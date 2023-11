El entrenador del Sporting recoge el guante. Miguel Ángel Ramírez responde a David Guerra tras el ambicioso mensaje del presidente ejecutivo esta misma semana, en la que señaló que “la clasificación actual es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien, pero no va a ser suficiente. Este equipo y este club quiere más”. El preparador canario asume el reto y lo sube. “No quiero complacencia ni conformismo, quiero que el equipo siga insistiendo para merecer en mayo luchar por casa buenas”, subraya antes de recibir este lunes al Eldense.

Semana atípica. “Más tiempo para descansar y para trabajar. Nos ha dado tiempo para evaluar los partidos anteriores, donde no nos dio para ganar. Estamos intentando afinar algunas cosas”.

¿Ansiedad por no ganar?. “No nos genera ansiedad. Tampoco pensamos antes de enfrentarnos al rival ni damos por hecho nada. Obviamente que si queremos seguir arriba, tenemos que hacer más cosas mejor durante más tiempo”.

El rival. “Lleva siete partidos sin perder, la racha del Eldense es muy positiva. No me sorprende. Lo mismo que he dicho de otros equipos que han ascendido, llegan con un bloque de trabajo previo. Te ceden poco espacio en su campo, te esperan, aunque combinan. Vive cómodo en su campo sin dejarte espacios porque tiene gente muy buena arriba. Tenemos que tener cuidado con esas transiciones, balances, vigilancias. En eso son buenos. En eso llevamos trabajando toda la semana para competir bien”.

En qué mejorar. “Detalles, uno con respecto al descontrol o dominio de transiciones. Aun contando con espacios, si no terminas jugada tienes que evitar ese juego de transiciones. Si no es así, es una moneda al aire. Hay que aumentar ese control. Por otro lado, detalles del último tercio de campo teniendo la responsabilidad de que el gol es cosa de todos, no sólo de los delanteros. Tenemos que ser capaces de distribuirnos”.

Partido similar al del Amorebieta. “Absolutamente. Te esperan, pero se hacen más agresivos por momentos para evitar una salida cómoda. No tienen ningún problema. Tiene importancia la profundidad y la amplitud del juego. Que podamos estirar en una parte u otra”.

Guerra pide más. “Absolutamente (estoy de acuerdo). No quiero complacencia ni conformismo. Tenemos siempre que aspirar a más y mejor. Por eso trabajamos como trabajamos en el día a día. Tenemos que aprovechar lo bien que lo estamos haciendo, el buen grupo que tenemos, las posibilidades de tener una plantilla amplia para luchar por lo máximo que nos dé. Quiero que el equipo siga insistiendo para merecer en mayo luchar por cosas buenas”.

Descartes. “Está siendo complicada tanto la convocatoria como el once. Hay gente que no está jugando y que su día a día es espectacular. Si estamos en la clasificación donde estamos, es por ellos, por la presión interna que sienten todos. Es lo mejor que nos está pasando”.

Renovación. “Estoy bien ahora mismo en el Sporting, y soy consciente de que cumplo contrato en junio. Vivo cada día como si mañana ya no estuviera. Valoro lo que me va pasando porque sé como entrenador que hoy puedo estar aquí y la próxima semana no. Sé que hay fecha de caducidad, el 30 de junio, pero el fútbol te dice que puede ser un par de semanas”.

El ambiente de Molinón. “Que vayan (los aficionados del Sporting) porque va a merecer la pena acostarse tarde y levantarse temprano. Se van a levantar felices de lo que van a encontrar en El Molinón”.