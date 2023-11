A fondo con Nacho Méndez: la historia de su 'renacimiento' y el trabajo con un psicólogo: "Este no mi techo, ni se le acerca"

Nacho Méndez (Luanco, 25 años) se desenvuelve a las mil maravillas delante de los medios. Como si fuera un balón, domina el arte de la palabra. Quizá fruto de un crecimiento personal que es exponencial en su trabajo como futbolista hasta convertirse en un referente en el segundo clasificado de la Liga, el Sporting. Nacho se explaya con LA NUEVA ESPAÑA. Recuerda la lesión con madurez, como parte del "proceso". Se emociona con un tanto de timidez para calibrar el peso de su familia en su recuperación. Ensalza a Ramírez y su equipo de trabajo. Y, sobre todo, se muestra ambicioso: sin miedo: "La palabra ascenso no es tabú".

–Si echa la vista atrás y recuerda un momento de la lesión, ¿qué le viene a la cabeza?

–Suelo tener buena memoria, pero no para estas cosas. El cerebro tiende a olvidar los momentos más duros. Pero creo que el más difícil fue el domingo a la vuelta de Tenerife, tras ver a Maestro. Sabíamos ya que era más grave de lo que pensábamos al principio, y que iba tener que pasar por quirófano. Esa tarde el propio doctor me lleva a Luanco y me deja en casa. En ese momento no estaban mis padres. Estaba ahí, solo. Se me vino todo encima. Pero por suerte o por el entorno que tengo y que soy optimista, se me pasó rápido.

–¿Cómo es esa conversación con sus padres?

–Maestro les llama de la que veníamos en coche para ponerles en situación. Sí soy optimista me viene un poco por ahí. Mi padre siempre me dijo: "Esto es lo que toca". Me decía que me fijase en la parte buena: aprender del proceso, ser consciente de que iba a ser largo y de que habría momentos durante el trayecto que iban a ser duros. Pero con la ayuda de ellos, del cuerpo médico, de Róber, mi psicólogo, y de todo mi entorno... La verdad, soy un privilegiado. Hubo mucha gente que pasó ese proceso conmigo y es muy importante en mi vida porque me ayudaron a vivirlo con naturalidad. Aprendí muchas cosas y viví un año diferente dentro de la dinámica del fútbol: tuve más tiempo para mí, que me vino bien. Pero me he conocido más y he podido parar y reflexionar. He tenido también momentos con mis amigos que no podría tener por la competición. Parar y poner el "stop" en la rutina, si lo haces conscientemente y lo sabes interpretar, tiene sus cosas buenas. Vivimos presas de la rutina y de que todo va tan rápido. De repente, eres un chaval de 18 años del juvenil y estás debutando con el Sporting.

–¿Fue fácil gestionar ese salto?

–No sé si fue complejo, quizás no fui tan consciente por esa inercia o por estar preso de esa rutina. Fue todo bastante normal dentro del momento en el que estaba. Hice una pretemporada muy buena. Sabía que me podía llegar. Pero claro que cuesta asimilarlo. Entras en un ambiente nuevo. Y en un vestuario donde hay gente mayor de lo que eres tú. Tienes que adaptarte a todo muy rápido. Al final en la adaptación está la clave del éxito, de triunfar.

–¿Ha cambiado mucho?

–Claro que he cambiado cosas, ¡muchísimas! Pero es parte de un proceso natural. Maduras. Estás con gente de más edad en esas edades tan tempranas y vives cosas que gente de tu edad no vive. Te hace madurar más rápido. O de diferente manera. (Reflexiona). Sin duda, parar me ha venido bien. Aunque no quiero caer en un análisis simplista: "la lesión le ha cambiado". No, no. Yo sigo siendo el mismo que jugaba en cadetes. Claro que he madurado y he mejorado cosas como jugador y persona. Unas, ayudadas por ese parón y el proceso de recuperación. Pero otras propias de la edad y de todos los cambios. Creo que me ha llegado la confianza de un entrenador que no la había tenido durante todos estos años en el primer equipo. Soy muy exigente conmigo mismo. Sino lo soy, en casa aún lo son todavía más. Muchas cosas han cambiado por rendimiento y porque estaban en mi mano. Y otras, por lo que es la élite del fútbol profesional: al final juegan once. Me he sabido mantener un poco al margen en este tiempo, alejado de todo lo que se podía generar. Fui consciente de que el tiempo es el mayor juez siempre que uno haga lo que tiene que hacer. Tarde o temprano las cosas acaban llegando. De hecho, están llegando ahora. ¿Puede que sea más tarde de lo que se esperaba? Soy consciente de que cuando alguien debuta con 18-19 años, las expectativas...

