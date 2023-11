Las claves de la pequeña: El Sporting ofrece a los socios un 5% descuento en el próximo carné si atraen más abonados

El Sporting premiará a sus socios más dinámicos en la segunda fase de la campaña de abonados donde el club ha sido especialmente agradecido al compromiso de sus hinchas: aquellos que ayuden a la entidad a incorporar a uno o dos nuevos abonados tendrán un descuento de hasta un 5% en el carné de la temporada 2024/25, independientemente de la categoría en la que milite el proyecto, hoy en ascenso directo. Esta es la medida estrella de las tres lanzadas por el club para los catorce encuentros restantes en El Molinón y afecta por igual a todos los socios que tengan la capacidad de acercar a un máximo de dos nuevos abonados. Ha sido denominada como categoría "Especial". Afecta igualmente a estos socios ya existentes que colaboren con el club, como a los nuevos: estos dispondrían de un 10% de descuento sobre el precio total respecto al precio de renovación. Esta vía estará disponible de forma presencial y online a través de (altas.realsporting.com) hasta el 15 de diciembre.

Otra de las opciones más atractivas, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, es la fórmula para recuperar a los abonados que no renovaron su carné el pasado verano, después de dos años de sinsabores deportivos consecutivos: los que se borraron en verano podrán volver a El Molinón pagando proporcionalmente lo mismo a partir del próximo partido en casa. En Mareo ofrecen a estos socios la oportunidad de asistir a los 14 partidos descontando al precio inicial la parte correspondiente a las jornadas ya disputadas. Estas renovaciones se podrán realizar en la Oficina de El Molinón desde este viernes hasta el 15 de diciembre. La tercera alternativa que plantean en la entidad rojiblanca es la de nueva altas: el precio promedio por encuentro del carné más barato es el de 14 euros por partido. La Oficina de Abonados estará abierta de lunes a jueves de 09:30 a 18:30 horas y los viernes de 09:30 a 14:30 horas. Aunque mañana, viernes, el horario se amplía hasta las18: 30 horas.

Estas tres opciones hacen que sea una de las campañas más atractivas de los últimos años si se tiene en cuenta que el inicio de la misma se ha adelantado (se ofertan 14 partidos y no 11) y que la media del coste por partido para el nuevo socio también se ha reducido: las ventajas son además tanto para los socios actuales, que también puede obtener beneficioso con rebajas, como para los potenciales, con descuentos. La entidad cuenta con 18. 727 socios y el objetivo es superar los 20.000 de la temporada anterior (20.076). "La Magia de El Molinón" es el lema de la campaña. La palabra "magia" no ha sido elegida al azar: en Mareo entienden que es la que mejor refleja la armonía que se respira este curso entre equipo y grada, capaz no solo de estar, –en los últimos tres partidos en casa los seguidores compraron 4.500 entradas (ante el Zaragoza), 3.500 (Espanyol), 3.000 (Amorebieta), sino también de alentar hasta el último suspiro para ser clave de remontadas tan emotivas como la vivida ante el Burgos, Tenerife o Zaragoza.