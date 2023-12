El Sporting ya se mueve en el mercado: traslada al Athletic su interés en la cesión de Asier Villalibre para enero

El Sporting de Gijón sigue la pista de otros delanteros, además de Asier Vilallibre, la gran prioridad en este punto, siendo un objetivo muy, muy, complicado, y controla el mercado de atacantes por si la opción del delantero del Athletic no sale adelante, como es muy probable. El área deportiva que lidera el gijonés Gerardo García desde Mareo y su equipo de trabajo tiene en su radar otros nombres, haciendo consultas por sus situaciones, con el foco en el mercado nacional –otra vez– tras el éxito del verano.

Se miran otros mercados, y se está atento a otros nombres. Pero en un mercado tan delicado como es el de invierno se busca que el encaje en el grupo sea inmediato, y por eso se mira más el producto nacional. Además, muchos clubes de Primera van a moverse, y, por lo tanto, darán salidas. Uno de los delanteros a los que se tiene en la agenda es Jon Karrikaburu. Es un jugador que siempre ha gustado. Pero la situación del delantero de la Real Sociedad cedido en el Alavés no está clara, ni mucho menos. "Karrika" no tiene minutos con los de Luis García Plaza, que cuentan con Samu Orondorion y Kike García, y esperan a Guiliano Simeone.

Y la Real le apremia para que corte allí la cesión y salga en busca de continuidad. Karrikaburu no solo es deseado por el Sporting, lo quieren media Segunda División. Y, además, no está claro que se vaya a ir del Alavés así como así en enero, pese a su rol. Aunque su nombre lleva varios mercados en la agenda, el Sporting lo tiene controlado, pero no es el único atacante que tiene como opción, ni mucho menos. La vía de Maxi Gómez, del Cádiz, es inasumible por su salario, pese a ser movido por sus agentes.

La operación "9" ya se cuece en las oficinas de Mareo. En los últimos días representantes del Sporting han contactado con el Athletic de Bilbao para trasladarles su intención de presentar una oferta de cesión de cara el mercado de invierno por el delantero Asier Villalibre, cuyo interés fue desvelado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Los ejecutivos del club rojiblanco aún no han presentado una propuesta formal al equipo bilbaíno para hacerse con el delantero de Guernica, de 26 años.

Las entidades han establecido ya comunicaciones, según confirman fuentes consultadas. De momento, sin ir más allá. El área deportiva del Sporting prepara a nivel interno con los servicios compartidos de Orlegi Sports un borrador que recoge la que será después la oferta formal que se enviará al Athletic en cuestión de semanas si la operación sigue adelante. El mercado de invierno se abre el 1 de enero, y Villalibre es el gran objetivo del club rojiblanco para este mercado.

En Mareo tienen clarísimo que la prioridad para este mercado de enero es contratar a un delantero centro, como informó este periódico, y aprecian que las cualidades del fuerte ariete del Athletic son perfectas para dar un salto de calidad a un ataque actual que necesita de un plus para soñar con el ascenso a Primera División. A nivel interno se manejan grandes informes de Villalibre, que precisamente ya fue crucial la pasada campaña en el ascenso a Primera del Deportivo Alavés. El ariete llegó a Vitoria el pasado mercado de invierno. Y acabó siendo el héroe. Marcó de penalti el gol que llevó a los de Luis García Plaza a la elite en la última jugada de la última eliminatoria de play-off.

Los ejecutivos del club rojiblanco llevan tiempo controlando la situación del "Búfalo", quien termina contrato con el Athletic en 2025. La única vía abierta para su posible llegada a Mareo es a través de un préstamo. De hecho, en eso se trabaja. Pero la operación es muy difícil de sacarse adelante. En enero, muy complicada. Pero se intenta. Villalibre no es titular para este sobresaliente Athletic de Ernesto Valverde, que es quinto clasificado de la Liga. El "9" es para Guruzeta. Pero su situación tampoco es de momento dramática. Lleva casi 300 minutos entre Liga y Copa, y es un jugador que está siendo relevante en la rotación de los leones. A esta situación se le suma que Iñaki Williams será baja todo enero al ser citado por Ghana para la Copa de África.

En cualquier caso, Villalibre es el gran objetivo que tienen en Mareo, que parecen ir muy fuerte a por un refuerzo de mucho nivel para esta ventana tan complicada como es siempre la de enero. Ya no es solamente un movimiento deportivo, si no empresarial. Los altos cargos del grupo que controla el Sporting aprecian que tras un primer año delicadísimo, el club está ante una enorme oportunidad de acelerar los procesos y subir a Primera División, con lo que todo ello implicaría a nivel económico y estructural para la entidad. Por eso, se trabaja en preparar esta ventana del mercado en conseguir a un delantero verdaderamente diferencial.

¿Y qué se necesita para ir a por ese movimiento que lleve al club a otro nivel? Para empezar, aligerar una plantilla que cuenta hoy por hoy con las 25 fichas ocupadas. Para fichar, hay que dejar salir. El club, en ese sentido, tiene varias carpetas abiertas en las que aparecen los jugadores con menos minutos en esta primera vuelta. Uno, Diego Sánchez. Como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Burgos ha solicitado la cesión del defensa. Esta vía sigue abierta. Se debate a nivel interno. Al jugador le atrae la opción de recalar en el club burgalés. Ramírez, en cambio, tiene algunas dudas. Por un lado, entiende y respeta la postura del futbolista. Pero también lo considera un valor importante por su polivalencia y capacidad para competir.

Y en una competición tan larga como Segunda, se entiende que Diego podría acabar teniendo minutos. Pero, es cierto, que la opción a salir prestado a El Plantío tiene en estos momentos unas cuantas opciones de consumarse. El Burgos va a cambiar de dueños. Pero la operación sigue en la mesa. Otro jugador al que se busca salida es a Jeraldino, como descubrió este periódico. Orlegi trabaja en buscarle acomodo. Los casos de Nacho Martín y Enol Coto, se debaten.