El Sporting se queda a medias: empata a nada (0-0) en Alcorcón

Segunda División siempre da lugar a tópicos. Ninguno tan común como el que dice que cualquier rival puede ser más peligroso que el primer clasificado. Después de meterse en ascenso directo por méritos propios y desnudar al Espanyol en El Molinón, el Sporting se quedó a medias dos semanas consecutivas ante dos recién ascendidos. Un golpe de realidad para un proyecto que ha reenganchado a la afición. El empate, en cualquier caso, es un “bajonazo” en la ilusión de una hinchada reanimada en los meses y necesitada desde hace ya muchos años de alegrías. Pero el encuentro dejó frío hasta el sector más optimista.

La fiesta no fue completa para un buen número de los cientos de desplazados de La Mareona, movilizada de nuevo en masa. La organización del encuentro que ofreció el club alfarero fue cuanto menos mejorable. Decenas de personas tuvieron problemas para acceder a tiempo al campo de Santo Domingo al estar solo una taquilla abierta. Todo el público que acudía a última hora a por las entradas de patrocinadores, invitaciones, se concentraban en el mismo punto. Eso protocolo provocó un colapso. Hasta el minuto veinte seguía entrando gente al estadio. Un barullo tremendo. Otros aficionados se movían de un lado al otro del campo sin encontrar la ubicación de su localidad.

Técnico tendente a mover a su plantilla para mantener a todos despiertos incluso después de plácidas goleadas, el revolcón fue ya notable para romper con lo de Amorebieta, más pesado en fondo -por el botín- que en forma. El cambio comenzó en el sistema – se pasó de un 4-4-2 a un 4-2-3-1-, y entraron varios jugadores de la segunda unidad como Villalba, al fin en el enganche, Guille Rosas o el renacido Rivera. Y los rojiblancos entraron con buen pie. Rivera se hizo con el control. Va tan holgado de fútbol el gijonés que cuando está conectado todo pasa por sus piernas. Fluía el juego por Rivera y este siempre apostaba por Hassán para inclinar la balanza: una y otra vez rompía por fuera el francés, siempre encimado por Quintillá. Así se coció la primera: Rivera inició, Hassán levantó la cabeza, y de nuevo el 17 remató, pero Ruiz atrapó fácil. Tenían los muchachos de Ramírez esa sensación de peligro de los grandes, de los que no avisan. Pero ese tramo largo del primer tiempo no terminó de concretarse. Villalba buscaba la pelota con ansia e incluso retrasaba su poso. Pero el balón apenas le caía al 8 ceca del área. Sí en el centro del campo. Poco a poco el Alcorcón se fue metiendo más en el encuentro. La organización de los de Fran Fernández no tenía nada que ver con el Amorebieta, aunque estén igualmente en aprietos. Equipo más valiente y menos pragmático. Eteki comenzó a ganar peso en la sala de máquinas. Y ya no era Hassán sino Addai, el mayor regateador de la liga, quien aparecía por donde se cuece el peligro. Esa mejoría local tampoco se tradujo en grandes ocasiones: un disparo lejano de Jacobo, otro de Eteki… Yáñez veía el partido tranquilo. Antes del descanso, el Sporting volvió a reanimarse. Dieron los rojiblancos un par de sustos. Un balón de José Ángel que se paseó por la guarida de Jesús Ruiz. Y un centro-chut de Hassán obligó al meta alfarero a despejar de puños. 0-0 al descanso.

El segundo tiempo comenzó como con prisas. Sousa tuvo una para el Alcorcón tras una buena acción de Jacobo. Y Babin que estaba siendo un muro, se rompió tras una carrera para frenar a Otero. Antes de que Fran Fernández moviese ficha, Gaspar tuvo el 0-1 tras un disparo que se fue rozando el larguero. Parecía imposible para Ruiz y para cualquiera. Mosquera y Chiki entraban al campo, y Rivas- antes medio- era quien retrasaba su posición para ocupar el puesto de Babin. A Ramírez no le convencía el rumbo que comenzaba a tomar el partido y de golpe tomó decisiones estructurales: metió a Campuzano y a Nacho Méndez por Roque y Vilallba, y deshizo el sistema con un mediapunta para regresar al 4-4-2. No carburaba el Sporting a medida que el Alcorcón comenzaba a sentirse hasta fiable pese a llevar 27 goles encajados. La pelota era de color rojiblanco, pero era fuego amigo, sin ningún colmillo ni verticalidad. Y el Alcorcón, sin miedo atacaba a los espacios. Así llegó la mejor situación del encuentro: en una transición que Jacobo terminó estrellando en el palo tras golpear en un defensa; Yáñez salvó los muebles con una mano de prodigio para evitar el 1-0 de Chiki al rechazo. Luego el técnico canario llamó a Varane y Djuka por Otero y Rivera, ya agotado. El encuentro ya estaba en el terreno de los detalles. El empate no parecía agradar a ninguno y Fran Fernández mandó a los suyos adelante con la entrada de Álex López y Javi Pérez. Con el partido ya en la fase decisiva, el cuerpo técnico del Sporting miró en la banda y vio calentando a Jordan, que se estrenaba -al fi- en liga. Tuvo otro susto el Alcorcón con otro disparo lejano de Ales Pérez, que se fue por centímetros. Una parte de Santo Domingo cantó “gol”. Ya no había tiempo para “uys”, sino que era el momento del gol. Y el Sporting se sintió en El Molinón: se estiró con todo a por la victoria sobre el último suspiro. La tuvo Djuka al final, en una jugada de infarto. Pero el partido murió como empezó. Un frenazo en toda regla.