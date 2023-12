El vestuario del Sporting es unánime. El conjunto rojiblanco no entiende cómo la caída de José Ángel en el área del Leganés, iniciada la segunda parte, se quedó sin castigo por parte del árbitro vasco González Esteban. La acción partió de un contragolpe de los gijoneses que pilló descolocada a la defensa pepinera. Hasta el punto de que José Ángel recibió en el costado izquierdo del área y el encargado de taparle a la desesperada fue precisamente el lateral izquierdo del equipo rival, Franquesa. Se lanzó para tapar el tiro del gijonés, que ya armaba el cañón. El gijonés optó por recortar y Franquesa, en palabras de Miguel Ángel Ramírez, "se lo llevó puesto".

Jugadores, técnicos, todo El Molinón clamó ante la decisión del árbitro, que no fue corregido desde el VAR. Ni siquiera se le llamó para volver a analizar la jugada en el monitor. La consulta del colegiado a la sala VOR terminó con una explicación a los futbolistas rojiblancos, como confesaron tras el encuentro: "roza ligeramente el balón, por lo tanto, no es penalti". Una razón que no entiende el Sporting, al explicar los futbolistas que Franquesa impide a José Ángel continuar con una acción prometedora. En ese momento, el marcador era de 1-1, como quedó finalmente el partido. Los gijoneses vieron en esa acción una clara oportunidad para acabar llevándose tres puntos clave para recuperar puesto de ascenso directo.