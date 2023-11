Héctor Nespral, el capitán azul de Unionistas que deseaba al Sporting en Copa: "Es una motivación extra"

Ha sido Unionistas un club con bastante representación asturiana en sus filas en los últimos años. Adrián Llano, Pablo Espina, Hernán Pérez... Esta campaña sólo queda uno, Héctor Nespral (Oviedo, 1993). Capitán del equipo, vive su cuarta campaña en un equipo que recibirá al Sporting el próximo 6 de diciembre en la segunda ronda de eliminatorias de Copa del Rey. "Es una motivación extra, quería un rival asturiano", asegura quien ha mamado la rivalidad con los rojiblancos desde guaje. Estuvo catorce años en el Oviedo, desde alevines hasta llegar al primer equipo.

"El equipo está muy contento. Queríamos a un rival histórico, que moviera mucha gente para que pudieran venir a disfrutar a nuestro campo", explica Héctor Nespral, satisfecho por partida doble. Por la del club y por el lado personal. "¡Claro que es un plus jugar contra el Sporting para alguien del Oviedo como yo!", continúa. Dice que le arde el teléfono desde que se conoció el sorteo. "Me han llamado ya un montón de amigos pidiéndome que pasemos de ronda como sea", señala, entre risas.

En casa, Nespral también vive su particular derbi. "Toda la familia de mi madre, Paula, es de Gijón, y la de mi padre, Roberto, de Oviedo. Así que...", resume sobre ese cariñoso pulso entre sportinguistas y oviedistas que en Copa se trasladará en total apoyo a Unionistas. "Sabemos que nos enfrentaremos a un rival que está en un momento muy bueno, con jugadores como Hassan, Campu o Gaspar, que son de otra categoría", afirma.

En cuanto a las bazas del conjunto salmantino, el capitán lo tiene claro: "somos un equipo muy intenso, valiente en su campo. Nuestra gran baza es el Reina Sofía, nuestro campo, nuestra afición. Cometemos pocos errores y eso nos ha llevado a que nos estén saliendo las cosas muy bien durante los últimos años", subraya. Unionistas es decimocuarto en Primera Federación, categoría a la que ha llegado después de vivir en constante ascenso tras su fundación, en 2013.

"La gente de Salamanca echa de menos ver partidos de fútbol profesional y en Copa va a poder ver a un equipo con trayectoria e historia", prosigue este ingeniero de Minas al que la puerta de Segunda División se le cerró con la llegada de Fernando Hierro al banquillo del Oviedo. Después de pasar una campaña prácticamente en blanco con el malagueño, decidió buscar nuevo destino, pasando por el Langreo y el Barakaldo antes de llegar a Unionistas. Ahí no solo es el capitán. Está a un paso de hacer historia. "Ya he cumplido cien partidos y creo que si sumo la mayoría de esta temporada puedo convertirme en el segundo jugador con más encuentros de la trayectoria del club", explica. Lo de los datos y el fútbol es otro de sus fuertes. "Acabo de hacer un master en bigdata y no descarto que en un futuro pueda orientar mi carrera a ello", concluye con el deseo de sumar a estadística un histórico pase de ronda ante el eterno rival.