El arquitecto del futuro El Molinón desvela los planes: "La obra durará 40 meses y la zona comercial se doblará"

–¿Cómo está el proyecto en este momento?

–Hemos ido de la mano del Ayuntamiento y del Principado planeando. Hubo un redimensionamiento y, obviamente, nos ajustamos a un nuevo presupuesto.

–¿En qué se avanzó tras el último encuentro a tres bandas: Principado, Ayuntamiento de Gijón y Sporting?

–Hay una voluntad clarísima por parte del Principado, el Ayuntamiento y el club de hacer este sueño realidad. Es lo más relevante. Creo que el proyecto ha gustado y que los asturianos que estaban presentes y también los grupos involucrados se han visto representados por el proyecto. Es una enorme satisfacción.

–¿En qué varía respecto al proyecto inicial de 330 millones?

–No se cancela, sino que se aborda de una forma distinta. Los conceptos son los mismos. La idea es que esto sea mucho más que un estadio, que sea una extensión del espacio público, una extensión del espacio comercial que existe hoy en día. Pero se ha redimensionado. La estrategia de tener 33.000 aficionados fijos e incrementar a 45.000 durante el Mundial ha hecho que sea más eficiente en cuestiones del costo.

–¿Habrá nuevas áreas comerciales y aprovechamientos urbanísticos?

–La visión del proyecto es respetar los bajos comerciales como los tenemos al día de hoy y extenderlos. La idea es duplicar los metros cuadrados que se tienen hoy y que lleguemos a tener alrededor de unos 19.000 metros totales. Dentro de estos metros no solo estamos contemplando bajos comerciales, estamos también pensando en un espacio dedicado a la cultura y al arte específicamente de Asturias. Y que también sea escaparate para la tradición culinaria asturiana. Queremos tener un espacio itinerante donde se puedan hacer exhibiciones y exposiciones mientras no haya Mundial. Ese espacio donde va a haber la ampliación de asientos se utilizará también para otras cosas.

–¿Habrá nuevos restaurantes?

–Sí, alrededor y adentro también. Estamos cuestionando el modelo típico del estadio. Si nos fijamos en muchos estadios en el mundo, realmente viven hacia adentro. Nosotros lo que queremos hacer, y ante el éxito que ya hemos visto que tienen todas las partes comerciales en El Molinón, es potencializar lo que ya está muy bien.

–¿Dónde se ubicarían?

–La cancha no se va a mover. Lo que vamos a aprovechar es la grada este, norte y sur para estos nuevos usos. En todo caso, por requerimientos FIFA, tenemos que hacer una reestructuración de la grada oeste, que es donde está toda la estructura de fútbol. La idea es que los servicios comerciales puedan funcionar los días de partido y también cuando no los haya.

–¿Desde el restaurante se podrá ver el interior del campo?

–Algo muy importante en el concepto del proyecto es que tú vas a ver a través del campo. Cuando conozcan (el proyecto) creo que se van a dar cuenta de esa apertura hacia el exterior, esa continuación del espacio público. Y sí, tenemos esas cosas que pasan durante toda la estructura o en fracciones de la estructura donde tienes un espacio, como un restaurante, y tienes vista hacia el campo y hacia el parque y el río.

–Habla de un museo basado en la cultura asturiana.

–Sí. Es una inversión alta y entendemos que hay que potencializar esa inversión. Podría ser una infraestructura que sirva como escaparate en muchísimos sentidos. Y por eso mencionamos que una de las ideas que hemos platicado, que es interesante, es que podamos generar un espacio para artistas asturianos, para la cultura, y que sea flexible, que también podamos tener exhibiciones.

–¿La grada oeste se quedará y en las otras tres gradas es donde se centrarán las actuaciones?

–Sí, en las otras tres gradas se puede decir que el graderío se va a quedar y se va a remodelar. La idea es unificar todo el perímetro del estadio, como también una cubierta nueva que sea completamente unificada.

–¿Una gran revolución?

–Cuando lo veamos terminado va a ser como un estadio totalmente nuevo.

–¿Estará cubierto totalmente?

