El Sporting se atasca en El Molinón y cede un empate ante el Amorebieta (1--1)

Las estadísticas a veces llevan al error y el local más eficaz de la categoría no fue capaz de sacar adelante su partido frente al peor visitante, que resistió en su papel. El Sporting no tuvo su mejor noche y solo empató (1-1) contra un Amorebieta que se sintió victorioso con el botín. El empate suena a tropiezo porque la ilusión irremediablemente se ha instalado en Gijón. Pero ni en sus actuaciones menos completas caen con todo el equipo los Ramírez. Al menos sumaron en el típico partido que en otras temporadas tiraban por la borda. El resultado fue recibido con euforia por Mújika.

La presencia de Hassan condiciona no solo a los rivales -obligados a perseguir una y otra vez al francés-, sino que también altera los planteamientos e intenciones de su equipo. Su vuelta hizo que Ramírez recuperase el sistema convencional 4-4-2 y devolviese al lateral a un guerrero como Pascanu antes que a un jugador con más recorrido como Guille Rosas. En el centro del campo volvía Roque Mesa, suplente en La Cerámica. Poco dado a dar continuidad a un mismo equipo, el técnico canario sacó todo su arsenal frente para superar a un contrincante herido por los resultados, especialmente vulnerable a domicilio. El Amorebieta demostró en seguida que no venía solo a pasar el rato a El Molinón, y Edwards, un delantero pesado, mandó un cabezazo cerca de los dominios de Yáñez. Pero el Sporting se sobrepuso.

Necesitaron los rojiblancos meter también un susto en el cuerpo a los pupilos de Aritz Mújika, dispuestos con cinco atrás para defender, esforzados en todo momento en evitar cometer un error antes que en aventurarse al ataque. El orden elevado como arte. Los espacios no abundaban, y la vía era siempre a través de las piernas de Otero. El colombiano corría una y otra vez al espacio y era un martirio para Manu Hernando tener que perseguirle, ya fuese por dentro o por fuera. No paraba de echar carreras por el campo el dorsal 19 del Sporting y caía por dentro Gaspar para acercarse a Campuzano, y dejar una autovía en la izquierda para José Ángel. Pero las mejores situaciones no llegaron por los espacios que generaban los esfuerzos del de Sipí con sus movimientos, sino por los mismos desmarques de ruptura. En una de esas aventuras estuvo a un paso de hacer el 1-0. Lo frenó Campos, un muro. En otra terminó mandando un balón al segundo palo que a punto estuvo de hacer bueno José Ángel con un zurdazo que lamió el poste.

1 Real Sporting 1 Amorebieta 1-0: Gaspar, min 60. 1-1: Gayá, 67. Real Sporting Yáñez, Pascanu, Insua, Pier, José Ángel; Hassan, N. Méndez, R. Mesa, Gaspar; Otero y Campuzano





Cambios Villalba por Campuzano,min 60.G. Rosas por Pascanu, min 60. Rivera por Mesa, min 77. Queipo por Hassan, min 77. Djuka pro N. Méndez, min 85. Amorebieta Campos, Núñez, Manu H., Gayá, Félis, Morci, Carbonell, Sibo, Lasure; Edwards y Avilés Cambios Dorrio por Avilés, min 64. Mier por Lasure, min 74. Rayco pro Edwards, min 74. Morán por Sibo, min 74. Eraso por Morci, min 88. Árbitro: Caparrós Hernández (C. Valenciano). Amonestó al local Rivera y a los visitantes Sibo, Lasure, Núñez y Manu H y Campos El Molinón, 18.972 espectadores.

Los roles en El Molinón ya eran claros y nadie iba de farol: los chicos de Mújika se limitaban a contener y a buscar un milagro de Edwards y Avilés o una acción a balón parado. Y los rojiblancos movían el balón de un lado al otro del campo buscando un cortocircuito en el sistema vasco que solo se desmoronaba por medio de la eliminación. Los regates eran más que nunca necesarios para romper líneas y salir del laberinto de los visitantes que ya habían advertido en la previa que el empate en Gijón era un botín fantástico a tenor del momento de uno y otro equipo. Pero Hassan estaba siempre con dos encima, y al Sporting le faltaba ingenio. La monotonía y el paso de los minutos era un triunfo momentáneo para el Amorebieta, y una desesperación para El Molinón. “No acaba de llegar el gol”, se quejaba la afición. El último cuarto de hora antes del descanso era lo que soñaba Mújica. Y el 0-0 llegó al descanso.

Como si de repente hubiese dejado a un lado el pragmatismo, el Amorebieta dio dos pasos adelante tras la reanudación. El partido dio por unos instantes más de sí y se produjeron más acciones en las áreas. La acción y el nervio beneficiaban el plan de partido de Ramírez. Núñez terminó con cierto peligro una salida desde el lateral; Campuzano, Nacho Méndez y Hassan, con un centro-chut, avisaron después a Campos. Sibo también se animó de lejos. El encuentro era otro. Olía sangre el Amorebieta.

Ramírez estaba inquieto, de pie. Y, de repente, miró a la banda. Cambios. Vilalba y Guille Rosas saltaban por Pascanu y Campuzano. El resultado fue inmediato porque la primera que tocó Rosas fue para dejar un balón de oro a Gaspar. En la zona del 9 estaba el 7. Como los jugadores que valen muchos millones, el gijonés disfruta en el área. Conectó el pie para batir a Campos y para hacer el 1-0. El mazazo era de aúpa para el Amorebieta. Pero el disgusto duró apenas siete minutos. La estrategia apareció dónde se igualan las fuerzas. Un saque de esquina escupido hacia atrás por un defensor acabó en la cabeza de Gayá. Su remate entró con el suspense que dio a la jugada Yáñez, que no pudo repeler el balón. El que se vistió de héroe en otras tardes, esta vez cometió un error al no ser capaz de blocar un balón que le iba a las manos y terminó colándose entre sus piernas.

El precipitado empate alteró a los locales y les empujó a llegar; y dio confianza a los visitantes que sentían muy cerca la meta con un premio importante entre manos. Los de Ramírez iban ya en quinta. A morir en área rival. El empuje final del Sporting en El Molinón volvía a amedrentar. Miedo escénico. Otero reventó en el larguero un remate de cabeza tras un córner. Rivera rozó el gol en el rechazo. Hubo una parte del campo que incluso lo cantó. Djuka se sumó a la embestida al entrar por Nacho. Pero ya sobre la bocina el partido pudo ir para cualquier lado.