–¿Le dañaron esas expectativas? Usted era una de las grandes promesas de Mareo, internacional en categorías inferiores y debuta muy joven.

–Nunca me las creí. Siempre estuve aislado. Influyeron realmente más hacia fuera que hacia mí. Controlé lo que estaba en mi mano: entrenar, estar disponible... A veces se me ha pagado con mayor participación. Otras, no. Pero no me ha desviado de la ruta, que es lo importante. Al final las oportunidades acaban llegando y depende de uno estar preparado y cogerlas. Al final, esto es así. Lo que hablábamos antes de la rutina y de la inmediatez. En el fútbol, más todavía. La gente valora el rendimiento de esa semana, el último partido. Y ya no ve más allá. Estoy en otro momento probablemente porque estoy haciendo muchas cosas mejor: en otro momento de madurez y tengo 25 años en una posición que requiere controlar muchas de las cosas que pasan en un terreno de juego. Hay muchísimos ejemplos de jugadores top mundial que están en ese momento de madurez con mi edad o incluso mayores.

–Si echa la vista atrás ¿qué habría cambiado?

–Lo que estaba en mi mano, lo he intentado hacer lo mejor posible. Hacer juicios a posteriori sería injusto. Claro que con lo que sé y la madurez que tengo ahora habría actuado de alguna otra manera. Bueno, sí. Pero esos errores son parte de ese proceso. Hay que aprender de ellos. Quizás habría hecho cosas diferentes. Algunas de las que estoy haciendo ahora en tres años también igual las haré diferentes. Ojalá tuviera una bola de cristal: me habría ahorrado muchos disgustos (risas).

–¿Merece la pena el fútbol con todo lo que engloba y lo que hay alrededor?

–Es la historia de siempre. Creo que cualquier amigo se cambiaría por estar donde estoy yo. También yo en algunos momentos me habría cambiado por ellos. Pero soy un privilegiado. Soy muy consciente. Claro que te pierdes cosas, pero todos en su día a día dejan de hacer cosas que les gustaría por hacer lo que creen que deben. Es un poco tópico, pero me gusta mucho el fútbol. Me gusta jugar al fútbol. Pero no me gusta tanto ser futbolista. Todo lo que conlleva. Soy un chaval normal, como cualquier chaval de 25 años de Luanco: me gusta pasar tiempo de calidad con mis amigos, disfruto de las cosas normales, de estar en los días de playa hasta última hora en Verdicio, de salir a tomar algo o pasar dos o tres días fuera. Claro que me gustaría pasar más tiempo con ellos. Pero nada que pueda hacer o haya dejado de hacer se puede comparar a lo que estamos viviendo esta mitad de temporada en El Molinón, sin ir más lejos.

–¿Cómo fue mentalmente verse sin poder siquiera moverse siendo un deportista de élite?

–Fue lo más complicado. Tuve gente a mi alrededor que lo dio todo por ayudarme. Me lo hizo muchísimo más fácil en esos momentos. No tengo que dar nombres. Ellos lo saben. (Nacho se toma unos segundos). Me tenían que traer la cena en bandeja al sofá porque no me podía mover de ahí. Soy bastante inquieto e impaciente, pero por otro lado estoy acostumbrado a pasar bastante tiempo en casa y los días tampoco se me hicieron tan largos. Mis padres me ayudaron desde los primeros días, desde el primer mes. Lo llevé bien: hice más trabajo con el psicólogo, adelanté estudios de la Universidad...

–¿Sigue con la carrera de Ingeniería?

–Sí.

–¿Le queda poco?

–Bueno, voy poco a poco. Lo terminaré cuando pueda. Me queda alguna asignatura de tercero y estoy con alguna de cuarto. La UNED me da muchas facilidades, las que no tuve en Gijón.

–¿Se ve siendo ingeniero?

–¿Si me veo? A día de hoy, no. No me veo haciendo otra cosa que no sea el fútbol. Pero el tiempo dirá. Es bueno aprender otras cosas.

