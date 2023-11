Guille Rosas, el ritual que comparte con Cote en El Molinón, la visita al doctor Cugat y un objetivo: "Sólo pienso en pelear por un puesto, no en una salida en el mercado de invierno"

"¿Qué traes ahí?". Guille Rosas (Gijón, 2000) sonríe mientras observa detenidamente el casco y el hacha con los que posa para LA NUEVA ESPAÑA en Mareo. Los complementos son una metáfora del carácter batallador de un jugador al que su pundonor, entre otras cosas, le llevó a alcanzar el primer equipo del Sporting tras más de una década en la cantera. También a superar barreras como el fantasma de las lesiones y, más recientemente, rebelarse ante un inicio de temporada "con menos minutos de los esperados". "No me siento suplente, para nada", subraya antes de abordar estas y otras muchas cuestiones. No tiene prisa, pese a que sus compañeros le esperan para celebrar una de las comidas que la plantilla programa fuera de Mareo periódicamente.

–Ha vuelto a la titularidad, la cuarta en 16 jornadas.

–Me encuentro bien, contento. Es cierto que al no jugar tanto como esperabas puedes estar un poco alicaído, pero es lo que toca. Es parte del aprendizaje. Nunca lo había sentido. Se aprenden cosas nuevas.

–¿Qué ha aprendido?

–Es una muestra de que hay que dar siempre lo máximo para ser titular. Seguramente no es estrictamente mi caso, porque si algo tengo es que doy siempre el máximo. Otra cosa podrá faltar, pero esfuerzo y sacrificio, nunca. También te das cuenta, y creo que es lo que deben saber todos los chavales, de que es más fácil llegar, que mantenerse. Doy gracias por estar aquí.

–¿La falta de minutos le ha llevado a pensar a valorar una salida en el mercado invernal?

–No. Sólo pienso en pelear por ganarme el puesto.

–Entiendo que cierra totalmente la posibilidad de irse en enero.

–Ganarme el puesto, no cabe otra cosa en mi cabeza.

–Defina su competencia con Pascanu.

–Bonita. No es sólo nosotros, en todos los puestos hay una competencia brutal. Se está viendo que entre quien entre, lo hace bien. El míster también abogó por una plantilla amplia para esto.

–Hace unos meses, usted reivindicó que le persigue una imagen falsa de jugador que se lesiona mucho ¿Mantiene esa sensación?

–Sí. Y creo que hay bastante gente que lo hace para hacer daño cuando sabe perfectamente que la temporada pasada no me perdí ningún partido por lesión. Sólo ante el Ibiza por una contusión, y creo que el de después Leganés, por sanción. Obviamente mañana me puedo lesionar, todo futbolista está expuesto a ello, pero en mi caso llevo dos temporadas cuidándome mucho y fastidia que te lo recuerden tanto. He aprendido a convivir con ello.

–En su día visitó al doctor Cugat. ¿Eso lo cambió todo?

–Sí. Fue después de la pandemia. Era propenso a lesionarme en el isquio (isquiotibial, músculo de la parte posterior del muslo) izquierdo. Me fui a Barcelona, también con la ayuda de los servicios médicos del Sporting, que son extraordinarios. Hice muchas pruebas y se detectó que mi glúteo no trabajaba correctamente, siendo el isquio de esa zona el que hacía un mayor esfuerzo. Me hice unas plantillas nuevas, un plan nutricional nuevo… Ahora sigo combinando esas pautas con las recomendaciones del club.

–Juega siempre con un vendaje en la muñeca izquierda desde aquella lesión en Zaragoza. ¿Cuánto hay de necesidad y cuánto de rutina?

–Es cierto que lo hago para proteger un poco, pero es que soy muy supersticioso. Me verá hasta el fin de mis días como futbolista con él (se ríe).

–¿Le da suerte?

–Digamos que tengo muchas manías, pero no se las diré. Me las guardo para mí. Es que son muchas. Imagínese.

–Dígame alguna de fútbol.

–La de saltar al campo con el pie derecho, siempre.

–¿Cuáles son sus metas?

–Jugar y disfrutar en el Sporting. Llevo toda mi vida peleando por esto. Venimos de dos años de sufrir mucho y ahora hay que disfrutar de este proceso junto a los compañeros y el entrenador. A corto plazo es lo único en lo que pienso. A medio o largo plazo, Dios dirá.

–Tiene contrato hasta 2025. ¿Se ve muchos años en el Sporting?

