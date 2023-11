Así se originó la tangana en la grada del partido juvenil Grujoan- Sporting: un insulto racista, empujones y escupitajos

El fútbol base vuelve a ser noticia por situaciones ajenas al juego. Tras el encuentro de Liga Nacional Juvenil entre el Grujoan y Sporting disputado en la tarde del pasado domingo en el campo Luis Oliver, de Oviedo, se sucedieron una serie de incidentes entre aficionados de ambos clubes que propiciaron que desde el público se diera aviso a la Policía Local, que se personó en el parking público anexo al campo para escoltar a los jugadores rojiblancos. Los agentes no tuvieron que intervenir. Pero el susto fue mayúsculo: lanzamiento de objetos al campo, empujones entre padres de jugadores en la grada, insultos, escupitajos... En definitiva, otro capítulo de mucha tensión en un partido de la cantera. El acta arbitral no recoge incidente alguno. Todas las versiones recabadas por este periódico coinciden a la hora de señalar que la tensión fue continua durante todo el encuentro: "Hubo insultos y menosprecios a lo largo del partido... Pero lo grave fue al final", cuenta un testigo.

La secuencia de los hechos fue la siguiente, según fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA: un gol sobre la bocina de un delantero del Sporting y, sobre todo, su posterior celebración tras retirarse la camiseta, con una actitud que testigos presenciales señalan como "provocativa", con gestos a la zona de la grada donde estaban situados los seguidores locales, encendió a una parte de la afición del club ovetense, que perdió los nervios. Aficionados del Grujoan, sobre todo padres y madres de los jugadores, le afearon su actitud . Comenzaron a proferirse más insultos.

La confrontación alcanzó a la grada. Aquí sucede uno de los capítulos más lamentables, según testigos presenciales: una mujer, situada entre la afición rojiblanca, se refirió a otro seguidor del Grujoan en términos racistas: "Chino de mierda", espetó la aficionada, según varios testigos. Es entonces cuando algunos padres e hinchas protagonizaron una tangana que obligó a los más serenos a mediar: "Lamentamos los hechos. Se puede mejorar mucho para erradicar la violencia verbal o física. Teníamos muchos críos viéndolo. Y tienen que ver cosas que no son edificantes. Lo que ocurrió en el partido no se salió de la norma; pero lo del final, sí. En el club atemperamos los ánimos. Lamentamos lo ocurrido. Hay límites que no se pueden pasar", lamenta Marcos González, presidente del Grujoan.