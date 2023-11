Yáñez, al descubierto: reflexiona y celebra su apuesta de verano : "Tomé una muy buena decisión al venir al Sporting, estoy disfrutando"

El partido en Santo Domingo ha terminado hace unos cuarenta y cinco minutos, y el campo lleva ya un rato largo vacío. Fran Fernández acaba de terminar su intervención ante los medios de comunicación tras confesar estar bastante sorprendido por la lectura de partido de su colega, Ramírez, quién afirmó haber sometido al Alcorcón. Luego los dos se ven en la improvisada zona mixta, prácticamente a ras de césped. Conversan con normalidad y buen rollo. Muchos de los miembros de la expedición rojiblanca se cambian con prisas. Ramírez les ha dado dos días libres. Varios de los futbolistas tienen previsto quedarse en la capital. Uno, Rubén Yáñez, que atiende antes a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano de prensa escrita presente en Alcorcón. "Este es el camino a seguir", dice el meta catalán con un mensaje optimista y consagrado ya como uno de los líderes del vestuario.

–Dos empates consecutivos contra recién ascendidos. ¿Forma parte de la normalidad de una categoría tan igualada o se puede considerar un bache?

–Esto es Segunda División, amigo... No hay rival fácil. Cuando juegas fuera se hace más difícil siempre. El campo además les ha favorecido a ellos. Estaba algo más complicado por tema de césped. Tampoco estaba muy mal, pero sí más complicado. Y en Segunda, repito, no hay que menospreciar a ningún rival.

–Hay dos lecturas posibles: ¿se va satisfecho con el juego o frustrado por el resultado?

–Pues me voy muy contento con las sensaciones del equipo. Hicimos las cosas bien. Estamos siendo dominadores. Y este es el camino a seguir. Pero el empate, es cierto, nos deja una sensación medio rara. Hemos hecho un buen trabajo y lo que queríamos era ganar. Nos vimos dominantes en muchas fases del partido. El equipo se merecía la victoria. Nos quedamos con esa sensación de que podíamos haber ganado. Pero un empate fuera no es un mal resultado.

–Al menos ha vuelto a dejar la portería a cero y fue de nuevo decisivo con esa gran mano a Chiki en el segundo tiempo.

–Me he encontrado bien. Las sensaciones defensivas son buenas, más allá de individualidades. Hemos defendido bien. Eso nos está dando mucho y es lo que nos lleva a puntuar.

–¿Pesa la mochila de verse en ascenso directo? ¿Se juega con esa presión por estar en una lucha por subir que quizá era inesperada?

–Estás en la situación que estás y quieres aprovechar la dinámica. El trabajo que se está haciendo nos ha llevado a estar en estas posiciones. Y ahora tenemos esa oportunidad para quedarnos en esos puestos. Hay que pelear por ello.

–Pero una vez en esa posición, ¿se marcan algún objetivo?

–Llevamos aún un tercio de la Liga. La competición es muy larga, son 42 jornadas. Pero la realidad es que estamos ahí y vamos a pelear por ello. Estamos teniendo sensaciones muy buenas partido tras partido. El objetivo ahora es mantenerse ahí arriba.

–Ya han pasado varios meses, el equipo está metido arriba, usted es indiscutible y le están saliendo las cosas. Tuvo más ofertas en verano, pero parece que la decisión de fichar por el Sporting no le ha salido mal.

–Estoy muy feliz en el Sporting. No me he equivocado al venir para nada. He tomado una decisión muy buena. Estoy muy contento de estar en este club, de cómo se están haciendo las cosas, de cómo estamos en la tabla... Estoy disfrutando el momento.

–¿Pero se esperaba que las cosas fluyesen tan bien?

–Ya conocía el club y a la afición, con esa masa social. Pero teniendo en cuenta la situación delicada del año pasado... Ahora estamos yendo todos a una. Y la unión hace la fuerza.

–¿Es su mejor momento?

–La realidad es que estoy teniendo esa continuidad que llevaba buscando hace muchos años. Estoy en ese proceso de disfrutar compitiendo. Y los resultados acompañan.

–¿Qué tal la competencia por el puesto con Christian Joel?

–Es muy buena. Con Flo también. No hacemos mejores en el día a día.