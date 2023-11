Uros Djurdjevic atendió esta tarde en Mareo a los medios de comunicación donde aseguró que "no le da mucha importancia" a su celebración del gol marcado ante el Eldense en El Molinón tras catorce jornadas de sequía. El 23 hizo un gesto con la grada: "Lo sabe quien lo tiene que saber", se limitó a comentar.

Gol frente al Eldense: "Cualquier delantero necesita gol y yo también. Significa mucho para mí, también para el equipo, porque seguimos con una buena racha. También quiero dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, auxiliares y empleados del club. Todos están apoyándome en las malas y en las buenas, se lo quiero agradecer a ellos".

Rol de suplencia: "Con naturalidad, estoy muy tranquilo y contento en el club. Estamos jugando muy bien, estamos segundos,. Si estoy en el banquillo y juega otro compañero no pasa nada. Lo llevo con mucha naturalidad".

Sueño de subir a Primera: "Por eso me quedé, es el sueño que tengo. Ojalá sea este año, pero si no me quedan tres años más de contrato".

¿Descarta salir en el mercado?: "Nunca se sabe, pero mi objetivo es quedarme aquí y ojalá que subamos este año. Con suerte, que no hay lesiones, no hay ninguna duda de que vamos a estar arriba".

¿A quién iba dirigida su celebración? "Sabía que me ibais a preguntar: lo sabe quien lo que tiene saber. No le doy mucha importancia a eso, pero lo saben quienes lo tienen que saber. Siempre tuve el apoyo de la afición del Sporting. He tenido esas malas rachas casi cada año, es normal para los delanteros, pero siempre he sentido el apoyo de los aficionados. Siempre digo que tenemos los mejores aficionados de España"