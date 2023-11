El entrenador del Sporting, Miguel Ángel Ramírez, recalcó tras el empate cosechado por el club rojiblanco ante el Alcorcón que su equipo “mereció ganar”. Miguel Ángel Ramírez ensalzó la actuación del Sporting tras el empate en Alcorcón y se mostró cariñoso con su equipo en la lectura del encuentro en la rueda de prensa:

Análisis del partido. «Merecimos ganar. Hicimos todo par a tener los tres puntos. El juego es caprichoso. No quiso entrar. Le dimos una vuelta a la forma de atacar: nos salió bien, pero… Toca seguir insistiendo. En algún momento volverá a entrar. Tuvimos partidos con menos ocasiones».

Jordan. «Lo está teniendo difícil porque Gaspar y Fran se lo están poniendo complicado. Le ha venido bien los minuto con su selección: sabiendo que es micho mas complicada esta discusión. Esta semana ha dicho quiero estar».

Hassán. «Está dando pasos agigantados, no tiene nada que ver el de este año al de anteriores. Esta haciendo ayudas en defensa. Le va a hacer un jugador más completo. Si los talentosos son capaces de tener ese compromiso defensivo con el equipo, es señal de porque estamos ahí arriba: estamos todos comprometidos».

Segunda parte. «No fuimos menos protagonista s, el partido pero cogió oro ritmo: más de ida y vuelta… Cuando entraron Varane y Nacho Méndez tuvimos el control».

¿Es bueno el empate? «Portería a 0 es bueno, sumar es bueno, lo que el equipo ha propuesto ha sido bueno. Todo lo que sea hacer cosas buenas para merecer ganar es positivo. Te vas triste, porque hemos cosas para ganar. Pero si de algo la gente se esta sintiendo orgullosa es lo que trasmitimos. Que la gente venga aquí a Madrid, con los precios que se están pagando…».

Roque Mesa y su cambio. «Ha sido un bocadillo, un golpe que hasta que no te pasa no te para de doler. Rivera está en un nivel espectacular. Varane hemos visto que está preparado. Y Nacho Martín, que se ha quedado fuera, está preparado. Rivera no estará, pero estará otro».

La Mareona. «Es maravilloso lo que estamos viviendo y lo que la gente nos está trasmitiendo: está siendo un año maravilloso para todos. Pero no solo por los resultados, porque la gente nos esta dando. Ahora viene un horario raro, pero sé que la gente va a estar. Nuestra responsabilidad es que se vayan a trabajar el martes con los tres puntos y no le va a pesar madrugar».

Inicio de Liga. «No sé si me esperaba estar donde estamos…Esta Segunda es tan caprichosa. Pero estaba seguro del grupo que íbamos a construir. Las incorporaciones nos han dado un salto de calidad. Estamos formando un grupo increíble. El reto de todos es que cada uno asuma su responsabilidad».

Ansiedad ascenso directo. «No nos quita el sueño. Nos nos genera ansiedad. Ni presión».