–No, pero los graderíos sí lo estarán. La gente no se va a mojar cuando llueva, algo que sí sucede ahora en determinadas zonas. En este diseño todo va a estar bajo la misma cubierta, no como ahora, que hay partes a distinto nivel.

–¿Podrá seguir jugando el Sporting durante la obra?

–Estamos planteando que sea por fases. Estamos pensando que la primera fase será la tribuna oeste y luego iríamos por partes, norte-sur y al final la este. Estamos planteando la estrategia de que se pueda utilizar el campo durante los meses de construcción, pero obviamente siempre existe la posibilidad de que algunos meses o algunos días la operación del campo sea... Sería algo puntual el ir fuera. Estamos trabajando en minimizar ese impacto.

–¿El proyecto es viable si El Molinón no es sede del Mundial?

–Sí. Yo creo que la viabilidad del proyecto tiene que durar para muchos años después del Mundial. Entonces, si lo estamos planteando es que tiene que tener esa factibilidad de la inversión. Generar que sea una estructura que tenga y albergue muchos otros usos va a ser sumamente importante para la vida y la sostenibilidad del estadio. Claro, creo que el Mundial sin duda es un empujón muy muy fuerte. Creo que todos los asturianos se identifican con el fútbol y sería algo sumamente interesante. Y teniendo también el campo más antiguo de España, pues sería casi que una responsabilidad.

–¿Cuántos proyectos realizó hasta llegar a este último?

–Más allá de la cantidad de proyectos, yo creo que lo que es interesante de nosotros, como una firma que tiene 85 años ya de experiencia en este tipo de proyectos en cuestión de magnitud, es el análisis que hacemos. Técnicamente hemos hecho dos, pero creo que dentro se han hecho muchos.

–¿Por qué hubo tantos cambios de presupuestos?

–Fuimos encontrándole la vocación al proyecto. Al principio el presupuesto fue un poco confuso porque no se está hablando solo de un estadio, se está hablando de un espacio residencial y un espacio comercial. Sería injusto comparar una opción con la otra porque no contiene la misma cantidad de metros cuadrados de construcción.

–Ya no habrá espacios residenciales, ¿no?

–Por ahora, no.

–¿Hoteles?

–Lo que necesitamos ahorita es que con la voluntad de todos los agentes involucrados tenemos que encontrar soluciones. Sin duda el desarrollo inmobiliario es una parte interesante porque creo que con esta inversión, además, se genera una plusvalía muy muy interesante en los alrededores, lo cual puede generar también una derrama económica que pueda ayudar a financiar el proyecto.

–O sea que no descarta aprovechamientos urbanísticos en este nuevo proyecto.

–Sí, hoy en día estamos enfocados en el estadio y en los bajos comerciales y en la extensión de ese espacio, pero creo que sí podríamos seguir evaluando la idea. Pero hoy en día no está considerado.

–¿Cómo visualiza ese crecimiento urbanístico llegado el caso?

–Una de las ventajas de Gijón es cómo está su plan urbano. Creo que en la densidad de población y en cuestiones de movilidad es bastante eficiente. Hay potencial para generar un poco más de densidad (de población) en este lado de Gijón. Nosotros vemos que tiene una vocación residencial y hotelera muy interesante. No estamos pensando en 2030 nada más, estamos pensando en 2035 y 2040. Cuando se haga esta inversión y Asturias sea parte de la gran fiesta del Mundial, va a ser muy interesante para la gente y el turismo.

–¿Cómo se financiará todo?

–Para el logro de este proyecto todas las partes involucradas tendrán que aportar de alguna forma. Creo que el Principado está abierto a aportar y a colaborar con miras al Mundial 2030. El Ayuntamiento creo que va de la mano con el Principado. No habría opción de hacer este proyecto sin el apoyo de uno o el otro. También platicamos de la necesidad de extender esto también a las otras ciudades de Asturias. En el sentido de que se involucren en el proyecto, que no solo puede cambiar la dinámica de Gijón, sino de Asturias.

–Asturias es una región con mucha rivalidad, especialmente entre Gijón y Oviedo.

–Todos son asturianos. De hecho, nosotros tenemos familia en Llanes y tenemos esas raíces y entendemos qué es ser asturiano. No sería productivo sacar las rivalidades del campo de juego y que afecten a decisiones que podrían generar un progreso muy interesante para todo el Principado.

