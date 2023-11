El Sporting, a la espera de sanción por un objeto que golpeó a Dorrio

El colegiado valenciano Caparrós Hernández recogió en el acta arbitral del encuentro entre el Sporting y el Amorebieta en El Molinón el lanzamiento de un objeto de "reducidas dimensiones desde una zona de la grada donde se ubican seguidores del equipo local identificados por su vestimenta" y que golpeó sobre el futbolista visitante Josué Dorrio. El incidente tuvo lugar en el minuto 66 del encuentro, coincidiendo con la celebración del gol marcado por el equipo de Arirtz Mújika. El colegiado reconoce que no pudo identificar el objeto, aunque sí precisó en el escrito que el tamaño era reducido. Dorrio pudo continuar disputando el encuentro sin tener que ser atendido por los servicios médicos del Amorebieta. Caparrós Hernández dio aviso al delegado del Sporting, Mario Cotelo. Por megafonía, el club rojiblanco pidió a la afición que no se repitiese esta acción. El encuentro continuó con un parón de unos segundos y no se registraron nuevos incidentes durante la media hora que faltaba para concluirse el partido, tal y como confirmó el mismo Caparrós Hernández en el acta.

El club rojiblanco se arriesga ahora a una posible sanción por el incidente, de carácter aislado. El Comité de Competición estudiará esta semana este episodio, y revisará de nuevo el acta redactada por Caparrós Hernández, además de volver a visionar las imágenes del encuentro para conocer al detalle lo sucedido.