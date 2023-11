El Sporting ya rastrea el mercado en busca de un delantero: las claves para el movimiento en el área en enero

El Sporting ya sondea opciones para fichar a un "9" en el próximo mercado invernal. La decisión está prácticamente tomada, y tanto los responsables deportivos del club rojiblanco como los de Orlegi Sports entienden como una absoluta prioridad reforzarse con un delantero para que sea la guinda de un proyecto que marcha segundo clasificado. Aunque faltan aún unas cuantas semanas para que se abra el mercado y una lesión puede condicionar los planes, el primer objetivo que tiene en estos momentos el club rojiblanco, según explican distintas fuentes, es rematar la plantilla con la contratación de un atacante que tenga unas condiciones distintas a las que ahora ofrece la plantilla. En los dos últimos partidos –Amorebieta y Alcorcón– se evidenció la necesidad de fichar un "9". Pero en el club llevan tiempo cocinando esta decisión.

El objetivo es contratar a un delantero que pueda ofrecer rendimiento inmediato y que tenga un perfil similar al de Miguel de la Fuente, que brilla en el Leganés, primer clasificado, tras rechazar al Sporting. En ello está el equipo de dirección deportiva que lidera desde Gijón Gerardo García y que trabaja en permanente comunicación con José Riestra, director de fútbol de Orlegi Sports y principal responsable de estos servicios en el grupo mexicano. Para ello, el club debería abrirse a una salida en enero. Actualmente el cupo de fichas está al límite, con 25 jugadores inscritos. Enol Coto tiene ficha del filial.

La búsqueda de un "9" lleva implícita la salida de alguno de los jugadores que están teniendo menos minutos en el primer equipo. Esa decisión aún no está tomada al cien por cien, aunque ya se debate. Pero hay varios casos que se analizarán en las próximas semanas de puertas para dentro en Mareo. La salida no tiene por qué ser de un delantero. Podrían ser en otras demarcaciones. También dependerá de varios factores: las voluntades de los futbolistas –el pasado enero Cristo pidió irse, pero cambió de parecer con el cese de Abelardo–, el margen que generen y las ofertas que tenga el club en la mesa. Hay varios perfiles sobre la mesa. Uno, Karrikaburu, claro. El jugador de la Real Sociedad siempre ha sido un gran deseado por el Sporting. Pero en el último mercado, apostó por quedarse en Primera y salir al Alavés. "Karrika" no está jugando: lleva 14 minutos.