–¿Principado y Ayuntamiento se han comprometido a poner dinero?

–No hay nada firmado, pero sí hay una voluntad de trabajar juntos para que el proyecto se pueda hacer.

–¿Y cómo sería, un 33 por ciento cada parte?

–Esos detalles todavía no los conocemos.

–¿Qué le diría a los escépticos?

–El no siempre lo tenemos. Lo bonito de esta vida es poner los sueños y luchar por ellos. Si todos los asturianos quieren ser parte de la fiesta más grande del mundo en 2030, tenemos que juntar todas esas voluntades y pensar en el que sea que sí. O sea, el no ya lo tenemos. Va a ser muy importante la comunicación (del proyecto) a los asturianos para que también sean parte del proceso. Y como siempre digo, ver el que sea sí. Si todos ponemos la voluntad, Gijón será sede mundialista.

–¿Se ven con capacidad de conseguir dinero en otros ayuntamientos?

–Es un tema de manejo interno. Nosotros estamos hablando de criterios arquitectónicos y urbanísticos. En todo caso, estamos hablando de la voluntad de apoyar el proyecto, y no tiene que ser solo económicamente.

–¿Cómo de avanzada está la financiación privada?

–Tuvimos una reunión con muchos empresarios asturianos que se sintieron identificados con el proyecto y que están apoyando su desarrollo y evolución.

–Volviendo a lo arquitectónico, ¿cómo se pasará de 33.000 a 45.000 asientos para el Mundial?

–La idea es no generar infraestructuras que no se vayan a utilizar después del Mundial. Lo que estamos generando es una gran plataforma donde vamos a construir temporalmente las gradas y esa plataforma, antes del Mundial como después del Mundial, se podrá usar para otras cosas. Se puede montar desde un mercado gastronómico, se puede también utilizar para generar las exhibiciones que platicábamos y el espacio cultural. En El Molinón tenemos muchos metros cuadrados que solo se utilizan en día partido y la idea es que eso cambie.

–¿Cuánto durará la obra?

–Creemos que 40 meses. Lo vamos a hacer por fases. Si fuera un estadio nuevo sería mucho menos. En el verano de 2025 tendríamos que estar empezando la obra de remodelación y ampliación.

–En Zaragoza ya se firmó el protocolo entre administraciones y club, en otras ciudades incluso se ha presentado un proyecto y aquí no hay nada palpable.

–Tenemos una oportunidad clara para salir y enseñar toda la información que hemos generado. Estamos perfectamente a tiempo. Llevamos trabajando ya en el proyecto, si no me equivoco, un año y medio. Hemos adelantado muchísimo. Era muy importante entender la factibilidad en temas de costo de construcción. Por eso no quisimos dar un número solo por darlo, sino realmente tener algo que tuviera un estudio detrás y un proyecto.

–Y el AVE ya es una realidad.

–El AVE es una supernoticia para las aspiraciones de Asturias como sede. El AVE siempre ha sido una referencia en cuestiones de movilidad. Para Asturias se convierte en ese gran puente con España y con el mundo. Este proyecto viene en el momento correcto.

–¿Qué ha sido lo más complicado en este proceso?

–Hay una responsabilidad enorme por parte de nosotros, como Sordo Madaleno. El Molinón está completamente integrado en el tejido social de Asturias y de Gijón. Para nosotros es una responsabilidad enorme, en la cual no hemos tomado ninguna decisión de una manera ligera. No estamos llegando a un lugar donde hay varios problemas, todo lo contrario. Hay muchas cosas sumamente interesantes como el contexto inmediato: el parque, la playa, toda la zona comercial, que ya es un éxito... Todos los ingredientes ya estaban puestos. Lo que nos tocó a nosotros fue ponerlos en el lugar que tenían que ir.

–¿Harán un paseo desde el campo hasta la zona de la playa?