–¿Y le gusta?

–Le estoy cogiendo el gusto. Es una carrera bastante general: la organización industrial no es tan técnica como otras ingenierías. Pero voy tocando otros palos con los que estoy a gusto de cara a hacer un máster. Tengo tiempo y ganas de hacerlo.

–Está haciendo un año muy destacado y el equipo va segundo... ¿Después de la lesión se pudo imaginar esto o ni en sus mejores sueños?

–No lo vamos a destapar porque da mala suerte (risas). Veremos qué pasa en el mes de junio. Tengo una anécdota con mis amigos en este sentido que está interesante...

–¿Entonces sí se lo imaginaba?

–Era más optimista que lo que se respiraba en el entorno. Porque veía motivos. Veía mi momento y cómo me encontraba. A día de hoy no va muy desencaminado... Pero queda lo más complicado. El momento del equipo y el personal tiene mucho trabajo: empezando con Loren, César, los servicios médicos donde nos hemos matado... Y en el club también tomaron decisiones en verano que han sido positivas y han aumentado el nivel de competitividad. No estoy descubriendo la pólvora. Sumado a un cuerpo técnico que es una suerte que nos lo hayamos encontrado y que todos hemos conectado muy bien. Cuando haces las cosas bien, estás más cerca de tener buenos resultados.

–¿Es Ramírez el mejor entrenador que ha tenido en su carrera?

–No me gusta lo de mejor o peor. No me gustan las comparaciones. Todos tienen sus virtudes y defectos. Pero mi relación con él es buenísima: le estoy superagradecido y aprendo mucho de fútbol y de lo que no es fútbol. Tiene una gestión del vestuario espectacular y una preparación de los partidos altísima. Está rodeado de profesionales top. Lucho, el segundo, es buenísimo. Cristóbal, me voy a mojar: es el mejor preparador físico que ha pasado por aquí en años... Bueno, no me mojo tanto. (risas). Carlos le ayuda mucho. Endika y Caco con la estrategia y análisis. Nos dan muchas herramientas. Pero hemos tenido también momentos de fortuna. No pasa nada por decirlo. Pero el equipo está ahí porque ha hecho muchas cosas bien y lo merece.

–Echó una "bronca" a sus compañeros por no celebrar tanto el triunfo ante el Eldense.

–Les dije que eran unos tristes. Igual porque era lunes. Está bien acostumbrarse a ganar. Pero hay que ser conscientes de que las cosas no llegan por casualidad. Ganar cuesta mucho trabajo. Lo hemos visto en los dos últimos partidos. Hay que disfrutar de las victorias y de esos momentos del vestuario, sin que eso despierte un exceso de confianza o suba el ego. No se celebró tanto. Se lo decía en coña, pero ganar era muy importante. Estamos para luchar por lo que estamos: somos segundos por los méritos. Hay que asumir la presión y la responsabilidad.

–¿Tiene margen de mejora?

–Mucho margen de mejora. Ni es mi techo, ni se le acerca. Estoy en el suelo, porque intento vivir siempre con los pies en el suelo. No debo ponerme límites. Estoy en un momento bueno comparado también con de dónde venía. Pero puedo hacer las cosas mejor. Controlar más cosa y mejor. Estoy en un camino bueno de confianza y regularidad que me va a ayudar. Soy muy exigente y me queda mucho por hacer. Aunque llevo unos cuantos años, tengo 25.

–¿La palabra ascenso es tabú?

–Para mí no es una palabra tabú. Claro que se puede. Tiene que ser un objetivo. Miras alrededor en Mareo o en El Molinón... Sabemos qué significa esta camiseta, lo que representa y la exigencia que tiene. Debemos devolver a la gente todo lo que nos da. En Salamanca vamos a volver a tener un partido de Copa el campo lleno de rojiblanco. Hay que saber lo que es este club para la ciudad, lo que significa para Asturias y en el fútbol nacional.

–Le voy a pedir que defina a cada uno de sus compañeros en el centro del campo con una palabra, ¿se atreve?

–Sí, sí. Pero déjeme pensar unos segundos...

–Venga: Roque Mesa.

–Maestro.

–Jonathan Varane.

–Fuerza.

–Zarfino.

Entrega.

–Rivera.

–Calidad.

–Nacho Martín.

–Regularidad.