El Sporting se queja al Comité Técnico de Árbitros por el penalti de Éibar

"La gente está muy enfadada", reconocían en el club rojiblanco en pleno corazón de Ipurúa apenas unos instantes después de terminar el encuentro, con las pulsaciones todavía disparadas. El mosqueo del vestuario y de la dirección del Sporting al acabar el partido ante el Eibar era monumental: dos puntos, al limbo. Algunas voces lamentaban la mala suerte y estaban convencidas que si no llega a ser por esa cuestionable decisión de Sánchez López –la de señalar como penalti un contacto discutible, y, en cualquier caso, leve, de Jonathan Varane sobre Tejero–, el equipo habría resistido los empujes del conjunto armero, y, por lo tanto, habría resultado vencedor en una de las plazas más duras de toda la categoría.

Por ello, el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, y Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del club, llegaron ayer a Las Rozas para trasladar el evidente malestar que hay en el seno del club sportiguista con la decisión de Sánchez López, que ha arrebatado al proyecto la opción de ganar dos puntos que tenían un valor incalculable por el momento y el contexto. Los dos ejecutivos rojiblancos se trasladaron nada más terminar el encuentro desde Éibar a Madrid para acudir ayer a la asamblea de la Federación Española de Fútbol que se celebra cada año por estas fechas de Navidad. La jornada era además muy candente por el asunto de la Superliga. Una vez en suelo madrileño, los dos ejecutivos rojiblancos se desplazaron a la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA) para trasladar lo que en Mareo entienden que ha sido un error de calado.

La acción, entienden en el club, no era en ningún caso suficiente para señalar un castigo tan grande como es un penalti. La tecnología no entró a echar un cable a pesar la decisión del juez principal, que ni siquiera tiró del VAR. Prácticamente a la vez, en el estadio de San Mamés, Munuera Montero, árbitro de campo, fue llamado desde la capital española para que echase mano de la cámara tras señalar penalti a favor de Las Palmas por una acción –obre Marvin que guarda algún paralelismo con la de Varane. Munuera Montero corrigió su primera decisión. El Athletic terminó ganando el encuentro. Pero Sánchez López, que tuvo una actitud altanera con algún jugador del club rojiblanco durante el encuentro, según precisan algunas fuentes, ni siquiera tiró de la tecnología para tener mayor control sobre su decisión. En el club rojiblanco han mantenido en las últimas semanas un tono muy prudente, y no creen que el Sporting sea víctima de ninguna campaña arbitral. Pero sí están molestos porque entienden que en Ipurúa al equipo le dejaron sin una victoria que era de oro.

Malestar en las peñas. El malestar en la afición rojiblanca y en las peñas es muy evidente tras la última polémica arbitral que ha perjudicado al Sporting y que, entienden, no es fruto de un error aislado, sino de una tendencia que se viene repitiendo en las últimas semanas. "En los últimos partidos hemos sufrido decisiones arbitrales que nos están costando muchos puntos. No creo para nada que se trate de ninguna persecución hacia ningún club, pero el colectivo arbitral debería hacérselo mirar y seguir trabajando en mejorar tanto técnicamente como en unificación de criterios. En un colectivo tan numeroso (árbitros de campo, auxiliares y personal del VAR) echo de menos la presencia de una persona que haya sido jugador y que seguramente tendría interpretaciones del juego más precisas", lamentaba Emilio Llerandi, vicepresidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. "Ya no solo en los últimos partidos, sino que es tónica general de varias temporadas. No voy a caer en victimismos, ni persecuciones o en campañas en contra, pero sí es un hecho más que constatable que el equipo está saliendo perjudicado claramente tanto a nivel de decisiones técnicas como en el trato, con amonestaciones muy rigurosas en la que la vara de medir no se ajusta de la misma manera para otros equipos. Creo, y esto ya sería objeto de un análisis más amplio, que los criterios arbitrales deberían ser más sencillos de interpretar y que la utilización del VAR debería revisarse para lograr que su intervención sea más puntual y eficaz", explica Gustavo Alonso, líder de Unipes.