Los veteranos ven "un Sporting ilusionante" aunque "esto ye largo"

"Ilusionante". La palabra se repite desde la barra del restaurante en el que se celebró ayer la ceremonia anual de la Asociación de Veteranos del Sporting, hasta cada una de las mesas en las que los exfutbolistas rojiblancos recordaron anécdotas y aplaudieron a Villa y Esteban, homenajeados. El buen inicio de campeonato del equipo hace a todos volver a hablar del futuro con ambición, sin evitar cierta cautela a la hora de ser preguntados si ven a los gijoneses a final de temporada entre los seis primeros. Para unos "esto ye largo", para otros, "aún queda mucho".

"El equipo pegó un cambio muy grande, ¡ho!", comenta Miluca minutos antes de que se inicie la entrega de las insignias de oro a Esteban y Villa. Se apoya en la barra mientras apura su consumición y conversa con José Manuel Loza, quien recuerda el valor de no tirar las campanas al vuelo cuando no se ha llegado todavía al ecuador del campeonato. "Viví experiencias de primeras vueltas muy buenas y segundas, no tanto", apunta.

"Hay que tener presente el ejemplo del Zaragoza esta misma campaña", desliza Enrique Morán después de sumarse al vagón de los tremendamente ilusionados por los resultados cosechados hasta el momento por el conjunto de Ramírez. Él y Andrés Fernández son de los primeros en recibir al entrenador del Sporting y a David Guerra, presidente ejecutivo, a su llegada al acto. "Hay una plantilla más larga que otros años y eso se va a notar. La mejor señal es que hay tres o cuatro cambios en el once cada semana y no se nota. Eso es muy importante", continúa Andrés, aquel juvenil pescado por Enrique Casas en Punta Umbría. De lo que está pasando en Zaragoza vive muy pendiente Pablo Díaz Stalla, exjugador también de los maños. "Claro que hay ilusión con este equipo, pero es importante mantener la calma", afirma. "Es un equipo más firme y consistente que el de temporadas anteriores. Así, que piano a piano", comparte Eloy Olaya. "Compiten como hace años no veía al Sporting. Vamos a ver cómo pasa el equipo el tramo de febrero a marzo, que puede ser diferencial", comenta Gerardo Noriega.

Otros, como Luis Sierra, van un poco más allá y se atreven a mojarse sobre qué pasará a final de campaña. "Soy comentarista de radio y tras este comienzo ya hice mi vaticinio en antena: el Sporting va a terminar entre los seis primeros", asegura. En la misma línea se manifiestan veteranos como Alberto, leyenda también del Atlético de Madrid. "Si hasta ahora lo han hecho tan bien, seguro que les dará para terminar la competición a este nivel", explica. "Veo un hombre con jerarquía en cada línea, veo un funcionamiento como equipo, sí que pueden perfectamente acabar arriba", señala Echevarría.