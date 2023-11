El veto al Sporting del Llano 2000 continúa: sus promesas se prueban en el Oviedo

El Llano 2000 mantiene el veto al Sporting, al que reclama, por derechos formativos del lateral del primer equipo rojiblanco Guille Rosas, unos mil euros. Una cantidad que, sostienen fuentes del club de base gijonés, estaba ya fijada y pactada en el anterior convenio y que no se le habría abonado en estos meses. Desde hace varias semanas, algunas de las promesas de la cantera del club que preside Marcelino Álvarez se entrenan con el Oviedo.

Estos talentos infantiles y cadetes del Llano 2000 se ejercitarán hasta el mes de diciembre en estas mismas categorías del fútbol formativo de la cantera azul, donde está siendo seguidos en los entrenamientos por los técnicos del Oviedo. Después regresarían al club gijonés. Esta situación es conocida en el fútbol regional, y, lógicamente, en Mareo. Un episodio que no ha ayudado nada a que se rebaje la tensión entre ambas entidades.

Los futbolistas que se prueban con el Oviedo llevan tiempo bajo el radar de los responsables de cantera azul y de otros importantes clubes asturianos, así como de otras comunidades. En cambio, ninguno de estos chavales ha tenido la oportunidad de probarse con el Sporting pese a ser el club gijonés de mayor relevancia.

El Llano justifica esta decisión principalmente en dos puntos: que sus relaciones con el Oviedo son fluidas, "igual que con otros equipos", y que ya no forma parte del convenio del fútbol base gijonés precisamente por los supuestos impagos que reclaman por los derechos de Guille Rosas. "Tenemos unas relaciones cordiales, como con otros clubes. Pero no pasa de ahí", explica el club gijonés. En el Llano 2000 son contundentes: no retomarán las relaciones con el club rojiblanco salvo que les abonen ese dinero. Incluso han impedido el acceso a algún partido de esta temporada a ojeadores rojiblancos, a los que hicieron comprar entrada. En el club gijonés está cedido por el Valencia el jugador infantil Sergio Rodríguez, que el pasado verano firmó por el club che.