–Sí. No hemos hablado nada con el club aún más allá de esa fecha, pero claro que me gustaría.

–¿Cómo está el equipo tras los últimos dos empates?

–Bien. Es cierto que eran dos partidos ante rivales de abajo que se suponía teníamos que ganar, pero es que la Segunda es complicada. Te vino el Amorebieta, te plantó una defensa de cinco y es complicado encontrar espacios, aunque lo habíamos entrenado. Son cuatro puntos que no vuelven, pero estamos concienciados de que tenemos que ganar al Eldense en casa.

–David Guerra afirmó esta semana que este segundo puesto no es suficiente.

–Estoy muy de acuerdo con él en eso de querer ser ambiciosos. Si estamos ahí ya no es por casualidad. La gente sabe lo que podemos dar. Tanto la afición, como nosotros. Hay que seguir trabajando como estamos haciendo y si es posible, dar un paso más.

–Gaspar ha vuelto demostrando ese paso adelante.

–Me alegro muchísimo por él. Le vino muy bien la cesión. Necesitaba salir de aquí. Se fue muchas veces injusto con él. No me gustó verle sufrir. Además de unos de mis mejores amigos, es un futbolista increíble. Le necesitamos. Nos da muchas cosas. Nos libera mucho a los defensas, porque nos solventa mucho la presión. Tiene mucho gol, siete ya, una burrada… Pero es que siempre fue así, ¡eh! Es un jugador que te soluciona partidos, y a esos futbolistas hay que darles un poco más de chance.

–¿Se mira más con lupa a esa quinta del colegio La Asunción a la que usted pertenece?

–No, aunque sí que cuando pasan dos partidos sin ganar siempre hay ese runrún de que no valemos. Muchas veces hay razones para ello, porque los principales culpables de las dos malas temporadas que hicimos fuimos nosotros, los jugadores, pero creo que en entrega y cómo sentimos al Sporting, a los de aquí, no se nos puede achacar nunca.

–¿Cómo vivió los silbidos a Gragera en su vuelta a El Molinón?

–Mal. ¿Cómo lo voy a vivir? Es otro de mis mejores amigos. Es un grandísimo jugador. Lo que hizo Jose, irse a Primera porque además le ofrecían un mejor contrato, es totalmente lícito y razonable. Si las formas fueron buenas, o no, eso ya depende de cómo lo quiera ver cada uno. Da pena porque es un chaval de la casa, que sufrió y sufre con el Sporting y que al día siguiente de morir su padre, o a los dos días, ya no recuerdo, estaba en El Molinón porque quería jugar y ayudar al equipo. Da pena.

–Hablando de amigos, ¿qué me dice de José Ángel?

–(Se ríe). ¡Esa relación es una locura! Le quiero muchísimo. Es difícil llevarse tan bien con alguien en tan poco tiempo. Es uno de mis ídolos. Salió de aquí, hizo una carrera increíble y tiene una familia preciosa y un hijo al que también quiero muchísimo. Tenemos también alguna discrepancia. Pero ya sabe, el roce hace el cariño.

–¿Cuál?

–Nada… alguna cosa de política y también de fútbol. Cuando acabamos un partido y se nos mete en la cabeza alguna jugada, ¡uf!… La temporada pasada, pero de llegar a casa y no poder dormir dándole vueltas al tema. En ese sentido somos muy parecidos.

–Siempre se les ve juntos.

–Tenemos hasta un ritual en todos los partidos en los que nos concentramos en casa: me acerco a donde vive, una hora u hora y media antes de iniciar la concentración, para estar con el niño y el resto de la familia. Luego, dejamos el coche en El Molinón y antes de entrar al campo o subir al autocar damos un paseo juntos por el Muro. Ahí aprovechamos y hablamos un poco de todo.

–¿Recuerda dónde estaba usted cuando debutó Cote con el Sporting?

–En 2009 o así, ¿no? ¡Yo jugaba en pista! Debutó en Liga contra el Barcelona. Vaya partidín para debutar ¡eh! (se ríe). Viví desde muy pequeño partidos en El Molinón, pero Cote tiene que disculparme, de ese día no me acuerdo.

–¿Cómo desconecta del fútbol?

–No desconecto mucho. Por las tardes hago algo de gimnasio y veo mucho fútbol. De Segunda, todos los partidos que puedo. También informativos. Me gusta estar al día. Ahora en diciembre quiero ponerme otra vez con los estudios. Dejé segundo de bachiller con cuatro asignaturas. Hay que sacarlas.