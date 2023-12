"Nadie nos daba donde estamos ahora". Miguel Ángel Ramírez no duda al afirmar que su Sporting y el Leganés, al que se mide este sábado en El Molinón, son la revelación este año en Segunda. El entrenador rojiblanco afronta con "muchas ganas" el partido ante el líder, aplaude a la "mejor defensa" de la categoría y deja una curiosa reflexión. Si fuera por él, desearía que Miguel de la Fuente y Dani Raba, máximos goleadores pepineros, estuvieran disponibles y no fueran baja por lesión en el bando contrario.

Motivación. “Muchas ganas. Tenemos muchas ganas de enfrentarnos al líder, queremos seguir estando invictos en casa, sumar, cerrar el año bien en casa. Todo son ingredientes positivos"

El rival. "Es une quipo que esos que has nombrado les ayuda a transitar muy bien y ser letales (Miguel de la Fuente y Dani Raba). No tienen ningún problema en convivir en su campo, defendiendo, porque son un equipo estrecho, junto en defensa y transitan como ninguno. Seguramente afecten esas bajas a ese juego que tanto explotan, pero seguramente con otros protagonistas apostarán por ello".

El secreto del líder. "Defiende muy bien. Es el que más me gusta y mejor lo hace en Segunda".

Campuzano. "Está muy bien. Se ha entrenado muy bien esta semana. Sabiendo que ha estado dos semanas trabajando más personalizada, fuera del grupo, por ser cautos. Entendemos que ya está listo para competir".

Nacho Martín y Enol Coto, fuera. "Es por tener un equilibrio por posiciones ante diferentes escenarios que se puedan abrir y obviamente por poblar tanto bandas como puntas (Álex y Esteban Lozano repiten en lista).

Djuka y un psicólogo. "No tenemos psicólogo. Sí a Imanol Ibarrondo, como coach, que puede hacer un seguimiento desde la distancia. No es solo para los jóvenes necesario. Todos necesitamos herramientas para conocernos, liderarnos y gestionarnos. El que cree que el fútbol se juega con los pies es el mismo que piensa que al ajedrez se juega con las manos. Es fundamental el entrenamiento mental. Porque tenemos que gestionar subidas, bajadas, ansiedad, estrés. No es fácil. No solo para los profesionales, también para los chicos de fútbol base".

Fichar un psicólogo. "Imanol trabaja para el grupo y nos ayuda a nivel presencial cuando viene, pero a nivel personal está con directivos, jugadores, técnicos, desde la distancia, a través de videollamadas. Todo el que quiera lo tiene disponible".

Un 2023 de la crítica a la euforia. "El fútbol es un poco así. Todos tenemos momentos buenos y malos. No creo que haya alguien que se mueva solo en una escala. Hay que disfrutar lo que está pasando y exigirnos más, poder aspirar a más y no conformarnos. Es el momento de apretar".

Equipos revelación. "Nadie nos daba a estas alturas dónde estamos ahora. (Al Leganés ya le silban en casa). La gente a lo bueno se acostumbra rápido. El día que no me lo das, me voy a quejar. Es normal. Borja (Jiménez, entrenador rival) lo sabe. Es lícito que lo diga por ubicar a todos. Nadie nos daba en esta posición cuando empezamos, y ahora no demos por hecho que esto va a ser fácil todo año. Es sentido común. Nadie asciende en diciembre y ya veremos dónde podemos estar".

Prefería jugar ante De la Fuente y Raba. "Prefiero que me exijan a acomodarme. Prefiero explorar mis límites e irme a la dificultad. Me va a saber más la victoria. Medirme ante una dificultad mayor es una motivación extra y la felicidad será mayor".

Amistosos en enero. "Será una pequeña pretemporada (el parón navideño) en la que podamos acumular carga, entrenamiento. Estábamos pensando la posibilidad de jugar un amistoso, pero no lo vemos conveniente por ciertas acciones que vimos en la pretemporada en la que se perdió el sentido común y vimos acciones de mucha violencia que costaron lesiones graves. Estamos evaluando la posibilidad. Seguramente trabajemos de manera interna sin necesidad de partidos amistosos".