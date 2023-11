El bisturí del Sporting: de la liberación de Djuka, a otra exhibición de Gaspar y las secuelas del fútbol los lunes en El Molinón

El partido entre el Sporting de Gijón y el Eldense dejó anécdotas y datos que recabamos desde LA NUEVA ESPAÑA desde nuestra sección "el bisturí"

Y Djuka volvió a morder: el 23 rompe su peor racha

"Nunca se rinde". Y Djuka volvió a morder. Cuando menos se le esperaba. Cuando parecía que sería suplente. Cuando hasta Montenegro le dio la espalda por primera vez sin un motivo de peso. Cuando superaba ya su mayor sequía como rojiblanco (14 jornadas en liga). Así, apareció el 23 para matar el partido ante el Eldense y dejar al Sporting segundo clasificado y soñando con el ascenso. Ramírez tiró ayer de galones y metió de golpe a Djuka y al Cali Izquierdoz, dos pesos pesados y capitanes, para un duelo con cara de perro ante un Eldense que no es el patito feo de la categoría diga lo que diga su presupuesto y que por momentos hizo temblar a El Molinón y a todos los que siguieron el partido del lunes por la tele. El gol –golazo– de Djurdjevic es un alivio para todos: primero para él, que necesitaba cuanto antes de una alegría para volver a sentirse importante y soltar toda la tensión que acumula sobre su espalda. Pero también para el equipo. Con el área deportiva mirando el mercado por un 9, y controlando el futuro del deseado Jon Karrikaburu, entre otros, qué noticia mejor que la de ayer en El Molinón para afrontar lo que venga con otro ánimo: el delantero llamado a marcar diferencias, marcó – al fin– el gol que cerró un partido de esos trampa. Lo celebró liberado, con un gesto a la grada reivindicándose, soltando toda la adrenalina. Con goles, siempre se vive mejor.

El Molinón, un fortín: 6 victorias en 8 partidos y 20 puntos

Aunque el equipo no estuvo brillante y el hecho de jugar de lunes enfriase un tanto el ambiente, El Molinón sigue siendo un aliado para el Sporting, que suma 6 victorias en 8 partidos, 20 puntos, y aún no ha perdido un partido (gracias a la heroicidad de Insua en aquella pifia de Poussin). Con A Malata y El Plantío, el feudo rojiblanco es uno de los tres de la Liga que sigue siendo impenetrable. El triunfo de ayer vale mucho. Por dejar a un lado esos dos pequeños traspiés ante el Amorebieta y el Alcorcón, por el hecho de recuperar para la causa a Djurdjevic, que vuelve a sonreír de nuevo, y por retener el segundo puesto. Van 17 jornadas. Pero este Sporting va muy en serio. Segundo con 32 puntos, ya le mete cinco de ventaja al séptimo, el Racing de JAL. Y el número de abonados, subiendo.

Gaspar ya supera su tope y ahora persigue a Puado

Diecisiete partidos ha necesitado este animal competitivo para mejorar su tope. Gaspar es el rey del gol. Y para el Sporting, una bendición. El gijonés marcó ayer otro tanto, y suma 8. Es decir, uno más de los marcados en 42 partidos en Burgos, en una de las mejores cesiones que se recuerdan en Mareo. Humilde, trabajador y muy buena gente, el canterano siempre ha comentado que su meta particular era mejorar los dígitos goleadores que cosechó en El Plantío. Bien, pues eso ya está superado... y la competición ni siquiera ha llegado a su ecuador. Gaspar hace mucho tiempo que no es solo Gaspi. Y a la chita callando, lucha por el "Pichichi" de Segunda División. Solo un jugador grande como Puado (Espanyol) le gana por un gol. Y lo más bestia de este dato: no tira penaltis. Mientras el área deportiva fiche otro "9", Gaspar es oro.

Las consecuencias del fútbol de lunes: más audiencia pero menos aforo y adiós al recibimiento

El fútbol de lunes es bueno para la TV y para lo del tema del reparto televisivo que tanto gusta a los que mandan en el negocio, pero es una pésima noticia para los románticos. Sobre todo, para los abonados que al final pagan su carné. Ayer, El Molinón tuvo un aspecto más frío de lo habitual. Ya no solo por el tema de aforo (14.892 espectadores en el estadio). También porque el recibimiento masivo de la afición rojiblanca perdió tirón: el vehículo oficial del Sporting cruzó las inmediaciones del estadio en solitario. Eso sí, los presentes hicieron ruido. E incluso la ola.

El giro de sistema de MAR: del 4-4-2 al 4-2-3-1 con Villalba de 10

Aunque el sistema que publicó el club en sus redes sociales era un 4-4-2 al uso, la presencia de Fran Villalba –que repetía titularidad tras jugar también en Alcorcón– provocó que la formación virase más a un 4-2-3-1. En los primeros minutos de partido, el valenciano partía por el perfil diestro como falso extremo, y era Otero quién actuaba con Djuka en el ataque dando continuidad al clásico y habitual 4-4-2. Pero tras esos primeros compases de partido, Ramírez movió a Otero a la banda derecha y dio plena libertad a Villalba como "10". El movimiento encubría un cambio de dibujo. El valenciano participó, mezclando acciones meritorias con errores, sobre todo en pérdidas de balón. Al descanso, Ramírez quitó a Villalba y a Varane, que también recuperaba el puesto. Villalba perdió otra ocasión para enganchase.