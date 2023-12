Miguel Ángel Ramírez dejó claro este mediodía en Mareo que el Sporting de Gijón ya se ha recuperado tras la dura derrota en Copa ante Unionistas, y, del mismo modo, insistió que la derrota en Salamanca no motivará la salida de alguno de los jugadores del fondo de armario en enero.

Sus palabras:

Estado de ánimo. “Ha habido energía, entusiasmo y alegría desde que volvimos al trabajo. Todos hicimos un esfuerzo para ponernos en marcha. En esta sala hemos hablado, preparado el partido del Levante”

Tramo complicado. “¿Confirmar candidatura? en mayo, como siempre digo. Ahora vienen tres rivales que nos van a medir, llevar al límite. Son retos guapos para ver dónde nos da. Nos motivan mucho los partidos. En casa tenemos ese plus”

Levante. “Tenemos que ser consciente de que juegan bien. Concentran mucha gente por dentro. Eso no nos tiene que desesperar: tenemos que saber convivir. El Levante también sabe presionar, tiene una buena estructura y gente de buen pie. Y aprovechar el momento de las transiciones. No ha merecido los resultados que ha tenido. Me recuerda un poco al Elche. Ha hecho méritos para tener mejores resultados. Ha dominado para tener más puntos”

¿El partido en Salamanca pierde confianza en jugadores? “Ni juzgamos por un partido. Nuestro juicio no puede ser tan pobre. En esas reuniones habrá una evaluación y se analizará cada caso: el partido en Salamanca no es un juicio para los jugadores”

Rol de Otero. “Puede jugar perfectamente en banda este partido. Hace unos partidos estuvo en ese rol en banda”.

Mercado de enero y salidas. “Habrá que tener una evaluación en la que pese los intereses del club y de la plantilla en una temporada tan larga. Puede haber bajas, bajones de rendimiento. Habrá que tener cuidado porque igual no tienen minutos ahora pero ¿y si hay bajones de rendimiento y no contamos con ellos porque ya se han ido? Hay que tener las conversaciones oportunas para analizar cada caso".

Baja de Insua. “Pablo es un jugador importante. Sabemos lo bueno qué es. Lo bueno de este año es que el que entra lo está haciendo bien. No notamos las bajas”.

Hassan. “Convivo con él cada día. Puedo saber lo que necesita en cada momento. No estaba siendo que venía siendo. Hassan sabe que en el momento que este como hace tres semanas, lo normal es que sea titular”