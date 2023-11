El Sporting vuelve este sábado a la competición liguera visitando al Cartagena (Cartagonova, 16.15 horas). Un encuentro en el que Miguel Ángel Ramírez subraya la importancia de mantener una elevada "tensión competitiva" debido a que los rojiblancos suelen pasar apuros ante los conjuntos que ocupan la zona baja de la tabla. Los cartageneros encadenan trece jornadas sin victoria y cierran la clasificación. De eso, del mercado de invierno y del buen momento de futbolistas como Gaspar habló este jueves el técnico del conjunto gijonés.

El partido. "Hemos hablado de la importancia de ganar, de lo trampa que puede resultar para nosotros a nivel de pensarnos cosas que están hechas o darlas por hechas. Hay que darle importancia a un rival que son muchos los partidos en los que ha estado por delante y ha perdido puntos en tiempo de descuento. Mucho cuidado, atención y tensión competitiva para que nos dé para ganar".

Bajas. "Campu y Queipo son molestias físicas de las cuales no se han recuperado. No tienen nada grave, pero no llegan a tiempo de estar en un estado óptimo. Preferimos no correr riesgos. Nacho Martín es una cuestión táctica por volumen de posición, necesitamos por la baja de Campu otra cosa".

Rival en bloque bajo. "Sabemos que nos podemos encontrar con pocos espacios, con lo que eso dificulta. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien para poder ganar porque otros días no nos dio para sacar tres puntos. No fue suficiente".

Jony. "No hemos hablado últimamente. Sí que nos vimos una vez terminada la temporada pasada. Tenemos buena relación. Tengo ganas de verle. Creo que no va a llegar a tiempo, porque anda con molestias. Deseo que se recupere y vuelva a su mejor nivel. El equipo necesita de su talento".

Guille y el sistema. "Más que de sistema, de comportamiento (cambios). Guille es un perfil diferente que el de Pascanu y dependiendo del rival elegimos una cosa u otra. No es que Pascanu esté en peor nivel. Es elección por plan de partido. Es lo bueno que estamos teniendo este año. Se está haciendo competencia fuerte y además está Enol, pero el nivel de Guille y de Pascanu está siendo muy alto".

Diciembre, ¿puntos?. "No solemos hablar de números (en el mes). Hemos hablado de lo que tenemos por delante. No hemos hablado ni siquiera de Copa del Rey. Estamos pensando solo en el plan de partido de Cartagena".

Paso adelante de la plantilla. "Podría hablarte de la gente que se ha ido y ha vuelto, de lo que podía conocer por vídeo de los que no han trabajado conmigo. Hablo de Christian Joel, Villalba, Enol, Pablo García, Gaspi… Son chicos que no conocía, que los vi por vídeo y nos han dado un salto de calidad humana y profesional. Nos han dado un salto cualitativo a la plantilla".

Rotaciones. "No estoy preparando Cartagena sabiendo que tengo Copa del Rey el miércoles. Puede que el once de Copa elijamos perfiles porque tienen capacidad de jugar dos partidos, recupera más rápido o no va a tener tantos minutos en el fin de semana. Tenemos plantilla grande, amplia, todos están disponibles y preparados".

De las críticas, al elogio. "En la calle no ha cambiado conmigo el trato en ningún momento. Siempre se ha sido respetuoso, cariñoso y exigente. Al igual que me decían en marzo: 'Hay que ganar', ahora también me lo dicen. No ha cambiado el respeto en el tú a tú. En distancias cortas todos somos más humanos, en largas, y sobre todo detrás de pantallas, todo es más inhumano, somos menos empáticos, más violentos... Cerca, la gente siempre ha sido conmigo superrespetuosa".

Gaspar y el mercado. "¿Oferta en enero? Habla bien del nivel de su rendimiento. No tenemos que tener miedo a nada. Es jugador del Sporting, tiene contrato y va a continuar. No tenemos que perder la expectativa de eso, que si existe interés fuera, es que algo se está haciendo bien. En Independiente del Valle tuve la suerte de hacer debutar a chicos que ahora están repartidos por el mundo en clubes importantes. Es el mayor título para mí como entrenador, ayudar a esos chicos a cumplir su sueño es de las mayores satisfacciones".

Mes para decidir descartes (Jeraldino, Jordan, Diego Sánchez). "Obviamente, este mes y también en enero. Cada uno analizaremos la situación cuando llegue el momento y se abra el mercado. Discutiremos qué es lo más oportuno. Esto es muy largo. Que no hayan podido participar en este tercio, no quiere decir que no lo vayan a hacer luego. Cada caso va a ser distinto".

Elche, ¿remontada?. "Elche sin duda. Zaragoza, Tenerife… Tienen plantilla para poder llegar a los meses finales con opción de competir cosas".