El Sporting aspira a organizar eventos en El Molinón para financiar la obra: negocia con Ayuntamiento y Principado crear una sociedad mercantil

El Sporting ha iniciado ya las negociaciones con el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias para crear una sociedad mercantil , como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, con el objetivo de financiar la obra de El Molinón con vistas a que sea una de las sedes del Mundial 2030. El capital social de esta sociedad mercantil limitada de propósito singular ascendería a 150 millones de euros para cubrir coste previsto de la operación con la que lograr convertir al campo gijonés en sede mundialista. La propuesta pasa porque los tres socios principales se comprometen a facilitar la entrada en el capital social de otras entidades públicas y privadas para aumentar el volumen económico y completar el proyecto. Los socios no tendrían por qué cubrir la financiación, si participan con dinero, que está por ver, en primera instancia: el protocolo permitiría la entrada de nuevos inversores mientras dure la obra, tendiendo la mano a que se suban al proyecto. La entrada de estos agentes externos juega un papel crucial, porque todas las partes asumen que entre los tres socios no se alcanzarían los 150 millones de euros que vale toda la operación y que ya no prevé nuevos recortes tras un tijeretazo de unos 170 millones desde que el Grupo Orlegi puso sobre la mesa el denominado "plan A" Además, los socios podrían cubrir el dinero realizando sucesivas ampliaciones de capital. Pero este extremo aún no se ha valorado.

La calculadora echa humo al tiempo que ha comenzado ya a jugarse una partida de ajedrez entre los tres actores de la candidatura "Asturias 2030", con el Sporting liderando las gestiones como el promotor del proyecto. ¿Cómo será la aportación de cada uno? ¿Qué puede ofrecer cada socio? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar de verdad cada uno? ¿O cuál será el rol que juegue cada uno? Eso es lo que se debate ahora y en esa fase están las comunicaciones, muy embrionaria pese a los vaivenes del proyecto en este año y medio. El Ayuntamiento de Gijón tiene mucho que decir en cualquier operación, aunque su inversión económica no sea relevante para llegar a esos 150 millones. Pero el gobierno local tiene las llaves de muchas de las inversiones que el Sporting prevé como oportunidades de negocio para inversores llamados a entrar en la financiación. El Molinón es propiedad del Consistorio, así como las concesiones para explotar el campo y su entorno, el gran atractivo para las empresas privadas que puedan estar interesadas en sumarse al proyecto e invertir en la financiación de la obra. El Principado sí parece por la labor de entrar con una inversión económica más importante en la sociedad mercantil. El Sporting plantea financiar una parte de El Molinón realizando eventos y conciertos en el estadio. En la pandemia el campo fue sede del Tsunami Xixón. Aunque fue algo excepcional. En 2013, Bruce Springsteen llenó el estadio. Y Gijón recaudó en torno 1 millón de euros. El nuevo Santiago Bernabéu será el escenario de varios conciertos de renombre en 2024: Taylor Swift, Duki...Otra de las vías de financiación que valora el Sporting es el "naming" de El Molinón, solo para el Mundial. Que el estadio del Sporting tenga apellido comercial ha estado en la mesa del club rojiblanco durante años. Incluso con la anterior propiedad. Pero temas contractuales en la concesión del estadio impidieron que El Molinón tuviese un apellido con fines comerciales. Muchos son los clubes que han apostado por el "naming" en sus estadios: El Barça tiene con Spotify Camp Nou y el Atlético de Madrid con el Cívitas Metropolitano (8,4 millones anuales). Ambos ingresan más de 8 millones por el apellido comercial. También el Espanyol ha traspasado el apellido del estadio a Stage Fron, por un millón de euros al año. Otro caso más cercano sería Abanca, que paga 2 millones al Celta por dar apellido a Balaídos. Pero hoy por hoy esta vía está muy cuesta arriba. El Ayuntamiento de Gijón ya rechazó con el PSOE a los mandos esta posibilidad tajantemente. Aunque no se ha avanzado nada a cerca de porcentajes y del esfuerzo económico que haría cada parte, se vislumbra que la apuesta del gobierno regional tendría un impacto más directo en lo económico, sin conocerse cantidades, mientras que el local apunta a ser un facilitador. En el proyecto de La Romareda todas las aportaciones de los socios se distribuyen a partes iguales: Ayuntamiento (33,34%), Gobierno autonómico (33,33%) y club (33,33%). Pero son contextos distintos.