Gaspar, el rey del gol: el "7" del Sporting lucha por el "Pichichi" de la categoría de plata: "Ha explotado"

"Mi objetivo personal es superar la cifra de goles de la temporada pasada". Extraordinariamente correcto, muy educado, estudioso, siempre amable, cauto, y cordial con todos, chico "ejemplar", Gaspar Campos deja a un lado ese porte en ocasiones un tanto tímido cuando pisa el campo, su hábitat. Allí, en el verde, se convierte en un animal competitivo. No hace amigos. Hoy es ya uno de los jugadores más importantes de toda Segunda, una pieza clave para que el Sporting de Ramírez se encuentre en segundo lugar y sueñe con el ascenso directo.

Y, como muestran los datos, es sinónimo de gol, la cualidad más cara y, a la vez, compleja de encontrar en un futbolista en el mercado. Todo lo que buscan los directores deportivos del mundillo para esta ventana enero –también los del club rojiblanco– lo tiene el canterano, que está a un año y medio de acabar su contrato en Mareo, y acumula pretendientes. En verano, el club que más fuerte pujó por él fue el Lech Poznan. Ahora su nombre está en boca de entidades más potentes.

El "7" del Sporting, de solo 23 años, es ya el segundo máximo artillero de toda Segunda División y persigue a Puado (Espanyol), que le aventaja en solo un tanto. El gijonés lleva ocho goles, los mismos que algunos de los mejores delanteros de toda la categoría: exactamente que Martín Braitwhaite (Espanyol), o el anhelado Miguel de la Fuente (Leganés). También que Peque (Racing) o Curro (Burgos). Eso sí, con un gran matiz: es el único de todos ellos que no ha marcado un solo tanto de penalti. Todos lo demás sí han contabilizado uno o varios de esas dianas desde los once metros.

De golpe, el Sporting ha encontrado una figura capaz de garantizar lo único que marca diferencias en la categoría en un producto que además es genuino de Mareo, donde llegó con solo ocho años. En el colegio La Asunción aún recuerdan cómo aquel crío era capaz de regatear a todos con suma facilidad en el recreo: a los de su edad y a los mayores. También tienen en mente su golpeo de balón, algo que dejaba a tantos boquiabiertos.

Alucinaban en el entonces campo de arena del colegio La Asunción todos los compañeros de equipo –y amigos– de su hermano, Pablo, ocho años mayor, cuando Gaspi irrumpía de pronto tras un entrenamiento, y cogía el balón y lanzaba a portería una y otra vez con una potencia y precisión impactantes. En las inferiores del club rojiblanco, de hecho, ya acostumbraba a marcar diferencias y a ser uno de los grandes goleadores de su generación, la del 2000. En cadetes y juvenil, como "10".

Ese prodigio es hoy uno de los grandes valores del fútbol español, y un jugador que ya persigue al mismísimo Puado por ser el máximo goleador de Segunda División, pese a no ser un referente como tal. Y posee un talento indiscutible para encontrar portería. El 60% de sus intentos acaban entre palos. Tiene el gol entre ceja y ceja. Un instinto que llama la atención ahora por su constancia y por la fuerza con la que ha irrumpido este curso. Pero que no sorprende a sus excompañeros de vestuario. Hasta este año, Gaspar había marcado cuatro goles en sus dos primeras temporadas con el primer equipo. Y siete en la pasada campaña, en su cesión en el Burgos.

"No me sorprende para nada, el talento ya lo tenía. Ha explotado este año porque tiene mucha libertad y tiene mucha confianza. Le ha venido muy bien salir el año pasado a Burgos sobre todo por el aspecto mental. Todo lo demás, ya lo tenía", señala un ex capitán del Sporting, y que conoce a la perfección las condiciones del gijonés. Aunque nunca parte como "9" y prefiere llegar que estar, Gaspar maneja todas las artes del delantero: sus ocho goles los ha repartido entre su pie diestro, el predominante (4); pero también con la zurda, que no es ni mucho menos de palo y que le ha dado al club otros tres tantos más. Además, ha notado uno más de cabeza, otro arte en el que está cada vez más cómodo.