–El parque no se puede tocar, está protegido. Es más conceptualmente. La identidad del Sporting es la Mareona. Fue una cosa que nos inspiró muchísimo en el diseño del estadio. La Mareona, la gente, es sumamente interesante, impactante. Es casi como una procesión cuando ves a la gente caminar desde la playa hasta El Molinón. Lo que pasa hoy en día en los estadios es que cuando los ves por fuera, los ves como cajas cerradas que están llenas de vida, pero tú desde afuera no ves todo eso que está pasando dentro, esa vida. Uno de los conceptos más importantes fue convertir a la afición en la fachada del edificio y exponer toda esa actividad en la fachada exterior. Llevar a la Mareona desde la playa de San Lorenzo a las gradas.

–¿Cómo se traduce eso?

–Es una cuestión de accesibilidad. Hoy en día en El Molinón tenemos toda la circulación vertical a base de escaleras, lo cual no es lo más accesible. Lo que estamos haciendo es que a todas las gradas se pueda acceder con rampas de un 6% de pendiente, lo cual es completamente accesible para personas mayores y gente en sillas de ruedas. La idea es que tú ni sientas cuándo estás entrando a El Molinón, que tú cuando vas caminando a través del parque, de repente subas a la rampa y estés en tu sitio. Para nosotros era sumamente importante que la infraestructura la pudiera utilizar todo el mundo. Creo que también eso es lo que le da vida a un estadio.

–¿Se han inspirado en algún estadio?

–El proyecto cuestiona muchas cosas del modelo actual de estadio. El pensamiento de que tenemos que hacer una fachada espectacular, que tenga mucho brillo, que se vea desde todos los sitios, no es cierto. Por lo menos, es lo que estamos cuestionando. Teniendo un lugar tan increíble como es Gijón y todo ese contexto inmediato que es precioso, ¿cómo podemos ver a través de la estructura y que la estructura, las circulaciones, la gente... se conviertan en eso que brilla y que está lleno de vida? La idea es sumamente apasionante, bastante diferente.

–Por lo que cuenta el campo va a ser transparente.

–Bastante. Solo le diré que no hay cristal. También hablamos de un tema de sostenibilidad y el mantenimiento y la vida de un estadio tiene que ver con la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo realmente nosotros podíamos generar una arquitectura que hablara de su funcionalidad, pero que también eso le dé su carácter? Por ahí va.

–¿Se reconocerá El Molinón de ahora con el que se verá en su proyecto?

–El Molinón ha sido una estructura que siempre ha estado cambiando. En 1908 era una cancha, luego se convirtió en un estadio y luego vinieron una serie de ampliaciones. Joaquín (Alonso) dice que el nuevo proyecto se siente como si fuese El Molinón. Y creo que eso me lo dijo porque que es un reflejo de la afición, porque el aficionado es realmente el concepto del estadio, la experiencia que tiene el aficionado cuando va.

–¿Tendrá muchas novedades tecnológicas?, ¿césped retráctil?

–Se acaba de hacer una renovación de todo el césped que ha sido sumamente exitosa, por lo que no es necesario una tecnología tan avanzada como esa. Deberíamos poner esa inversión en otros lados y no gastárnosla en el césped.

–Al ser un campo de propiedad pública habrá que hacer un concurso para adjudicar el proyecto. ¿Tiene la seguridad de que el suyo será el elegido?

–Hemos estados centrados en trabajar en un gran proyecto para el Sporting, para todos los sportinguistas, y eso es en lo que nosotros hemos estado centrados. Estamos muy contentos con el resultado.

–¿Qué porcentaje le da a que todo esto termine saliendo adelante?

–Estoy convencido de que, si todas las voluntades se alinean, es un 100% de que se puede construir este estadio.

–Falta que la Federación Española decida que Gijón sea sede. ¿Son optimistas?

–Si Gijón y Asturias se lo proponen, El Molinón va a ser sede. Creo que Asturias tiene que estar representada en el Mundial del 2030. Estoy convencido de que debemos aprovechar la inercia del Mundial para todo esto, pero una renovación (de El Molinón) es también fundamental para el estadio y para la ciudad y Asturias. El Grupo (Orlegi) está convencido de que se tiene que hacer este proyecto y de los beneficios que genera.

–¿Cuándo presentarán públicamente el proyecto?

–Muy pronto. Nos importa muchísimo lo que piensen de él todos los sportinguistas.