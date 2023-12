La obra de El Molinón: rampas por escaleras para acceder al estadio

El Sporting proyecta en la obra para renovar El Molinón con vistas al Mundial 2030 que los accesos al estadio municipal sean a través de rampas y no de escaleras, según fuentes conocedoras del proyecto ha desarrollado el club rojiblanco y que fue mostrado el pasado lunes al Principado y al Ayuntamiento de Gijón en la sede de la Presidencia, en Oviedo, en una cita crucial para mantener con vida el plan mundialista, que afronta ahora semanas decisivas.

El desnivel de estos accesos que plantea el club rojiblanco en el nuevo proyecto de El Molinón 2030 será el menor posible a través de pendientes muy bajas. Esta es una de las ideas más importantes que recoge el proyecto del estadio modular por el que al final se ha decantado el Sporting para que El Molinón sea una de las sedes del Mundial. Estas rampas que prevé el Sporting en su plan conectarían con todas las gradas del estadio rojiblanco y facilitarían el acceso de todo el público al campo municipal.

Actualmente, los aficionados del club gijonés acceden al estadio a través de escaleras, lo que en ocasiones propicia problemas de acceso para seguidores con movilidad reducida o de avanzada edad. En los últimos años se han recopilado muchas quejas de hinchas por la dificultad de entrar al campo a través de las escaleras, lo que ha empujado a muchos seguidores que eran socios a no renovar su carné o a otros que abogan por continuar a seguir en ocasiones los encuentros desde sus domicilios. La idea con esta fórmula es facilitar la accesibilidad del público a todas las gradas por rampas con una pendiente baja. El plan que tienen los promotores del proyecto es que el estadio no sea un campo solo "bonito", que también, si no que la clave de todo esté en su funcionalidad, en sus usos.

El club rojiblanco pretende que El Molinón no sea solo un estadio que albergue únicamente partidos cada quince días. Quiere que la infraestructura y su entorno sean de por sí un polo económico para Gijón y toda Asturias. ¿Cómo? Aprovechando todos los espacios que posibilita el estadio municipal a través de una infraestructura abierta a distintas vías de negocio: el campo ya no sería solo un campo. Sería una especie de centro de negocios en el que cabrían todo tipo de iniciativas al margen de los locales hosteleros. Desde los distintos espacios que recoge el estadio también se podrían seguir los partidos del Sporting, del Mundial o ver conciertos. Y desde otros espacios también se podría contemplar el rico entorno del campo: el Parque, el Piles...

El club rojiblanco ha trasladado a las administraciones públicas varias ideas de negocio que se podrían llevar a cabo tanto fuera como, sobre todo, dentro del campo municipal. Además, el Sporting ya ha dado su palabra de que no tocará los bajos comerciales, siendo esta una de las exigencias por parte del Gobierno local, además de mantener la antigüedad del estadio.

El club entiende que El Molinón ofrece muchas posibilidades de negocio, especialmente dentro del campo: una de las opciones que plantea el Sporting, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, es la de organizar eventos dentro del propio campo. Esta propuesta rojiblanca llevaría a que El Molinón albergue de nuevo conciertos, entre otras ideas. Pero no se limitaría exclusivamente a la "pata" musical. El estadio se abriría a atraer a más público como si fuera un espacio multidisciplinar. La prioridad es sacarle todo el jugo al campo. Algo que hoy, entienden los promotores, está lejos de suceder con los usos del estadio actual. En el fútbol español ya hay otros campos que tienen ese modelo de estar abiertos y en funcionamiento todos los días del año a base de potenciar la hostelería y toda clase de eventos.

Las próximas semanas serán claves para sacar adelante la sociedad mercantil que se plantea crear, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, y llevar el proyecto de El Molinón ya cerrado ante la Federación.