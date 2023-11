Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, se refirió este mediodía en Mareo, en la previa del duelo que se celebra mañana en Alcorcón, al rol de Nacho Martín, que volvió a quedarse sin ser convocado y no viajará esta tarde con el equipo de cara al duelo de mañana en Alcorcón. "No quiero que se marche, no tengo intención; está entrenando bien".

Sus palabras: Ausencia de Nacho Martín. “Está bien. El caso de Enol y el de Nacho sin decisiones técnicas por volumen”. Rol de Nacho Martín. “Lo está llevando con naturalidad: le gustaría tener más minutos; pero hemos incrementado la competencia y los que están actuando en esa posición lo están haciendo bien. Nacho lo está haciendo bien, está entrenando bien. Es el de siempre. Cuando llegue el momento en el próximo mercado evaluaremos: yo no quiero que se marche ni tengo ninguna intención de que se marche… Entiendo esa falta de minutos. Pero esto es muy largo y le va a terminar tocando”. Varane. “Está preparado para competir. Es más en elección de perfiles: ver qué tipo de jugadores necesitas en cada momento. Rivera está en un momento muy muy bueno. Seguro que en el mejor desde que llegué: Roque y Nacho Méndez lo están haciendo muy bien. Igual que a Nacho Martín, se lo están poniendo muy complicado” Alcorcón. “A priori será un rival que esté cerrado. Pero me hace dudar la naturaleza de su entrenador: es un tipo que le gusta presionar, que le gusta arriesgar… No lo tengo tan claro. Habrá momentos donde quiera dar un paso adelante. Otros donde quieran guardarse. No sé. Es poco común en Fran encerrarse”. Reunión de entrenadores. “Fue muy positiva. Y para mí ha sido todo un honor. Me veía rodeado de grandes entrenadores, top mundial, y me sentía afortunado. Como comité hemos dado un paso importante”. Jordan. “En el partido pueden darse diferentes circunstancias. Igual puede jugar en la mediapunta. Ha entrenado muy muy bien y tenía que estar. Este Jordan podrá tener la oportunidad de entrar. Incluso Fran que no está participando… Entrar está bastante caro”. Amorebieta. “Tengo claro que da igual las rachas con la que venga un equipo y la posición en la que esté en la tabla… nos va a poner en dificultades. Obviamente te vas frustrado o triste por no conseguir la victoria sabiendo que generaste. Ellos jugaron su partido bien. También tuvieron suerte. Lo normal es que en un partido así te terminen entrando. Hay un factor suerte” ¿Equipo predecible? “Me refería a que seríamos capaces de combinar el tipo de juego”. Ambición. “Me gusta que los jugadores sean ambiciosos; pero no me gusta que se ausenten y que se vayan del foco que es el ahora: el entrenamiento y el partido de la semana… Igual que el año pasado no ayudaba estar angustiándose. Lo importante es el entrenamiento y la competición. Todo lo demás sobra”. Campaña de abonados. “Cuando más seamos más fuertes nos va a sentir en casa. Vengo para disfrutar. Para invitar a la gente que se una con nosotros. Cuando más seamos que se unan. Y cuando vengan esos momentos difíciles estando juntos vamos a salir mucho antes”