada perfecto. No tenemos de qué quejarnos. Tenemos una vida muy buena.

–¿En quién se refugió?

–Con la familia siempre tuve un apoyo enorme. Cuando me pasó lo de mi primer cruzado, mi mujer estaba embarazada. Nos apoyamos el uno al otro. Fue muy emocionante poder vivir más de cerca el embarazo y ser padre. Y me ayudó mucho a encarar mi lesión en ese momento.

–Apoyo mutuo, claro.

–Eso es. Cuando tuve las dos lesiones me dejaron hacer las rehabilitaciones en La Coruña. Estar con mis amigos. Es un día a día diferente que de otra forma es imposible hacerlo. Sin duda estoy en uno de mis mejores momentos. Valoro mucho que el año pasado lo pude jugar todo y esta temporada puedo competir también. Otros años atrás se frenó esa progresión que venía teniendo. Seguramente esté en mi mejor momento. A nivel mental estoy en mi mejor momento.

–Su gol contra el Zaragoza se hizo viral: decenas de peticiones de entrevistas, tweets… ¿Cómo se le ocurre esperar a ese fallo?

–Fue intuición. Estábamos al final del partido. Llevaba ya varias jugadas subiendo a ver si podía hacer gol. Recuerdo esa jugada en la que fui a rematar, pero el portero la cogió antes de que llegase a mi zona. La verdad, estaba cogiendo un poco de aire. Y tuve esa intuición: sentí que podía pasar eso, que el portero no miraba para atrás. Que podría pasar. Y así fue.

–¿Cuántas veces ha vuelto a ver el gol?

–Un montón, un montón (risas). Llegué ese día y tenía mil mensajes. Fue un gol muy llamativo.

–Sus goles en el último suspiro en El Molinón le han dado ya tres puntos al equipo.

–Es una sensación brutal. Los defensas no estamos acostumbrados a meter goles y cuando lo hacemos es una sensación preciosa. Pero cuando suponen los tres puntos y es en los minutos finales… Es muy emocionante, no sé cómo definirlo. Llegas a casa y cuesta dormir.

–Se entiende muy bien con otro coruñés, Róber Pier.

–Nos conocíamos de la cantera del Dépor. Creo que si llegamos a coincidir fue pocos partidos porque nos llevamos dos años de edad y en estas categorías es difícil. Tenemos una forma similar de jugar, nos compaginamos muy bien y nos llevamos también muy bien. El equipo a nivel defensivo está haciendo las cosas muy bien, no solo nosotros. La gente que entra mantiene el nivel. Sobre todo, ahora con los cinco cambios.

–La competencia en la defensa es terrible.

–Tenemos una competencia muy sana. En ocasiones hay roces cuando se compite por el mismo puesto. Pero aquí no hay en ese problema. Hay una rivalidad sana. El míster también está dando oportunidades a todos y así todos se sienten participes. Cuando las cosas van bien, todos salimos beneficiados.

–¿Cómo se explica pasar de luchar por no bajar a ser segundo en pocos meses?

–Lo comparas con lo que veníamos y es llamativo. Pero creo que el equipo el año pasado venía trabajando bien. Pero entras en un momento que las cosas no salen, cuesta más y hay dudas. Además de que la gente nueva da ese aire nuevo, el empezar bien da confianza. Nos sentimos poderosos. Capaces de hacer cualquier cosa. Aparte de tener talento, el equipo está demostrando una mentalidad muy ganadora. Ojalá cuando venga mal dadas, que hasta ahora no vinieron, mantenga esa mentalidad porque creo que podremos luchar por estar arriba.

–Hace unos días Nacho Méndez se mostró muy esperanzando con ese «¿por qué no soñar con el ascenso?».

–Hay que mantener el nivel de hasta ahora que es lo complicado. Pero, ¿por qué no? Si ya lo hicimos en 14 jornadas, ¿por qué no luchar por hacerlo hasta el final? Tenemos un equipo muy competitivo, juegue quien juegue lo hace bien.

–¿Se marcan algún tope?

–No marcamos ningún tope de nada. Sabemos que todos lo pueden hacer bien. Demostramos que todos pueden competir con cualquiera.

–¿Cómo de importante está siendo el fondo de armario?

–A final de semana a veces pienso: «¿Y quién se va a quedar sin convocar?». Es verdad que están yendo convocados 23 jugadores que son muchos para un partido. Eso habla bien del nivel del grupo. El año pasado nos costó un poco. Hubo problemas con las fichas del filial. Está bien, pero a la vez faltaba un poco de volumen de plantilla. Este año lo estamos teniendo.

–El equipo está invicto en El Molinón y ha recuperado la comunión con la grada.

–La verdad es que es increíble. Nunca había sentido esa unión. El equipo está deseando jugar en casa. Pero es que fuera vayamos donde vayamos hay un montón de gente que está animando los 90 minutos. El equipo está bien y respondiendo, pero la gente está muy por encima de nosotros. Ojalá podamos dar más alegrías a la afición.

–Termina contrato el 30 de junio. ¿Le han trasladado alguna oferta de renovación?

–A día de hoy no tenemos ninguna noticia.

–¿Es feliz en el Sporting?

–Estoy muy feliz, muy contento. Mi familia está muy a gusto en Gijón. Nos sentimos como en casa.

–¿Y le gustaría seguir?

–Es un sitio donde me siento feliz. Me gustaría seguir. Mi vida fuera del fútbol y la familia estamos felices en Gijón. Se juntan muchas cosas positivas.

–Jugar con el Sporting en Primera…

–Ojalá pueda vivir un ascenso con el Sporting. Tuve la suerte de ascender con tres equipos diferentes y jugar con ellos en Primera. Hacerlo aquí seria súper especial. Subir al Sporting sería un sueño.

–¿Le ha llamado la atención algún jugador de la plantilla?

–Conocía a casi todos. Me gusta mucho el fútbol. Conozco a los jugadores de la que Liga en la que compito y Primera División. Ya sabía que Hassan en el uno para uno era increíble. Pero cuando lo ves en primera persona llama mucho la atención. Ha sido el que quizás más me ha sorprendido. Después hay un jugador que me encanta que es Gaspar: tiene un talento que no es habitual. Igual no está haciendo mucho, pero en una acción te define un partido.