Ramírez vio claro el penalti a Cote: “Se lo lleva puesto, el árbitro perdió el control emocional”

El partido. Nos sabe a poco empatar en casa. Hubiéramos preferido sacar los seis puntos. Los rivales lo hicieron bien, nosotros mejor durante más tiempo. No nos ha dado. La entrada de Guille sabíamos que ellos se iban a hundir un poco más y dar más espacios. Las que hemos tenido no las hemos aprovechar.

Polémica arbitral. No he visto las imágenes. Escucho a Cote y si hay alguien honesto es él. Por eso ha protestado. La ha visto muy clara. Cote no se va a tirar teniendo una ocasión clara. Se lo lleva puesto. Para mí es penalti. Hay que hacer lo que está de nuestra mano, entendiendo que ellos se van a equivocar también.

Árbitros. Creo que hubo problema con gestión emocional. Creo que hubo un momento en el que le costó la gestión de las emociones. No hubo nada deliberado. Yo le vi perder el control emocional. Le superó un poco cierta situación. No pienso más allá. Es muy difícil arbitrar y nosotros tenemos que seguir insistiendo para que haya situaciones de gol. Es lo que nos toca.

La explicación. La explicación que ha dado el árbitro (en el penalti reclamado por Cote) es que roza ligeramente el balón, por lo tanto no es penalti.

Guille. Cuando proponemos a Pasca iniciar el partido, era la suma y resta en acciones que nos podía dar balance y balón parado. Luego con el gol en contra teníamos que ser más agresivos. La ayuda de Rivera fue fundamental para estar Guille menos preocupado en el balance.

Choque de estilos. Es la forma que más me va a acercar a ganar. Si entendiera otra, la haría. Creo que la gente ha disfrutado. He sentido el latir de El Molinón. El Sporting que insiste y persiste, es el que quiero. Jugando así va a ser muy difícil que nos ganen.

El equipo, fuerte. Me quedo con que tenemos mucho por mejorar todavía. Tenemos una plantilla como para trabajar y seguir mejorando porque quieren y les gusta. Están convencidos de lo que hacemos. Hemos demostrado que no hay ningún equipo que sea mejor que nosotros. Cuando jugamos con esta alegría, no nos gana nadie.

Rivera. En pretemporada fui muy claro con él y él, conmigo. Le dije que se tenía que marchar, que no contaba con él. Él se compromete y yo con él. Ha cumplido su palabra y yo la mía. Yo de ser el mejor entrenador posible para él, y él, el mejor jugador. Se está cuidando mucho y está compitiendo a un nivel espectacular.

Rival, encerrado. Sabíamos que iba a ser mucha defensa de campo propio. Lo preparas teniendo paciencia, buena estructura y dando importancia a los centros laterales, pero es muy complicado.

No me arrepiento. Analizando el plan de partido era deliberado Pascanu y la entrada de Guille. Queríamos tener cuidado. El partido es largo e íbamos a tener tiempo para que entrara Guille. Igual no hubiera necesario que entrara por un resultado favorable y ya teníamos esa

Deseos. La gente se merecía un cierre de año mejor que la apertura que tuvieron. Creo que nos estamos convirtiendo en un equipo que emociona, por lo que transmitimos. Podemos ganar y perder, la gente lo sabe, pero estamos consiguiendo emocionar. Han venido más de veinte mil sabiendo lo que se iban a encontrar. Vamos a trabajar cada día para defender El Molinón invicto, que nos ayuden. Los recibimientos es una cosa espectacular. Nunca viví esa experiencia. Están siendo fundamentales.

Cali. Tuvimos la misma conversación en pretemporada que expliqué con Rivera. Fue otro compromiso y él lo está cumpliendo como jugador y capitán. Lo que está haciendo se lo ha ganado. Lo que más le motiva es hacer historia en el club donde está, más allá del dinero o la fama. En el día a día lo hace de verdad. Aposté por él ante el Leganés porque está para no quitarlo. Está en un nivel muy alto. Sabía que iba a rendir como lo hizo.