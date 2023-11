09: 15 de la mañana y las taquillas de El Molinón concentran ya cerca de una decena de aficionados del Sporting de Gijón. Aguardan a la apertura de las taquillas, que se produce puntual tan solo diez minutos después. Muchas de las caras son de viejos conocidos, que se han reincorporado gracias a una de las ofertas estrella: la que permite «reengancharse» a aquellos abonados que fueron socios hasta el último curso, pero que por los motivos que sean no se subieron al barco en verano. Como Orlando González, un gijonés que reside en Noreña y que cuenta con suma naturalidad su caso. El de un seguidor que veía que el tema pintaba feo en verano, cansado también de los últimos sinsabores consecutivos, pero, que como dice el lema, se ha reconectado con el proyecto y ahora quiere volver a formar parte de la familia rojiblanca que forman equipo y grada con vistas a los quince encuentros que restan en El Molinón. Lo explica: «Llevaba 30 años siendo socio, pero no me convencía nada el tema en verano: no había renovaciones, no había fichajes, el tema pintaba feo... Ahora las cosas van mejorando. Esperamos no romper la dinámica», cuenta. Otro reenganchado es Adrián Llamas. Sus motivos, explica, eran más por temas de compatibilidad. El fútbol entre semana le dejaba sin ir El Molinón. Pero, cuenta, ahora es "distinto". De momento, el siguiente envite en el estadio ya es de lunes, lamenta. Pero a Llamas, como a otros muchos y muchas ayer, también les pesa para subirse de nuevo el momento del proyecto deportivo.

Rubén Asenjo sale de las oficinas del club. Su historia es distinta: porque se trata de un abonado y no un nuevo alta. Adrián desvela que está allí, en las oficinas, no por él, sino por su novia: ella se llama Nerea, y hasta ayer no era socia, pero sí simpatizante. «La convencí con mucho trabajo», dice con guasa Rubén, que ensalza las bonanzas de la categoría «especial»: «Es un gesto que ayuda a que se hagan más socios. ¡Está muy bien!», confiesa este joven seguidor, que el próximo curso pagará un 5% menos por su carné sportinguista.