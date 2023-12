Javier Calleja, entrenador del Levante, compareció en rueda de prensa antes del encuentro entre el club rojiblanco y el granota que se celebra mañana en El Molinón. Calleja fue preguntado por Róber Pier, el ahora central del Sporting de Gijón, y volvió a recordar las consecuencias de aquella jugada donde al defensa coruñés le señalaron mano en una acción muy polémica en el añadido de la última eliminatoria de play off, que dejó a los granotas sin ascenso y llevó a Primera División al Alavés. Calleja destacó al defensa como "uno de los mejores jugadores del equipo" en la pasada campaña. "No he hablado con Róber Pier recientemente", confesó el entrenador del Levante. "Hablé en su día, después de la final del play off. Y volví a hablar con él días después del partido para ver un poco cómo se encontraba... estaba muy afectado", explica. "Se le ha señalado en momentos puntuales. Ha quedado marcado. Pero el rendimiento general de la temporada pasada fue muy bueno y fue de los mejores jugadores del equipo", añadió el entrenador granota que tildó de "mala suerte en momentos puntuales" y "que ojalá no se hubiesen dado porque hubiera cambiado la historia de todos". "Me quedo con su profesionalidad y su trabajo, con la capacidad que tiene para superarse, pues es un jugador que ha sabido reponerse y superar momentos complicados. En el día a día ha sido siempre un ejemplo, trabajando como el que más. Siempre hemos tenido buena relación", comentó Calleja.

El recuerdo de Pier de la acción: "Es una pesadilla" "Es una pesadilla". "No os podéis imaginar el dolor de mi corazón. De ser el mejor día de mi vida a ser el peor. Por unos segundos. Por un rebote que dudo que sea penalti