Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, celebró el triunfo del equipo rojiblanco ante el Eldense: "Era súper importante ganar".

Análisis del partido. "Es súper importante ganar, la portería a 0. Llevaba una racha de 7 partidos sin perder. Eso no es casualidad".

Cambios. "Teníamos previstos cambios para ser menos predecibles. Lo hemos logrado. Ellos dieron un paso adelante, y nos dejaron espacios: sabíamos que teníamos que aprovechar los momentos donde hubiese espacios..."

Segundo puesto. "No les he comentado el tema de la clasificación. De la clasificación en mayo. Hablamos de exigencia y de que valga la pena"

¿Favorito al ascenso? "Yo no he dicho que no seamos favoritos... La clasificación te dice a qué podemos optar. Pero me niego a estar pensando en que la clasificación hasta mayo no sabemos. El Éibar pasó dos años en ascenso directo y no terminó ascendiendo. Lo importante es llegar a mayo con opciones. Si seguimos compitiendo de esta forma, llegaremos a mayo con opciones de competir de cosas bonitas. Y mientras, disfrutemos del camino".

Fran Villalba. "Su primera parte es muy buena. Nos ha dado ese posicionamiento intermedio. Ha estado en algún momento perfecto y no lo encontramos. Sabíamos que con Guille y Juan ahí (en banda), podía aprovecharse de esos espacios intermedios".

Comida con los veteranos. "Ayer tuve un almuerzo con los veteranos. Recordaba el momento que fue a fichar por el Sporting: que eso era lo mejor que le había pasado nunca. Y los chavales que están en Mareo y están con ese sueño de querer representar ese club me hace sentir orgulloso de representar a este club: es un club gigante. Me levanto cada mañana intentando devolver al Sporting adónde se merece. Me siento muy orgulloso de representar al Sporting. Hay un sentimiento de pertenencia muy grande.

Mercado de enero. "El club está trabajando, porque tiene que estar preparado. Pero yo no he tenido ninguna reunión. Queremos terminar los partidos y cuando se acaben, tomaremos una decisión. Esta plantilla está segunda. Y no está segunda por el que no está: por el que no tiene que venir. Siempre queremos lo que no tenemos. Hasta que perdemos lo que tenemos. Ahí ya lo valoramos"

Números del equipo. "Nadie suma históricamente 100 puntos. Nos dejaremos puntos como nos pasó en las dos últimas semanas. Si nos lleva energía pensar en números, no nos desviaremos y estaremos enfocados. Ese será el secreto para ser más competitivos".

Gestión de vestuario. "Es importante que todos sepan que en cualquier momento puede tocar: sé que puedo poner a alguien que no juega con asiduidad, y lo va a hacer bien. Hay muy buena competencia.

Gaspar Campos. "Sabemos de sus condiciones y tiene gol: lo importante es que el equipo le ponga situaciones con ventaja... Deberíamos preocuparnos si no generamos. Pero estamos generando muchísimo. El trabajo de Gaspi y Djuka ha sido espectacular.

Cambios al descanso. "Nos estaba faltando disciplina. Estábamos algo desordenados. Queríamos control. Y posición. Obviamente, la amarilla de Varane era un riesgo. No quito a Varane y a Fran por estar mal. Han hecho una primera parte muy buena.

Djuka. "Lo dije durante la semana: sé que Djuka siempre tiene que vivir con el gol.. Yo no le voy a quita esa presión que se pone. Pero el gol es responsabilidad de todos. Igual que la portería a 0. Los goles son cosa de todos: no solo de delanteros. El objetivo de mejora con Djuka no va con el gol: va de objetivos que sí está en su mano. Hoy ha obligado al rival. Le han hecho faltas. Se va orgulloso no solo por el gol. Se ha ido muerto del campo. Se lo ha dejado todo".